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Запад будет стремиться перевести войну в «террористическую» фазу

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Заявление Лаврова о том, что, говоря о переговорах, Запад хочет дать Украине передышку с целью «перевести дух», хорошо бьётся с ситуацией на фронте. Киев потерял наступательные возможности и если будет продолжать нести потери в том же темпе, то потеряет и оборонительные.

Но понимание этого — не повод для НАТО пытаться закончить войну полноценным миром. Лавров упоминает о том, что «перемирие» ещё весной предлагали западные эксперты, теперь до этой идеи дошли главы государств. Если оценивать эту переговорную позицию в целом, то можно прийти к однозначным выводам: на Западе отдают себе отчёт, что не могут выиграть войну. Однако никто из западных руководителей не может этого признать — это будет означать крушение карьеры. Тем более никто не может предложить честные и равноправные переговоры с Россией.

Для нас это означает необходимость решать свои задачи на поле боя и быть готовыми к тому, что Запад будет стремиться перевести войну в «террористическую» фазу и усилит экономическое давление, в том числе и атаками «неизвестных сил» на пути российского экспорта. Вполголоса авторами и исполнителями будут, конечно, называть «спецслужбы Украины», на которых в целом будет удобно валить всё, как на мёртвых.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Киев потерял наступательные возможности на фронте и в случае продолжения нести потери в том же темпе потеряет и оборонительные позиции.

2. Западные лидеры понимают, что не могут выиграть войну, однако не могут это признать публично. Они также не готовы к честным и равноправным переговорам с Россией.

3. России необходимо решать свои задачи на поле боя и быть готовой к тому, что Запад будет стремиться перевести войну в "террористическую" фазу и усилит экономическое давление.

Вывод:

Запад осознаёт невозможность победы Украины в войне, но не готов публично это признать и идти на честные переговоры. В то же время он будет стремиться ослабить Россию другими способами. Поэтому России необходимо сосредоточиться на выполнении своих военных задач и быть готовой противостоять усilлению экономического и террористического давления.

Источник: https://t.me/c/1686844692/5419
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