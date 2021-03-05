Аналогичным образом рассматривается Платоном и устройство полиса, в котором выделяются три сословия по аналогии с частями души. Чувственной душе соответствует сословие крестьян и ремесленников, страстной – сословие воинов (стражников), а разумной – сословие философов. В полисе принципиально важна справедливость, которая заключается в его правильной организации, упорядоченности. Справедливым – полагает Платон – будет для каждого из сословий соответствовать своему деятельностному предназначению и не вмешиваться в то, что составляет прерогативу других. Крестьяне и ремесленники как люди физического труда должны производить материальные блага, воины – защищать, философы – править. Только такая организация полиса и является правильной или справедливой. Только выполнение условий справедливости позволяет максимизировать общее благополучие полиса, построить идеальное государство.

Платон вводит понятие справедливость для выражения соразмерности, правильно организованной упорядоченности как в отношении человеческой души, так и социального устройства общества. По Платону в душе человека имеют место три основных начала: чувственность (вожделение), страстность (действующая сила) и разум. Каждому из начал приличествует своя добродетель, соответственно: умеренность, отвага (мужество) и благоразумие (мудрость). Но все они становится подлинными добродетелями лишь при правильной их взаимной соотнесенности, гармонии всех трех начал в душе человека. Правильность устройства души выступает в качестве высшей, интегральной добродетели и определяется Платоном как справедливость.

Парадигмальное для античности понимание справедливости связывало последнюю с принципами соразмерности, упорядоченности, симметрии, гармоничности частей в составе общего целого. В рамках этой парадигмы и был намечен, а в дальнейшем многоаспектно развивался т.н. классический подход к пониманию справедливости как важнейшего фактора организации социально-политической сферы человеческого общества. Его основоположниками являются Платон и Аристотель.

Справедливость как принцип выстраивания и организации межчеловеческих отношений давно находится в фокусе исследовательского внимания .



Аристотель, развивая подход Платона, даёт первую систематически выстроенную концепцию справедливости, намечая все основные линии концептуальной разработки идеи справедливости.

В первую очередь он различает общую и частную (специальную) справедливость. «Под общей справедливостью – поясняет А.А. Гусейнов – он понимал соответствие закону, разумность полисной жизни; её можно определить как общий нравственный знаменатель всех социально упорядоченных отношений между людьми.



Справедливость придает легитимность общественным действиям и формам жизни. Она совпадает с нравственностью в её проекции на социальную сферу, отвечает на вопрос о предназначении и смысле совместного, объединенного, социально-упорядоченного существования в обществе и государстве».

Частная (специальная) справедливость «есть нравственно санкционированная соразмерность в распределении благ единого социального, государственно-организованного пространства, степень совершенства самого способа кооперирования деятельностей и взаимного уравновешения конфликтующих интересов в обществе и государстве» [3].

В рамках частной (специальной) справедливости Аристотель различает уравнительную и распределительную справедливость. «Что касается специальной справедливости, то один вид её проявляется в распределении почестей, или денег, или вообще всего того, что может быть разделено между людьми, участвующими в известном обществе (здесь может быть равное или неравное наделение одного перед другим).



Другой вид её проявляется в уравнивании того, что составляет предмет обмена». Определенный вид такой уравненности – пропорциональное воздаяние: «общество держится тем, что каждому воздаётся пропорционально его деятельности» [1].

Заданные античными мыслителями концептуальные подходы к пониманию справедливости во многом предопределили всю последующую разработку этой важнейшей философемы.

Ядром этих подходов стало понимание справедливости как высшего легитимирующего начала, как принципа общественного устройства (и в целом, и на уровне его частных сфер: экономической, политической, правовой), обеспечивающего наиболее правильную организацию жизни общества.

Это понимание отражено и в современном общепринятом определении справедливости: «представление о должном, нравственно санкционированном порядке взаимодействия между членами общества, который задан соразмерностью выгод и потерь, преимуществ и тягот совместной жизни на основе прав, выражающих равное нравственное достоинство каждого человека, обязанностей, определяющих степень участия индивидов в поддержании общественной кооперации, а также качества совершаемых ими поступков, которое создает принцип дифференциации прав и обязанностей» [10].

Сложнее обстоит дело с конкретизацией принципов справедливости. Ее многочисленные попытки [11] не привели к большим успехам.

