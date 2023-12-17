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Грандиозно! Россия прокладывает СПЕЦлинию через всю страну

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В России началось строительство уже третьей очереди грандиозной трансъевразийской волоконно-оптической линии связи. Скорее всего, вы слышите о ней впервые, как и об уникальном проекте «Полярный экспресс», который прямо сейчас тянут по дну наших северных морей. Зачем они понадобились и как связаны с чередой загадочных обрывов подводных линий связи, а также о новой истории спасения, расскажем в этом выпуске сразу после сводки позитивных новостей.

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Строительство новой трансъевразийской волоконно-оптической линии связи через территорию России. Это позволит повысить надежность связи, в том числе на Дальнем Востоке и в Арктике.

2. Продолжение реализации проекта "Полярный экспресс" по прокладке подводного волоконно-оптического кабеля в арктических морях от Мурманска до Владивостока. Это также улучшит связь в северных регионах.

3. Ряд инцидентов с обрывом подводных коммуникаций, в том числе кабелей связи, в Балтийском море и на Дальнем Востоке. Причины повреждений неясны.

4. История о школьнике, который при пожаре в доме проявил мужество и помог спастись жильцам.

Вывод: ключевые темы выпуска – развитие цифровой инфраструктуры России, особенно на севере и востоке страны для повышения связности территории, а также история проявления героизма обычным школьником.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TOaeCm8Be08
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