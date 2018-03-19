Тема справедливости ярко обозначилась в XX веке именно в нашем, русском народе. Ещё Ф.М. Достоевский говорил, что высшая характеристическая особенность нашего народа — это чувство справедливости и жажда её. Пройти мимо этого трудно. Это выражает что-то глубоко важное в характере нашего народа, что нам позволяет хотя бы отчасти объяснить то, почему многие люди в Рос­сии поддержали в начале XX века идею социальной справедливос­ти, которую несли большевики.



ЧТО ТАКОЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПО СЛОВАРЯМ?

Какова официальная трактовка этого термина в различных учебниках и научных публикациях? Посмотрим, какие определения предлагаются обществу и обратим внимание на недостатки этих определений.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ — общая нравственная санкция (освящение, одобрение, утверждение законов или договоров) совместной жизни людей, рассмотренной по преимуществу под углом зрения сталкивающихся желаний, интересов, обязанностей; способ обоснования и распределения между индивидами выгод и тягот их совместного существования в рамках единого социального пространства (Философская энциклопедия).

Наш комментарий

Справедливость рассматривается как социальная категория, не указаны ориентиры вне общества, соответственно, при таком подходе в обществе могут договориться о том, что поедать друг друга может считаться справедливым.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ — одна из четырёх основополагающих добродетелей, заключающаяся в уважении к равенству и законности, правам индивидуумов и праву как институту.



Справедливость предполагает, что закон должен быть одним для всех, что право должно уважать права отдельных людей, наконец, что правосудие в юридическом смысле слова должно быть справедливым с точки зрения морали.



Как обеспечить гарантированную справедливость? Никак. В абсолютном значении это невозможно, вот почему политика, даже если она стремится быть справедливой, всегда конфликтна и уязвима.



Но другого пути все равно нет. Никакая власть не бывает справедливой, но справедливость без власти недостижима (Философский словарь Спонвиля).

Наш комментарий

Всё сужено до чисто юридического восприятия явления. Ориентиром опять выступают нравы (мораль) общества.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ — 1. отвлеч. сущ. к справедливый. Справедливый — 1. беспристрастно следующий правде, истине в своих поступках и мнениях. 2. Истинный, правильный, основательный, не вымышленный.

Беспристрастие, справедливое отношение к кому-чему-нибудь.

(Толковый словарь Ушакова).

Наш комментарий

Хотя Словарь Ушакова и говорит о связи справедливости с правдой, истиной, но в каждой из статей упоминает о беспристрастности. Но возникает конфуз, если посмотреть на определение слова «беспристрастный, даваемое в том же словаре:

БЕСПРИСТРА́СТНЫЙ [сн], беспристрастная, беспристрастное; беспристрастен, беспристрастна, беспристрастно. Способный к справедливой оценке, суждению, не предубежденный, чуждый пристрастия. Беспристрастный судья. || Справедливый, не обусловленный личной склонностью, пристрастием.

Вот и получается, что справедливость по Ушакову — это справедливо следующий правде. Масло масляное, не находите? Но самое «чудное» определение справедливости содержится, что неудивительно, в экономическом словаре.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ — (беспристрастность) (equity, fairness). Концепция справедливости распределения, используемая в экономической теории благосостояния (welfare economics). Справедливость в смысле беспристрастности имеет несколько значений, которые не всегда согласуются друг с другом.



Иногда справедливость означает равенство; в других случаях справедливость видят в том, что вознаграждение должно зависеть от заслуг; наконец, иногда под справедливостью подразумевают то, что все надежды и ожидания должны оправдываться. Указанные интерпретации слова «справедливость» могут противоречить друг другу. Например, если мы рассмотрим концепцию справедливости применительно к пенсиям, окажется, что справедливость как равенство подразумевает приблизительно равный размер пенсий; справедливость как соответствие вознаграждения заслугам предполагает, что пенсия у людей, выполнявших тяжёлую и ответственную работу, должна быть выше, чем у тех, кто трудился не напрягаясь или делал обычную работу, и справедливость как подтверждение ожиданий означает, что люди должны получать именно ту пенсию, на которую они были вправе рассчитывать.

Наш комментарий

Опять «справедливость — это справедливость». Безобразно.



Ну, а далее — в лучших традициях недонауки «экономикс»: с одной стороны, с другой стороны. Всё противоречиво, поэтому и даётся совершенно дебильное определение «масло — это масло».



Хотя потом осторожно интерпретируют, что справедливость — это и равенство, и вознаграждение заслуг, и почему-то — оправдание всех надежд. Уже одно это показывает уровень образованности авторов.