Сложившаяся (по сути, скандальная) ситуация с пониманием справедливости: абстрактность и неопределенность в ее трактовке при полном понимании важности этого феномена («Справедливость» – одна из фундаментальных, хотя и наиболее ускользающих от понимания философских категорий» – так начинает статью современный исследователь [5]) – порождает пессимистические мнения о невозможности дать ей четкое определение.

У.Б. Гэлли, введший в научный оборот термин «сущностная оспариваемость понятия» (ситуация, когда различные точки зрения на исследуемый феномен имеют одинаковую степень понятийной обоснованности) включает в число «сущностно оспариваемых» и понятие справедливости [20]. А И.П. Честнов вообще отрицает возможность содержательно обосновать такую «морально окрашенную» и обусловленную различного рода контекстами категорию [18].

Однако пессимизм в отношении понятийной экспликации феномена справедливости преждевременен. Раз старые – преимущественно описательные – методологические подходы к понятийному осмыслению феномена справедливости исчерпали себя, прогресс может принести новый, ранее не практиковавшийся подход.

1

Немецкий учёный О. Хёффе отмечает, что, прежде чем задаваться вопросом: «Что такое справедливость?», следует разобраться с методологически совсем иным вопросом, а именно: «Какие условия вызывают необходимость справедливости» [13]?

Если придерживаться доказавшего свою эффективность методологического принципа «специфика любого человеческого образования определяется функцией этого образования», то и выявлять специфическую определенность феномена справедливости следует через рассмотрение условий человеческого общежития, порождающих необходимость в справедливости как регуляторе межчеловеческих взаимодействий.

Для этого надо вооружиться обобщенной теорией межчеловеческих взаимодействий и попытаться проследить, как в ее возникают условия, требующие применения того регулятивного механизма, который в описательном плане соответствовал бы традиционным смыслам, вкладываемым в понятие справедливости.

Сейчас у нас нет возможности в полном виде представить и аргументировано обсудить общую теорию человеческих взаимодействий [14, 16, 19]. В настоящей статье мы рассмотрим только те аспекты этой теории, которые напрямую касаются феномена справедливости и позволяют пролить дополнительный свет на концептуализацию этого «ускользающего от понимания» понятия.

2

В рамках синергетики установлено, что все живые системы есть т. н. диссипативные (от лат. dissipatio – рассеяние) системы: всегда существующие в потоке и за счет потока приходящей в систему энергии (и вещества) и использующие поступающую энергию (и вещество) для обеспечения самоорганизации [9].

С этой точки зрения для всех живых систем принципиально поддержание неэквивалентного обмена с окружающей средой. Энергия, приходящая в живую систему за счет питания и дыхания, по своему количеству и качеству (энтропийная составляющая) всегда значительно превосходит энергию, которую система способна «вывести» из себя и «отдать» окружающей среде, в частности, направить на изменение окружающей среды.

Понимание этого позволяет говорить о том, что для обеспечения жизни любой живой системе критически важно находиться в обменных отношениях с таким паттерном (констелляцией условий) внешней среды, который «даёт» системе необходимую для поддержания идущих в ней процессов самоорганизации и поведенческой активности энергию. Причем «возместить» соответствующему паттерну используемую энергию для живой системы невозможно.

Соответствующий паттерн внешней среды, осуществляющий (всегда!) неэквивалентный обмен с живой системой, мы называем источником благополучия (ИБ) последней. «Генеральным» ИБ для всей жизни на Земле является Солнце, точнее, поток солнечной энергии, поступающей на нее и распределяемый по соответствующим трофическим уровням на пространстве всех живых систем, населяющих нашу планету.

В то же время каждый вид живых систем на Земле, занимая свою экологическую нишу, находит и использует сугубо свои, локальные ИБ. С учетом неравномерности распределения во времени и пространстве ИБ, необходимых для поддержания живых систем, у последних и развивается поведенческая активность, нацеленная в конечном счете на нахождение и «освоение» соответствующего ИБ. При этом энергетические затраты живой системы являются, по сути дела, инвестициями, которые (в норме) должны обязательно (с определенным уровнем рентабельности) окупиться, когда будет найден и «освоен» соответствующий ИБ.

