Были наивные представления
«Абсолютно искренне вам скажу, оглядываясь назад: несмотря на то, что я почти 20 лет проработал в органах безопасности и во внешней разведке… всё-таки у меня было наивное представление о том, что весь мир, и прежде всего так называемый — сейчас я говорю абсолютно убеждённо, — так называемый цивилизованный, понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной. И если что-то происходит негативного в политике западных стран в отношении России... Я по наивности своей полагал, что это инерция мышления и действий. Вот привыкли бороться с Советским Союзом, и продолжают… Это были наивные представления о реалиях. «Реалии таковы, позднее я в этом на 100% убедился, что после распада Советского Союза (на Западе) считали, что нужно потерпеть — доразвалим и Россию» (с) Путин
Как там было у Зиновьева "Целились в коммунизм – попали в Россию". Некоторые у нас в стране до сих пор продолжают.
Ну а Путин фактически признал, что длительное время находился в заблуждении относительно реальных целей Запада в отношении России.
Ну признал и признал ,значит можно и спросить теперь :
-почему на РТР вещает ежедневно синагога в лице Соловьева ,не прекращая славить свой народ и утверждая его право на Россию,т.к. они первыми до русов были на этой территории..
-”
На фоне почти истеричной нетерпимости российских патриотов по отношению к всяким сбежавшим из РФ “иноагентам”, поражает полное равнодушие к тем, кто остался в РФ, чтобы изнутри ей вредить через свои ресурсы.(ЧИСТАЯ ОТВЛЕКАЛОВКА,ПРЕВРАТИЛАСЬ У НИХ В РАЗВЛЕКАЛОВКУ ,устривая ДР Макаревича в нете)
Напомню, что либералы с 1991 года контролируют две основные сферы – финансовую и культурную. И даже СВО не изменило этого.
Однако есть и другие сферы, где Запад с помощью “мягкой” и “умной” силы вполне контролирует РФ так, как будто никакого СВО нет.
Вообще.
И наше руководство ведёт себя так, будто всё ОК.
Может, просто этого не знает?
Одной из таких сфер является наука, где вся система наукометрических данных выстроена как системный сбор разведанных стратегического характера в
самой важной и перспективной области, если мы говорим о стратегическом развитии России.
И связано это с тем, что Запад практически не просто контролирует всю информационную политику РАН, включая информацию по всему спектру важнейших исследований, но и владеет ею, организовав дело так, чтобы все учёные были лично заинтересованы в передаче важнейшей научной информации нашему стратегическому конкуренту и даже врагу.
И сделали это те, кто руководит наукой РФ.
И большинство учёных даже не знают этого.
Российская Академия наук фактически находится под управлением гражданина США российского происхождения Алекса Шусторовича.
Он имеет монопольные права на издание и реализацию российских научных изданий за рубежом. Он же создал научную электронную библиотеку eLIBRARY.RU и владеет РИНЦ (российский индекс научного цитирования), которые фактически определяют, что нужно писать российским ученым.
В 1988 году благодаря связям отца, Евгения Шусторовича, 22-летний бизнесмен Алекс создал американо-российское совместное предприятие International Academic Publishing Co, которое получило права на публикацию и распространение за рубежом работ РАН. С 1989 года научные журналы, выпускаемые РАН, оказались скупленными издательским холдингом Pleiades Publishing, принадлежащим Александру Шусторовича.
И в этом в полной мере проявляется колониальный характер нашей науки, несмотря все её достижения.
А начиналось всё так.
В начале девяностых Академия наук решила заняться продвижением наших учёных за рубежом. Взаимодействие в научном мире строится на публикациях, и считается, что пока ученый не опубликовался за рубежом, то он никем не признан. Оценка труда российского учёного стала напрямую зависеть от количества публикаций и количества цитирований этих публикаций. В 1992 году Академия наук озаботилась тем, что наших учёных плохо знают за рубежом, и откликнулась на интересное предложение американо-российского бизнесмена Алекса Шусторовича. Мистер Шусторович – фигура колоритная. Сын членкора Академии наук, фигурант скандального “уранового дела”, один из сонма бывших женихов Ксении Собчак. Даже фамилия встречается в двух вариантах: «светский лев» Алекс Шустерович и успешный бизнесмен Александр Шусторович.
