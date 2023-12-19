IX СМЫСЛОВОЙ КОММУНИКАЦИОННЫЙ ФОРУМ «СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РОССИИ». МОСКВА, 5 ДЕКАБРЯ 2023. ИЗВЕСТИЯ-ХОЛЛ.ДОКЛАД АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА УСАНИНА.

01:54 Идея, которую продвигает Россия.

02:34 Что такое грех?

03:22 Влияние качества отношений на уровень жизни всех на планете

04:39 Как сейчас повлиять на культуру в обществе?

05:24 Важный показатель развития общества – язык.

08:19 Личный пример А.Е. Усанина непонимания(значения слов) одной очень известной любимой песни.

10:23 Причина непонимания школьников заученных знаний в школах.

11:47 От чего в нашей стране демографический кризис?

12:17 Как сегодня повлиять на общество и культуру России?

13:31 Высшее предназначение каждого человека.

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Свобода – это прежде всего свобода от греха. Россия продвигает идею свободы от греха, в то время как Запад продвигает вседозволенность.

2. Грех – это всё, что разрушает отношения между людьми. Язык же наоборот помогает налаживать эти отношения.

3. Духовная скрепа общества – это доверие между людьми. Сейчас многие СМИ разрушают это доверие.

4. Уровень развития общества характеризуется словарным запасом его граждан. Чем он богаче, тем лучше отношения между людьми.

5. Словарный запас российских школьников и их родителей крайне беден. Это мешает пониманию прочитанных текстов.

6. Демографический кризис отчасти вызван обилием нецензурных слов в речи, разрушающих нацию.

7. Государство должно ориентироваться не на экономический рост, а на совершенствование внутреннего мира людей. Это – ответ России Западу.

Вывод: основная идея лекции в том, что развитие общества определяется качеством отношений и коммуникации между людьми. Для улучшения этих отношений необходимо совершенствование внутреннего мира и обогащение словарного запаса граждан. Государству следует ориентироваться на эти цели, а не только на экономический рост.