В ходе эволюции (от простейших до высших млекопитающих) поведенческая активность живых систем становится все более развитой как с технологической точки зрения, так и с точки зрения аккумуляции энергетических ресурсов, способных все дольше поддерживать поведенческую активность. В результате осваиваются все более разнообразные и отдаленные ИБ.

Ориентация живых систем на поиск и «подключение» к соответствующим ИБ позволяет ввести для обобщенного описания характера поведенческой активности живых систем т.н. функцию благополучия, которая тем выше, чем выше неэквивалентность обмена живой системы с окружающей средой. Нацеленность на максимизацию своей функции благополучия – генерализированный принцип мотивации поведенческой активности всех живых систем.

3

Фундаментальные принципы функционирования, характерные для всех живых систем, относятся и к человеку. Для описания поведения каждого человека также можно (и – с методологической точки зрения – должно) использовать характерную для него обобщенную функцию благополучия. Конечно, у человека она существенно сложнее, чем у «братьев наших меньших» [17], но общий принцип мотивации поведения не отличает человека от других живых систем. Во всех случаях преследуется главная – стратегическая – цель: максимизация своей функции благополучия.

Человек, будучи живой системой, имеет своей базовой ориентацией участие в прогрессивно-неэквивалентном обмене с окружающей средой. А ИБ ведет с человеком (по крайней мере, с точки зрения человека) регрессивно-неэквивалентный обмен: отдает ему больше, чем от него получает.



Это значит, что человек в общем случае не может выступать как ИБ. А поскольку генерализированный принцип мотивации поведенческой активности у человека (как и у любой живой системы) – это поиск и освоение ИБ, то обнаруживается, что непосредственное взаимодействие «человек – человек» оказывается онтологически запрещено.

Однако вся эмпирически наблюдаемая социальная жизнь, казалось бы, опровергает этот теоретический вывод. Тем не менее, можно показать, что никакого опровержения не происходит. Дело в том, что всё многообразие человеческих взаимодействий осуществляется только с учетом и (в конечном счете) по поводу соответствующих ИБ. (С методологической точки зрения никакой анализ человеческих взаимодействий не полон без учета фактора ИБ.)

Для всего многообразия человеческих взаимодействий есть только два базисных варианта.

Вариант 1: кооперация на основе специализации

Вариант 2:кооперация на основе мобилизации ресурсов

Первый вариант реализуется в условиях, когда каждый из субъектов кооперации (S) специализируется на освоении своего, специфического для него ИБ.

За счет такого рода специализации возникает ситуация, когда для каждого из S освоение ресурсов «своего» ИБ является менее затратным, чем освоение ресурсов «чужого» ИБ. Соответственно, субъективно воспринимаемая ценность благ, получаемых от «своего» ИБ, оказывается меньше, чем субъективно воспринимаемая ценность благ, продуцируемых «чужим» ИБ.

Возникновение такой ситуации позволяет специализированным субъектам обменивать блага, связанные со «своим» ИБ, на блага, продуцируемые «чужим» ИБ. При этом каждый из вступающих в обменное взаимодействие субъектов (одновременно!) становится участником прогрессивно-неэквивалентного обмена, то есть получает (в ценностном отношении) больше, нежели отдает.

Так, племя (S1), живущее на берегу океана (ИБ1) и специализирующееся на освоении ресурсов океана, естественным образом занимается обменом с племенем (S2), специализирующимся на освоении ресурсов леса (ИБ2). Для каждого из них такой обмен будет прогрессивно-неэквивалентным, поскольку каждый субъект обменивает «свои», более дешевые (в ценностном отношении) блага на «чужие», более дорогие. (Частный аспект варианта «специализация и кооперация» разобран основателем маржиналистской теории К. Менгером [6] и лёг в основу т.н. маржиналистской революции [15]).

Второй основной вариант межчеловеческого взаимодействия – «кооперация на основе мобилизации ресурсов».

Потенциально выгодный ИБ часто не может быть «освоен» одним человеком. Это создает условия для объединения отдельных людей в коллектив, нацеленный на освоение такого ИБ. Каждый из членов (s1, s2…sn) данного коллектива (S) вносит свой вклад (свой ресурс) в общее дело. Если и когда достигается «критическая масса» подобных ресурсов, соответствующий ИБ включается в процесс эксплуатации.