Он предложил переводить журналы Академии наук и издавать их на Западе. Это и знаковые гуманитарные журналы вроде “Вопросов философии”, “Русской литературы”, и естественно-научные, всего АН принадлежит порядка 140 журналов. Разумеется, Шусторовича, в первую очередь, привлекают вторые: “Доклады Академии Наук”, “Журнал физической химии” и т. п., имеющие спрос за границей. В 1993 году создаётся ООО «Международная академическая издательская компания (МАИК) «Наука/Интерпериодика», учредителями которой выступили ГУП «Академиздатцентр «Наука», РАН и компания Шусторовича «Pleiades Publishing Inс». Академия наук вошла в новую компанию с интересной формулировкой – «интеллектуальной собственностью журналов», — оценённой аж в 14 тысяч рублей; вклад “Науки” – здания и сооружения.
Соответственно, возникает подконтрольная Шусторовичу контора, которая работает на площадках “Науки”. Академия наук со своей стороны приносит всё, что наиздавала Шусторовичу, а Pleiades Publishing, обладая монопольным правом на продвижение всех российских академических журналов за границей, переводит и продаёт. Так, Шусторович заключает контракт с влиятельной немецко-американской компанией Springer Nature. Между прочим, западное издание российских академических журналов приносит ежегодный доход в 40 миллионов долларов. Основными покупателями являются ведущие западные университеты.
Алекс Шустрович выполняет роль надзирателя РАН и зорко следит с помощью контроля над зарубежными публикациями российских ученых и с помощью внедренной им системы научного цитирования в России за тем, чтобы революционные, самые значимые статьи не писались и не выходили в системе РАН. За рубеж они точно не попадут – об этом он позаботится. Значит у статей, даже если их опубликуют российские академические издания внутри страны, будет крайне низкий или нулевой индекс цитирования. А значит, прощай гранты, прощай конференции. Удел пишущих на такие темы учёных будет плачевный – влачить нищенское существование на академическую зарплату.
Шусторович при содействии тогдашних министра атомной энергии Виктора Михайлова и министра иностранных дел Андрея Козырева создает компанию «Pleiades Group», которая некоторое время занималась посреднической деятельностью при продаже обогащенного урана из России в США. Американцам активность Шусторовича не понравилась. Так, когда он пытался финансировать избирательную кампанию Буша-младшего в США, его чек на 250 тыс. долларов не был принят избирательным штабом Джорджа Буша без объяснения причин.
В 1997 году РАН и фирма Александра Шусторовича Pleiades учредили ООО «Международное академическое агентство “Наука”» (сокращенно МААН). Предыдущий президент РАН Юрий Осипов подписал приказ, согласно которому с этого времени все права на использование любых экспонатов, коллекций, архивов, принадлежащих РАН, передавались МААНу, которое получило исключительное право их выставлять. После проведенных экспозиций многие экспонаты так и не вернулись в Россию. Доктор наук, экс-сотрудник Палеонтологического института Лариса Догужаева в телефильме «Диагностика РАН» (2013 год, РЕН ТВ) рассказала, что коллекции Палеонтологического музея вывозились на продажу грузовыми машинами. Лидер движения «За честную страну!» Вера Мысина утверждает, что «под этим соусом фактически шло разворовывание уникальных собраний».
В свете этого можно даже предположить, что реально «РАН возглавляет Шусторович»
«Это дико, когда вся публикационная деятельность РАН — святая святых российской науки — принадлежит американцу, — говорит Вера Мысина. — Парадокс в том, что об этом никто не знает. Я узнала только потому, что возглавляла совет молодых ученых в Академии наук и крутилась в этой “тусовке”. Когда впервые услышала эту информацию, то не поверила. Рядовые научные сотрудники не в курсе. А академики и члены-корреспонденты это комментировать не будут. Это большие деньги, бизнес никто не позволит рушить».