Равенство — не есть справедливость. Так Прокруст, персонаж мифов древней Греции, укорачивающий одних и удлиняющий других, кто не подходил по размерам к его прокрустову ложу, следовал жёсткой установке — сделать всех равными, равными ему по росту.

Вознаграждение заслуг — также не может считаться справедливостью, поскольку тот же Третий Рейх активно вознаграждал труд по умерщвлению людей в концлагерях.

Реализация всех желаний того же Чикатило — весьма далека от действительной справедливости.

Соответственно, совершенно феерически идиотичен пример с пенсиями. Авторы словаря (да, да — словаря!) утверждают, что применимо к пенсиям никак не добиться справедливости, поскольку тогда будет противоречие между интерпретациями.



Ну, это логично — если вы выбрали неправильные интерпретации, то у вас будет неправильный результат.



Авторы почему-то решили, что равенство пенсий — это должно быть справедливо, но тут же сами себе оппонируют — что нужно же учитывать заслуги человека, его вклад (не уточняя правда — вклад во что именно?



Такие вот «экономисты» ныне выплачивают пенсии бывшим СС-овцам в некоторых странах Европы). Неверному тезису — легко оппонировать. Ну, а последнее — вообще глупо. Повторим: «Люди должны получать именно ту пенсию, на которую они были вправе рассчитывать».



Сами себе противоречат: если исполнение всех желаний, то зачем ограничивающее слово «вправе»? Авторы бессознательно, видимо, чувствуют, что пишут ахинею и потому поставили это ограничивающее слово, противореча сами себе.

Если же сказать о том, какие пенсии справедливы, то можно дать такое определение, оставив некоторые аспекты в умолчаниях (о чём — ниже):

Справедливые пенсии должны учитывать вклад каждого в справедливое развитие общества (не учитывая несправедливый вклад), за равный вклад обеспечивать равную отдачу, которая бы обеспечивала возможность реализации всех прав Человека состоявшегося в условиях невозможности продолжения полноценной трудовой деятельности.

В умолчаниях остались следующие моменты: Куда ведёт справедливое развитие общества? В чём заключаются права Человека состоявшегося? Но эти моменты мы раскроем далее, когда дадим адекватное жизни определение справедливости.

КАК НАДО ОПРЕДЕЛЯТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?

Понятие справедливости связано с пониманием добра и зла, различением, присущим человеку, общей нравственности человека и общества.



Следует понимать, что разные цивилизации несут различные идеалы, поэтому и справедливость в них понимается по-разному, что однако, не отменяет наличия некой неотмирной справедливости для всех, если смотреть на мир с позиций достаточно общей теории управления.



Поскольку при таком подходе окажется, что управления бывают различных взаимовложенных уровней (управление на уровне семьи вложено управление на уровне государства).



И процессы в объемлющих системах оказывают воздействие на процессы во вложенных вне зависимости от того, как выстроено управление во вложеных.



То есть отгородиться от объемлющих систем — не получится.

И самое главное заключается в том, что такой взгляд относит нас в иерархии взаимовложенных управлений к иерархически наивысшему всеобъемлющему уровню управления (тут каждое слово важно, на картинке — ИНВОУ), которое оказывает воздействие на все вложенные уровни.



Этот уровень в разных культурах и философиях называют по-разному: Бог, Абсолют, Всеобщее сознание, Вселенский Разум, Всевышний, Аллах, Кришна и т.д. — что не меняет сути явления, на которое указывают эти названия-«пальцы».

При таком взгляде закономерно возникают вопросы: «А как выстроить взаимоотношения с этим иерархически наивысшим объемлющим управлением? Какой режим функционирования психики будет наиболее способствовать этому?»

Если вспомнить общешкольный курс биологии, известный всем, и заглянуть в собственную психику, то можно утверждать, что информационно-алгоритмическое обеспечение поведения человека включает в себя:



врождённых инстинктов и безусловных рефлексов,



бездумной автоматической отработки привычек и освоенных навыков поведения в ситуациях-раздражителях,



разумной выработки своего поведения на основе памятной и вновь поступающей информации,



интуиции, выходящей за границы инстинктивного и разумного, рекомендации которой впоследствии могут быть поняты разумом,



совести, как канала поступления безошибочных рекомендаций (этим она отличается от интуиции) извне о правильном порядке действий в той или иной ситуации.



Ясно, что инстинкты и разум, интуиция, совесть — явления разного иерархического порядка в организации поведения человека на основе и в процессе его психической деятельности.

В психике всякого индивида есть возможное или действительное место всему этому. Однако только в русском языке есть поговорка:

«Все люди, да не все человеки»

Она о том, что можно быть «людем», но не состояться по своему устройству психики в качестве человека.

