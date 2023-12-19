Глава государства выразил слова признательности всем участникам СВО, поблагодарил их за службу и добросовестное выполнение обязанностей, а также отметил особую поддержку бойцов нашим народом.

«Хочу поблагодарить руководство и личный состав министерства обороны за службу, за добросовестное выполнение поставленных Родиной задач. Особые слова благодарности – всем, кто сражался и сражается на передовых рубежах, несет сложную службу в зоне СВО, защищает небо России, отражает налеты вражеских воздушных и морских беспилотников, пресекает артобстрелы и вылазки диверсионных групп наших западных приграничных регионов. Особо отмечу беспрецедентную поддержку нашего народа, поддержку защитников Отечества, патриотический настрой абсолютного большинства граждан страны, единство и сплоченность людей разных национальностей, вероисповедания. Это надежная и несокрушимая опора нашей армии и флота», – сказал Владимир Путин.

Российские войска, по словам президента, владеют инициативой в зоне боевых действий, мы не откажемся от своих целей. Все попытки Запада нанести стратегическое поражение разрушились.

«Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. Ну что же, и мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся», – сказал Владимир Путин.

«Год назад на итоговой коллегии Министерства обороны мы обсуждали первоочередные задачи, связанные с проведением специальной военной операции, говорили о дополнительных мерах по укреплению армии и флота.

Сегодня оценим, что и как было сделано за прошедший период, по каким направлениям необходимо ещё качественно улучшить и усилить работу», – заявил президент.

«2023 год был для Вооружённых Сил напряжённым, и хочу сразу сказать, что наши солдаты и офицеры, командиры всех уровней мужественно, профессионально решали задачи в ходе спецоперации, обеспечивали суверенитет страны на глобальном уровне, ракетно-ядерный паритет и стратегическую безопасность России. При этом поддерживалась высокая боеготовность частей и соединений всех военных округов и флотов. Системно, строго по плану велась боевая учёба, решались мобилизационные, технические и кадровые вопросы», – считает лидер государства.

«И конечно, особо отмечу беспрецедентную поддержку нашего народа – поддержку защитников Отечества, патриотический настрой абсолютного большинства граждан страны, единство и сплочённость людей разных национальностей, вероисповеданий. Это надёжная, несокрушимая опора нашей армии и флота.

Мы всегда будем верны делу, за которое отдали свои жизни наши боевые товарищи. Прошу почтить их память минутой молчания», – сказал Путин.

Российские войска владеют инициативой в зоне специальной военной операции (СВО), противник несет тяжелые потери, в значительной степени растратил резервы, заявил президент РФ.

«Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления», – подчеркнул Путин.

По словам президента РФ, «миф о неуязвимости западной военной техники также рухнул».

«Все попытки, как говорят на Западе, нанести нам военное стратегическое поражение, разбились о мужество, стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших Вооруженных сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств», – сказал Путин.

На расширенном заседании Коллегии Минобороны, в котором принимает участие президент, выступил глава ведомства. По словам Сергея Шойгу, потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тысячи человек. Наши бойцы уничтожили почти 6000 иностранных наемников и более сотни военных преступников, которые проявили особую жестокость.

Также министр обороны заявил, что российские группировки войск продолжают оставаться основным гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе.

По материалам Первого канала, РИА Новости, сайта «Президент РФ», Интерфакса

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Президент поблагодарил руководство и личный состав Минобороны за службу и выполнение задач, а также отметил поддержку народа и единство граждан.

2. Российские войска владеют инициативой в зоне СВО, Россия не откажется от своих целей, несмотря на то, что Запад не отказывается от своей стратегии сдерживания.

3. Вооруженные силы РФ решали поставленные задачи, обеспечивали суверенитет и безопасность страны. Велась боевая подготовка войск.

4. Противник несет тяжелые потери и растратил резервы. Рухнул миф о неуязвимости западной техники.

5. Попытки Запада нанести России стратегическое поражение провалились из-за стойкости российских военных и возросшей мощи ВС РФ.

Вывод:

Президент высоко оценил действия Минобороны и Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции. Несмотря на усилия Запада, российская армия успешно решает поставленные задачи и защищает интересы страны.