Как и предсказывала Вера Мысина, говорить на эту тему в академических кругах категорически отказались. Так, вице-президент РАН, главный редактор журнала «Авиакосмическая и экологическая медицина» Анатолий Григорьев, академик РАН Валерий Рубаков и глава Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко ситуацию комментировать не стали. Одна из самых крупных издательских компаний Шусторовича — ООО «Международная академическая издательская компания “Наука/Интерпериодика”» (МАИК) — ответила молчанием на вполне нейтральные вопросы РП.
Даже известный медиаэксперт, заместитель главного редактора «Российской газеты» Евгений Абов отказался отвечать на вопросы, хотя еще в 2012 году охотно комментировал РБК daily положение с изданиями, принадлежащими Шусторовичу, оценив бизнес американца по продаже доступа к российским и переводным научным публикациям как «высокорентабельный».
По мнению человека, работавшего с Шусторовичем в конце 90-х, который согласился на условиях анонимности побеседовать с РП, в те годы было ясно, что РАН возглавляет Шусторович. «Все встречи и переговоры с Алексом проходили в здании Академии наук на Ленинском проспекте. Было ощущение, что РАН принадлежит ему. Я познакомился с ним в 1998 году, тогда Алекс как раз начинал встречаться с Ксенией Собчак. Он не скрывал, что деньги у него ― в том числе от бизнеса, связанного с Академией наук», ― говорит собеседник РП.
Владимир Путин, Александр Шусторович, Ксения Собчак, Людмила Нарусова на Никольском кладбище в Александро-Невской Лавре, где находится могила Анатолия Собчака. Фото: Михаил Фомичев / ТАСС
Вся публикационная деятельность РАН — святая святых российской науки — принадлежит американцу. Сначала российские ученые на бюджетные деньги делают какое-то открытие, права на эту научную публикацию приобретает Шусторович, и затем российским вузам продается статья нашего же ученого. Академическая наука в целом оказалась в руках американского бизнесмена, которому закрыт въезд в Российскую Федерацию.
«Шусторович не занимается Большим адронным коллайдером или ядерными разработками. С другой стороны, контролируя академические издания, можно контролировать и команду адронного коллайдера, и тех, кто исследует ядерные реакции. Публикуют-то они только самое интересное, что можно продать на Западе. Ученые передают все авторские права на публикацию компании Pleiades Publishing, дальше Шусторович уже продает доступ к публикации в интернете. Базу данных Алекса покупают крупнейшие отечественные вузы и библиотеки», ― сообщил анонимный собеседник РП.
То есть сначала российские ученые на бюджетные деньги делают какое-то открытие, права на эту научную публикацию приобретает Шусторович, и затем российским вузам продается статья нашего же ученого. «Вопрос, конечно, интересный: зачем в цепочке “российские ученые, работающие на российские бюджетные деньги, ― российские же государственные вузы” американец Шусторович? Но на него не так просто ответить, видимо, связи у него есть на самом верху, ― полагает знакомый владельца Pleiades Publishing. ― Почему все-таки РАН как бизнес? Потому что у него папа ― академик РАН. Сделал большие деньги Алекс и на продаже российского урана, и на продаже отечественных научных коллекций, принадлежавших Академии наук. Он вывозил их составами».
«Когда же я об этом заговорила, то стала подвергаться нападкам. За то, что я пытаюсь разрушить Академию наук», ― признается Вера Мысина. По словам Мысиной, фактически же тормозят и разрушают РАН сами академики, которые превратили академическую науку в средство зарабатывания денег. «Только бизнес, и зачастую по-американски. В результате такого подхода сейчас можно задаваться вопросом: может ли американец Шусторович контролировать научное сообщество России? ― рассуждает она.― Ведь пока ты не опубликовался за рубежом, ты никем не признан. Более того, без статьи в иностранном журнале ученый не получит и отечественных грантов. А это означает, что в руках у Шусторовича есть рычаг, с помощью которого можно “перевернуть” любого отечественного исследователя, лишив его доступа к западным журналам и отечественным источникам финансирования».