Так, для древних людей убийство мамонта открывало дорогу к эксплуатации весьма заманчивого ИБ (гора мяса). Но убить мамонта в одиночку было невозможно. Для «освоения» такого (потенциального) ИБ, как мамонт, собирался коллектив охотников, и только объединение усилий (ресурсов) всех его членов обеспечивало «ввод в эксплуатацию» соответствующего ИБ.

«Кооперация на основе мобилизации» как вариант межчеловеческого взаимодействия широко и разнообразно применяется в социальной жизни человека.

Коллектив, члены которого мобилизуют свои ресурсы для «освоения» соответствующего ИБ, мы определяем как Команду. Именно в Команде возникают условия, порождающие необходимость в таком особом регуляторе межчеловеческих отношений, как справедливость.

4

Команда – объединение людей, мобилизующих свои ресурсы для освоения некоего ИБ. Для любой Команды характерны: 1) т.н. осваивающий цикл, который включает мобилизацию ресурсов всех ее членов, благодаря чему становится возможной эксплуатация данного ИБ; и 2) т.н. распределительный цикл, в ходе которого осуществляется доведение до всех членов Команды дохода от эксплуатации данного ИБ.

Специфика вводимого в эксплуатацию ИБ и уровень развития технологий такой эксплуатации определяют специфику осваивающего цикла Команды. В зависимости от специфики осваивающего цикла создаются самые разные Команды – как кратковременного действия, так весьма и весьма долгосрочного.

Но для любой Команды не менее важным, чем осваивающий, является распределительный цикл. Как вход, так и выход из Команды диктуется фундаментальным интересом каждого члена Команды к максимизации своей функции благополучия. Это значит, что для каждого (потенциального) члена Команды базовым условием участия в Команде будет получение прибыли от участия в ней.

Обозначим ресурс, вносимый членом Команды в дело освоения ИБ, как ri. Мобилизация ресурсов всех членов Команды дает совокупный ресурс R, позволяющий ввести в эксплуатацию соответствующий ИБ, что приносит совокупный доход М, которыйдолжен быть распределен между членами Команды так, что i-му члену Команды достается доход mi.

Условие рентабельности (и самой возможности создания) Команды – возможность неэквивалентного обмена с соответствующим ИБ: M/R >1.

Для каждого члена Команды условие его участия в ней – выполнение соотношения: mi/ri> 1.

Если понимать справедливость как регулятор межчеловеческого взаимодействия, то вышерассмотренное условие участия члена Команды в работе Команды правомерно определить как первое условие справедливости.

Это необходимое условие заинтересованности индивида стать членом соответствующей Команды.

Но выполнение первого условия справедливости для члена Команды ещё не определяет степень его заинтересованности в том коллективном действе, которое осуществляет Команда. Такая степень заинтересованности может варьироваться достаточно широко.

Максимальная степень заинтересованности всех членов Команды в эффективной работе команды достигается, когда выполняется т.н. второе условие справедливости. Оно требует распределения дохода от эксплуатации ИБ между всеми членами Команды пропорционально вкладу каждого члена Команды в совокупную работу Команды.

В формульном виде второе условие справедливости можно записать так: mi/ri = constanta = M/R.

5

Онтологически заданная для человека необходимость образовывать Команды ведет разделение каждым индивидом всех людей на членов его Команды и всех остальных.

На последних распространяется базовая для человека ориентация на поиск ИБ. Каждый не-член своей Команды рассматривается человеком как потенциальный ИБ, отношение с которым выстраиваются по принципу неэквивалентного обмена. Причем чем выше неэквивалентностб, тем лучше.

А в отношении членов своей Команды такой принцип в чистом виде просто не может быть применен. Если максимизирование своей функции благополучия отдельным членом Команды приводит к тому, что для другого члена Команды перестает выполняться первое условие справедливости, последний выходит из нее, прерывая тем самым саму возможность эксплуатации соответствующего (Командного) ИБ.

В результате члены «своей» Команды обретают статус социального партнера – СП. Именно и только по отношению к нему возникает необходимость применения такого специфического регулятора межчеловеческих взаимодействий, как справедливость, поэтому только на пространстве СП получают своё функциональное наполнение и начинают применяться ее принципы. Выделение СП как членов «своей» Команды, их отличение от всех иных представителей человеческого рода и лежит в основе такой фундаментальной (архетипической) для человека дихотомии, как «свои» – «чужие».