Ведь нашим принципиальным отличием от животных является способность целенаправленно менять свою психику, отдавая предпочтение какой-то из компонент психики.



И, действительно, что-то одно из названного может подчинять себе все прочие компоненты в процессе выработки поведения индивида во всех жизненных обстоятельствах:



если первое, то индивид — человекообразное животное (таковы большинство членов всякого национального общества в прошлом) — это животный тип строя психики;



если второе, то индивид — носитель типа строя психики «зомби», поскольку он, по существу, — биоробот, запрограммированный культурой;



если третье или четвёртое, то индивид — носитель демонического типа строя психики. Который характеризуется поговоркой «что хочу, то и ворочу».



если пятое, то это — человечный тип строя психики, норма для человека, которая должна достигаться в подростковом возрасте (к началу полового созревания и пробуждения половых инстинктов) и обретать устойчивость к началу юности (завершению процесса формирования организма), после чего она должна быть неизменно характерной для организации его психики на протяжении всей дальнейшей жизни во всех без исключения обстоятельствах.



На наш взгляд — для человечного строя психики — нормально, если врождённые рефлексы и инстинкты являются основой, на которой строится разумное поведение, выбирающее какие программы психики отрабатывать в зависимости от советов совести; нормально, когда интуиция предоставляет информацию, которую возможно понять посредством интеллектуальной деятельности и опять-таки направить по-совести на благо.



То есть для человечного строя психики нормально, когда в его иерархии совесть, выше интуиции, интуиция всегда выше разума, разум выше привычек и инстинктов, а все вместе они обеспечивают пребывание человека в ладу с биосферой Земли, Космосом и Богом.

Тем не менее, достаточно часто приходится видеть, как разум становится невольником и обслуживает животные инстинкты человека; как рассудочная деятельность превозносится над собой и пытается отрицать интуитивные оценки и даже полностью вытесняет интуицию из психики.



Как все они вместе, пытаются отвергать Высший промысел, доносимый с иерархически наивысшего объемлющего уровня управления через совесть, вследствие чего становятся жертвами непреодолимой ими самими ограниченности и одержимости, что находит своё выражение в нечеловеческом строе психики, который в зависимости от организации компонент психики индивида может быть нескольких видов:



Если разум отвергает интуицию или служит — как невольник — инстинктам, то это — не человеческий, а животный строй психики. При этом следует иметь в виду, что и при животном строе психики интеллект может быть высокоразвитым, а его носитель может быть выдающимся профессионалом в той или иной области деятельности цивилизации (включая и магию), по существу не будучи человеком.



Также и строй психики биоробота (зомби) отличается от человеческого тем, что в поведении утрачивается свобода в обращении с информацией, вследствие чего индивид автономно отрабатывает внедренную в его психику программу поведения (автономный робот-автомат) или же не в состоянии воспрепятствовать активизации свойственных навыков и качеств извне, т.е. другими по их произволу (дистанционно управляемый робот).



Кроме того, зомбирующие программы могут быть иерархически более значимыми в поведении индивида, чем врожденные инстинкты, вследствие чего, с одной стороны, в каких-то ситуациях зомби не проявляет инстинктивно-животных реакций на раздражители и выглядит человеком, в отличие от носителей животного строя психики, которые и не пытаются сдержать животное начало.



С другой стороны возможен конфликт в психике зомби между поведенческими программами инстинктов и зомбирующими программами поведения, а также между различными зомбирующими программами.



Демонические личности, обладая осознанными или бессознательными завышенными самооценками, и будучи носителями животного строя психики, строя психики зомби, либо пребывая в своеволии индивидуализма, освободившегося из неволи инстинктов и зомбирующих программ, порождают агрессивно-паразитический индивидуализм с претензиями на сверхчеловеческое достоинство в человечестве.



То есть в основе демонического типа психики лежит нечеловеческий строй психики тех, кому Свыше дано быть людьми.



В современном нам обществе существует огромное число людей, строй психики которых можно назвать опущенный в противоестественность ниже животного.



Этот строй психики не свойственен природе человека, его генетике, поскольку характеризуется самоотравлением людей разнообразными психотропами (алкоголем, табаком и другими наркотиками).



Он привнесён в жизнь социальной системой, в которой живут современные люди.

В человеческих обществах варианты «отношения» культуры (рассматриваемой как информационно-алгоритмическая система, с которой взаимодействует психика индивидов, также рассматриваемая как информационно-алгоритмическая система) к личностному познавательно-творческому потенциалу как к объективному фактору могут быть различными.