В 2012 году РБК daily оценила степень конкурентоспособности многочисленных компаний предприимчивого американца. «Конкурентов у издательства Александра Шусторовича немного: Pleiades Publishing издает более 1,5 тыс. российских научных журналов на иностранных языках ― это 95% всего научного контента в стране», ― утверждала газета. По ее данным, холдинг Шусторовича ежегодно реализовывал за рубеж до 13 млн российских научных публикаций, переведенных на английский язык.
С учетом того, что в этом бизнесе крупным считается контракт на сумму около 10 млн долларов, такие деньги платят, как правило, большие консорциумы. К примеру, все университеты Калифорнии ― один консорциум, с которым работает Pleiades Publishing. Крупных клиентов у издательства, по данным РБК daily, в 2012 году было около 400. Контракты заключаются на три года, получается, что такие подписчики приносят издательству более 1 млрд долларов в год.
Примечательно, что, несмотря на очень серьезные доходы Шусторовича, его фамилия никогда не появлялась в списках Forbes ― ни американском, ни отечественном. Хотя «глава РАН» имеет и российское гражданство. По словам анонимного собеседника РП, большинство бизнес-интересов Шусторовича связано с Россией. «Если бы Алекса поставили перед выбором ― гражданство США или гражданство России, он выбрал бы российское», ― рассуждает он. Причина проста: предприниматель старательно развивает бизнес в РФ.
Так, в конце 2005 года холдингом Pleiades Publishing было принято решение о создании системы доступа к единому научно-информационному пространству. Частью этой системы стали электронные библиотеки ведущих российских высших учебных заведений.
Как писали «Известия» в 2008 году, Александр Шусторович, являющийся главой Pleiades Group, и его давний знакомый академик Михаил Алфимов представили свой продукт ― крупнейшую в России «Научную электронную библиотеку eLIBRARY.RU». Она объединила ведущих производителей научной литературы, таких, как ИПО «Наука» РАН, МАИК «Наука/Интерпериодика», Pleiades Publishing, «Физматлит», «Академкнига» и др.
На сайте электронной библиотеки указано, что на 2015 год подписчикам eLIBRARY.RU доступны полнотекстовые версии около 4000 иностранных и 3900 отечественных научных журналов, рефераты публикаций почти 20 тысяч журналов, а также описания полутора миллионов зарубежных и российских диссертаций.
За впечатляющими цифрами и красивыми словами скрывается именно то, о чем говорит анонимный собеседник РП: скупив за бесценок авторские права на научные публикации отечественных ученых, предприимчивый американец продает к ним доступ отечественным вузам и библиотекам. Так, по данным открытых источников, «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» за последние пять лет заключила более 130 госконтрактов на сумму 100 млн рублей. Между тем, по примерному подсчету обозревателя РП, подписка на журналы за 2015 год обойдется организации в 7,5 млн руб.
Кроме того, по некоторым данным, Шусторовичу принадлежит и Российский индекс цитирования (РИНЦ). Это инструмент, с помощью которого можно оценить деятельность ученого. Ведь базы данных научных публикаций индексируют библиографические списки каждой статьи. Поэтому можно узнать, какие статьи цитируются чаще, а какие реже. Например, первый автор написал статью и указал в списке литературы статью второго автора, и т.д. Для получения необходимых пользователю данных о публикациях и цитируемости статей на основе базы данных РИНЦ разработан аналитический инструментарий ScienceIndex. И он тоже принадлежит «Научной электронной библиотеке»…
П.с. об этом еще Зазнобин говорил ,что с 1917 все открытия фиксировались и отправлялись из Москвы ..Что изменилось??Садовничий говорит ,что все звания,рейтинги с Запада и они тогда признаются ,если мы это фиксируем (работы ,доклады )там у них..МЫ встроены не только в ФИНСИСТЕМУ и ВОЗ,ВТО и т.д. Как это понять?7Где Гвидон?….https://skeptimist.livejournal.com/5777042.html…или Женечка ,пусть докопается и скажет -это поклеп ,чему я буду очень и очень рада