Доказано, что «понятие «Свой» первоначально является осознанием кровного родства некоторой группы людей (рода, клана), в пределах которой человек одновременно осознает себя «свободным от рождения, свободным по рождению» и противопоставляет себя «другим» – «чужим, врагам, рабам» [2, 12]. (Характерно также и наличие коррелятивной взаимосвязи между концептами «свой» и «свободный» («свобода») [4]).

Дихотомия «свои» – «чужие» конституирует две принципиально различные сферы жизни. Первая – это сфера «своих»: родственников, родичей, друзей. Только на эту сферу распространяются моральные принципы, осуждается ложь, действует доверие. Здесь неправомерно использование насилия, в частности, является запрещенным обнажение меча и употребление обсцентной лексики. Ко второй сфере относятся все «чужие». На нее не распространяется мораль, отсутствует доверие, правомерен обман, широко используются насильственные действия. Именно в этой сфере возникает и начинает применяться матерная речь, по древнерусскому выражению – «песья лая» [7].

Очевидно, что в основе класса «своих» находятся СП как члены соответствующей Команды. Только здесь получает своё определение и начинает работать в качестве важнейшего регулятора справедливость. Все другие – «чужие» – это класс потенциальных ИБ, по отношению к ним справедливость не уместна (и даже плохо определима).

6

Первые Команды в истории человечества – это родо-племенные сообщества, которые занимались эксплуатацией природных (собирательных, охотничьих, рыболовных) ИБ. В случае попытки захвата соответствующих угодий «чужими» соплеменники объединяли свои ресурсы для отпора, образуя военные Команды. Последние могли также использоваться и для покушения на «чужие» ИБ.

При переходе от присваивающего хозяйства к производящему (земледелие и скотоводство) вовлекаются в эксплуатацию новые типы ИБ. Это, в первую очередь, плодородная земля и домашний скот.



Характерная особенность таких ИБ – циклическая воспроизводимость, что требует соответствующего учета. И хотя главной (базовой) установкой, связанной с эксплуатацией ИБ, остаётся максимизация прогрессивно-неэквивалентного обмена, обнаруживается, что для ее достижения в долгосрочной перспективе нужно ограничивать эксплуатацию ИБ в краткосрочной перспективе, давая возможность восстанавливаться соответствующему ресурсу.

Эффективное освоение земледельческих угодий (особенно при слабом развитии сельскохозяйственной техники и климатических угроз) требует мобилизации всё больших людских ресурсов. Особо важной проблема мобилизации людских ресурсов становится в условиях открытия возможностей ирригационного земледелия.

Решение проблемы глобальной мобилизации людских ресурсов для освоения больших земледельческих пространств было найдено на пути создания своего рода суперКоманд – первых государств, возникших на заре человеческой цивилизации. Успехи госстроительства дали возможность осваивать невиданные ранее по «благоотдаче» ИБ и значительно увеличили эффективность их эксплуатации. В то же время происходило и развитие военных Команд. Возникают специализированные военные суперКоманды, которыми становятся регулярные армии.

Цивилизационное развитие сопровождается нарастающим разделением труда, что обуславливает растущее использование первого варианта межчеловеческого взаимодействия – «специализация и кооперация». Особый размах этот вариант межчеловеческого взаимодействия получает в эпоху капиталистического развития.

«На сцену» выходит новый тип ИБ, уже не природного, а искусственного характера – платежеспособный спрос на некий товар, себестоимость которого ниже цены, диктуемой этим спросом.

В свою очередь, это означает, что в пространстве социального взаимодействия всё больший вес набирают Команды нового типа, нацеленные на эксплуатацию такого ИБ, как спрос. Такие Команды (фирмы) становятся важнейшими субъектами общественных отношений.

Стандартной оказывается ситуация, когда единичный человек является одновременно членом множества разномасштабных Команд (домохозяйство, фирма, государство). Участие индивида в каждой из Команд определяется выполнением для него первого условия справедливости, а степень мотивированности – вторым условием.

С учетом многообразия ценностных характеристик, которые применяются в различных Командах для оценки издержек и выгод членов Команды, а также недоступностью (как правило) для единичного члена Команды общей картины распределения выгод и издержек, для индивида становится затруднительным рационально оценить степень выполнения условий справедливости в каждой из Команд, членами которых он является. В результате он начинает все более руководствоваться (всегда приблизительным) чувством справедливости.

Дркгим следствием нарастания количества разнообразных Команд по мере цивилизационного развития становится обострение межкомандной конкуренции. Но на успешность Команды в рамках межкомандной конкуренции также непосредственно влияет ситуация со справедливостью в ней.

7

Любая Команда, выстраиваясь для эксплуатации определенного ИБ, сталкивается с двумя родами издержек: трансформационными (связаны с затратой ресурсов на преобразование материалов и подчинение условий) и трансакционными (связанными с затратой ресурсов на организацию совместных действий в рамках Команды).

Минимизация трансформационных издержек достигается прежде всего совершенствованием технологий, а трансакционных – устранением неопределенности расчета выгод и издержек от участия в Команде для каждого ее члена.

Ведь вступление в Команду для индивида – «сделка», в которой он заключает «контракт», в котором определяются его обязанности и вознаграждение. Чем быстрее и определеннее будет до каждого потенциального члена Команды доведена информация о его сделочных и контрактных условиях участия в ней, тем ниже трансакционные издержки данной Команды.

Для уменьшения информационной неопределенности обычно разрабатываются правила, в которых специфицируются: 1) способ и характер заключения «сделок» и оформления соответствующего рода «контрактов»; 2) способ контроля за выполнением сделочных отношений и контрактных обязательств; 3) санкции, вводимые при нарушении правил. Такая система правил (подкрепляемая т.н. «гарантом правил») выступает как институт (институциональная сфера) Команды.

Исторически основой институтов межчеловеческого взаимодействия в составе различного рода Команд выступали обычаи и традиции (т.н. обычное право), к которым добавлялись моральные предписания и религиозные уложения. По мере развития государственности возникает официальное право, разнообразные, все более усложняющиеся правовые системы. Именно они закрепляются в качестве главного институционального регулятора человеческих взаимодействий [8].

Развитие институтов социального взаимодействия посредством установления правил и контроля за их выполнением направлено на минимизацию трансакционных издержек социального взаимодействия. Но минимизация трансакционных издержек также может восприниматься (и, как правило, воспринимается) в модусе справедливости.

Обязательное исполнение легитимных правил, уменьшая трансакционные издержки работы Команды, повышает эффективность эксплуатации ИБ данной Команды, повышая норму прибыли для каждого члена Команды и (следовательно) увеличивая его заинтересованность. Именно эту функцию – повышение заинтересованности члена Команды в командном взаимодействии – и выполняет такой социальный регулятор, как справедливость.

Конечно, столь развернутое обоснование справедливости строгого и обязательного для всех выполнения установленных правил, как правило, не проводится. То, что следование правилам выступает как справедливость, для общественного сознания является аксиомой, составляя, по сути, краеугольный камень т.н. правовой трактовки справедливости.

В то же время справедливость как следование правилам – не более, чем формальная справедливость. Если разрушается содержательная справедливость, выражаемая двумя вышерассмотренными условиями справедливости, то теряется всякое основание и для формальной справедливости.

8

Говоря о конкурентоспособности Команд в модусе справедливости, нельзя не рассмотреть еще один сюжет, возникающий при осмыслении ситуации очевидного зазора между первым и вторым условиями справедливости.

Вход (и выход) из Команды для каждого члена Команды зависит от выполнения первого условия справедливости (mi/ri> 1), но при этом совcем не обязательно должно выполняться второе условие справедливости (mi/ri = constanta). Так возникают условия для оппортунистического поведения членов Команды, связанные с возможностью непропорционального распределения прибыли между ними.

Мы называем минус-партнерами тех членов Команды, которые получают прибыль меньше средневзвешенной (mi/ri< M/R), а плюс-партнерами – тех членов Команды, которые получают прибыль больше средневзвешенной (mi/ri> M/R).

Если для минус-партнера продолжает выполняться первое условие справедливости, то, даже ощущая свой статус минус-партнера, он не будет иметь критически значимой мотивации для выхода из Команды. Соответственно, перевод даже достаточно большого числа членов Команды в статус минус-партнеров не ведет еще к разрушению данной Команды, и эксплуатация соответствующего ИБ будет продолжаться.

Именно поэтому члены Команды, руководствуясь базовой для человека задачей в максимизации своей функции благополучия, в общем случае испытывают искушение направить часть своих ресурсов на внутриКомандную борьбу с целью приобрести статус плюс-партнеров.

Само появление плюс-партнеров (нарушение второго условия справедливости) может протекать естественным образом. На первом этапе функционирования Команды, эксплуатирующей определенный ИБ, вполне возможно выполнение не только первого, но и второго условия справедливости.



Но, поскольку в силу объективных различий между членами Команды вклад каждого члена (ri) в работу Команды не одинаков, то даже при одинаковой норме прибыли для всех членов Команды (выполняется второе условие справедливости) не одинаковы (в абсолютном выражении) дивиденды, причитающиеся за участие в работе Команды (mi).

В такой ситуации у ряда членов Команды (внесших наибольший вклад в работу Команды) накапливается избыточный материальный ресурс, с помощью которого они могут повлиять на организацию распределительного цикла Команды. Результатом воздействия на распределительный цикл становится дифференциация нормы прибыли между членами Команды. Так возникает (и, как правило, закрепляется) неравенство, внутриКомандная стратификация на плюс- и минус-партнеров.

Структура внутриКомандной стратификации предполагает меньшее количество плюс-партнеров при большем количестве минус-партнеров. Ведь единичный плюс-партнер может направить на соответствующую внутриКомандную борьбу больше ресурсов, чем единичный минус-партнер. Поэтому равенство суммарного воздействия плюс-партнеров и минус-партнеров друг на друга достигается, только если число минус-партнеров превышает число плюс-партнеров.

Такая неравномерность будет тем больше, чем больше превышение ресурса, направляемого на внутриКомандную борьбу единичным плюс-партнером по сравнению с ресурсом, направляемым на внутриКомандную борьбу единичным минус-партнером. Соответственно, при возникновении неравенства между членами Команды (дифференциация членов Команды на плюс-партнеров и минус-партнеров) в тенденции такое неравенство только усиливается. «Богатые богатеют, а бедные беднеют».

Предел такого неравенства очевиден. Если влияние плюс-партнеров на распределительный цикл Команды приводит к ситуации, когда норма прибыли для определенного минус-партнера становится равной единице (mi/ri= 1), для последнего перестает выполняться не только второе, но и первое условие справедливости. В результате он просто выходит из Команды, что может быть фатально для всей работы Команды (становится невозможным обеспечить успешную эксплуатацию соответствующего ИБ), что сказывается и на плюс-партнерах.

ВнутриКомандная борьба за обладание статусом плюс-партнера и, соответственно, за выход из статуса минус-партнера конституирует политическое поле Команды.



«Перетягивание каната» нормы прибыли от эксплуатации соответствующего ИБ между плюс-партнерами и минус-партнерами выливается в политическую борьбу. Её напряженность становится тем больше, чем более удалено фактическое распределение нормы прибыли от требований второго условия справедливости, и она достигает революционного размаха, когда для критически значимого числа минус-партнеров перестаёт выполняться даже первое условие справедливости.

Поскольку ресурсы, направляемые на политическую борьбу, изымаются из осваивающего цикла Команды, ведение политической борьбы уменьшает эффективность эксплуатации соответствующего ИБ и тем самым снижает конкурентноспособность Команды. Таким образом, в межКомандной конкуренции победит Команда, в которой минимизирована политическая борьба или в наибольшей степени выполняется второе условие справедливости.

Заключение

В настоящей статье представлен концептуально новый подход к пониманию феномена справедливости, связанный с попыткой осмыслить функциональную роль справедливости в конституировании и успешном функционировании коллективного действия. Показывается, что с функциональной точки зрения справедливость выступает как регулятор заинтересованности членов некоего коллектива (Команды) в коллективном (Командном) взаимодействии.

Степень такой заинтересованности варьируется в пределах, обозначаемых т.н. условиями справедливости.

Разрыв между выполнением первого и второго условий справедливости создает политическое напряжения.

Оно тем выше, чем меньшй выполняется второе условие справедливости и, соответственно, чем выше неравенство в составе Команды. Чем выше степень политического напряжения в Команде, тем ниже (при прочих равных условиях) ее конкурентоспособность в условиях межКомандной конкуренции.

Черников М. В.



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Литература

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