Во-первых, культуру всякого общества можно отнести к одному из двух классов:



культуры, в которых эта проблематика не осознаётся никем;



культуры, в которых эта проблематика осознаётся хотя бы некоторыми.



Во-вторых, в каждом из двух названных выше классов культур также возможны варианты:



культуры, алгоритмика которых безразлична к деятельности индивидов, направленной на освоение их познавательно-творческого потенциала;



культуры, алгоритмика которых направлена на подавление познавательно-творческого потенциала большинства в угоду тем или иным меньшинствам — вплоть до генетического закрепления эффекта подавления или уничтожения познавательно-творческого потенциала;



культуры, алгоритмика которых направлена на как можно более полное освоение познавательно-творческого потенциала всеми и развитие его в последующих поколениях.



Поскольку каждый человек живёт не один (изолированно), а в обществе (городе, каком-то коллективе, фирме, партии и т.д.), то это порождает в обществе в целом (селе, городе, области, партии, фирме и т.д.) некую коллективную психическую деятельность («коллективную психику», психическую «атмосферу».) Она может быть двух видов:



С ростом ошибок. К ошибкам, которые совершает один человек, добавляются ошибки, совершаемые другими. Ком ошибок растёт и погребает под собой всё такое общество (часть общества, партию …), если общество (часть общества) не подготовит другую психическую «атмосферу».



С устранением ошибок. Ошибка, совершённая одним человеком, устраняется другими. Но главное здесь в том, что каждый старается не совершать ошибок сам, чтобы не обременять других устранением ошибки.



Теперь, отметив и разъяснив все эти моменты, мы можем дать простое и чёткое определение справедливости:

«Справедливость — это политика государства и деятельность гражданского общества, направленные на искоренение эксплуатации «человека человеком», путём построения культуры, в которой устройство психики большинства выражает человеческие качества вида Человек разумный, то есть — необратимо человечный тип строя психики будет достигаться всеми как единственно и безальтернативно нормальный к началу юности.



Справедливость обеспечивает в обществе безусловную возможность для каждого члена общества реализовать свою судьбу (человеческий потенциал) наилучшим образом».

Поэтому особая тема в социологии и культурологии как одной из её ветвей — это вопросы:



о том, что именно из генетически запрограммированного потенциала личностного и общественного развития человека мы не осваиваем по причине невостребованности этих способностей в исторически сложившейся порочной культуре,



как изменить культуру, чтобы она стимулировала полное освоение генетического потенциала, предопределённого Промыслом.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Естественно, что в нормальной культуре человечества, достижению человечного типа строя психики к началу юности должны сопутствовать становление целостного мировоззрения и миропонимания, формирование личностной культуры диалектического познания и творчества. Иными словами:



истинное развитие общества должно выражаться в смещении статистики распределения населения по типам строя психики в сторону нарастания доли носителей человечного типа строя психики;



а деградация, регресс общества — в уменьшении доли носителей человечного типа строя психики и нарастании долей нечеловечных.



Но у разных цивилизаций — различное понимание справедливости.

Русское понимание справедливости

В русском понимании справедливость — некий неотмирный — Богом предопределённый — идеал, который должен быть познан человеком и воплощён в жизнь этого мира.



Реальная же жизнь может быть сколь угодно далека от этого идеала, что однако не делает этот идеал неправомочным, несбыточным, а только обличает греховность людей, не сумевших его осуществить.



Это определение совпадает по внутреннему смыслу с тем, которое мы дали выше, поскольку именно достижение человечного типа строя психики обеспечивает познание и воплощение человеком в жизнь этого неотмирного идеала.

Западное понимание справедливости

В западном понимании справедливость — это бессовестное оправдание исторически сложившегося порядка вещей; оправдание прошлого как процесса, породившего это настоящее, и тенденций несущих в себе будущее.



А откуда и как возникает «порядок», оправдываемый житейской мудростью мира сего; какая нравственность и этика в нём выражаются, — западных интеллектуалов не интересует…



И с точки зрения философии оправдания этого порядка не правы все, кроме безупречного в своём «развитии» Запада. Верхом западной философии в нынешнее время в экономическом преломлении стала мантра о том, что рыночная экономика всё сама отрегулирует.

Восточное понимание справедливости

В восточном понимании справедливость — не отмирна и потому не может быть воплощена здесь, но она может быть достигнута вне этого мира, поэтому нужно не стремиться изменить текущее состояние общества, а стремиться изменить себя так, чтобы уйти из этого мира в неотмирную реальность, где и получить эту справедливость.



А изменения в мире необходимо принимать спокойно и безропотно, поскольку нет никакой разницы, что происходит здесь и сейчас, важно только то, что будет происходить — там.

Поэтому: