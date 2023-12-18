Лицо того, кто слева, видно не очень хорошо. Но его узнают не только в нашей стране, а на всей планете. Этот человек спас Европу и весь мир от коричневой чумы фашизма, изменил политическую карту мира. После Великой Победы рухнула многовековая паразитическая колониальная система. Многие народы вздохнули свободно, стали надеяться на Великую Державу – Союз Советских Социалистических Республик. Заслуги Сталина можно перечислять бесконечно. Но я лучше спрошу антисталинистов, смогут ли они показать хотя бы ещё одну страну, за короткий срок добившуюся таких успехов. Хотя бы ещё один мировой проект, который был бы понятен всем трудящимся людям планеты.

А теперь вглядитесь в лицо, что справа. Если б не Мария Шукшина, об этом человеке я бы никогда не узнал. В своём телеграм-канале Мария Васильевна написала, что прокуратора обратила пристальный взор на памятник Сталину в Великих Луках. И разместила скан решения о прокурорской проверке. Поводом для данной проверки стало обращение депутата Псковского Областного собрания депутатов и одновременно председателя Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Артура Марковича Гайдука. Знакомьтесь: справа в моём коллаже он и есть. Эта личность меня заинтересовала. Ай, Моська, знать она сильна! Стал смотреть интернет. Ничего интересного, кроме одного «подвига». Гайдук врач и по-медицински грамотно в пух и прах разнёс законопроект о запрете операций по смене пола. «Я могу только присоединиться к мнению моих коллег: этот закон нарушает право граждан на медицинскую помощь… Это тоже болезнь, это тоже медицинские показания. Человек не виноват в этом, потому что он таким родился. Он никогда не будет считать себя тем, кем выглядит, всегда будет несчастен и для него смена пола — это единственный вариант обрести душевное здоровье». Вроде не поспоришь, прослезишься и за квоты для таких операций проголосуешь. Но я, чеченец, долгие годы работал в самой-самой глубинке Костромской области. Народ там генетически чистый. Однако видел женщину, которую за глаза (никто её не обижал) называли «полумужичье». Как мне объясняли старики, это действительно сбой. Слово генетика они не употребляли, но с ненормативной лексикой толковали причину: когда-то в каком-то поколении вмешался кто-то с чужой кровью. Сбой за грех кого-то из предков. Но в народе единичные случаи никогда не были проблемой. На фоне болтовни о традиционных ценностях напомню про институт свах, который издревле был на Руси. Сваха - желанный гость в любом доме. Она приходила в «поседки», приглядывалась к девочкам. И всегда знала тех, кто не играет в куклы. Когда они достигали возраста невесты, сваха деликатно отказывалась выполнять свою работу именно в этом месте. Она несёт ответственность за будущую семью, которая должна стать счастливой. А тут сбой, гарантии счастья нет. Кстати, «полумужичье», о которой я сказал, имела мужа, исправно рожала детей. Если б Гайдук хирургической операцией дал бы ей «душевное спокойствие», про детей, в которых женщина и нашла настоящее счастье, какой разговор?

Такое «отступление от темы» я бы не делал без надобности. Надобность в том, что давно надо кончать со скулежом, будто Союз разрушили какие-то враги из-за бугра. Сбой произошёл изнутри! И началось всё с вранья о роли Сталина, с развенчания «культа личности». Народу долго и упорно делали хирургическую ментальную операцию по смене его культурно-исторического кода. И, как это ни возмутительно, ментальная операция по вливанию чужой крови продолжается. Приняты законы о наказаниях за искажение исторической правды, за сохранение наших традиционных ценностей и так далее, но гайдукам на это наплевать.

Чего это вдруг депутату-яблочнику не понравилась первая на постсоветском пространстве восьмиметровая бронзовая скульптура (во весь рост!) отца народов, установленная в августе у проходной опытного завода «Микрон»? Инициаторами установки выступили представители фонда культурного наследия «Русский Витязь». Изготовлена скульптура была на народные средства ещё в 2020 году. По очень правильной, политически здоровой задумке предполагалась её установка в городе-герое Волгограде. Кто не позволил Народу это сделать? Американцы или Макрон? Так называемые местные власти! После этого были попытки установить монумент в других регионах, но везде был получен отказ.

Установить памятник генералиссимусу Победы в Великих Луках удалось лишь благодаря поддержке директора и трудового коллектива завода «Микрон». Слава героям! Город Великие Луки имеет прямое отношение к Победе в ВОВ, поскольку именно здесь Красная Армия одержала свою первую стратегическую победу. После этого город приобрел почётное звание «Малого Сталинграда».

Генерал-полковник, доктор исторических наук Леонид Григорьевич Ивашов дал достойный ответ не Гайдуку (орёл не клюет мух) а всем, кто инициировал прокурорскую проверку законности установки памятника.

"Это наша земля - наших дедов и прадедов, которые защищали эту землю. Она полита их кровью, а не кровью Грефов и прочих там, которые навязывают нам иную историю. Это битва за историю, потому что без памяти о прошлом, - будущего быть не может. И мы видим сейчас, что творится с нашей молодёжью и нашим образованием в целом, с воспитанием. Уничтожают нашу Россию, а не их Россию. Я это подчеркну. И если мы не отстоим наших выдающихся деятелей, которые жизнь положили, чтобы укрепить наше Отечество, мы будем, по крайней мере, моральным преступниками. Поэтому вперёд за нашу историю, за нашу землю!"

И Народ идёт вперёд. Несмотря на сопротивление либерал-предателей, за последние годы памятники и бюсты Сталина появились в десяти российских городах, в т.ч., в Комсомольске-на-Амуре. А в городе Бор Нижегородской области идет строительство целого музейного комплекса «Сталин-центр». Также идут работы и по созданию филиала «Сталин-центра» в Барнауле. Не власть, а народ выявляет тех, кто за Жизнь, за Родину, а не за собственное брюхо. Мэр Великих Лук некто Беляев заявлял о недопустимости установки памятника Сталину, даже письмецо куда надо наворотил. А мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в телеэфире предложил вернуть городу его название до 1961 г. - Сталинск. В канун юбилея Победы в Сталинградской битве в Волгограде всё-таки был открыт скромный памятник Сталину.

Тем, кто в страхе потерять кресло, работу вообще, в итоге потерял себя и Родину уже не понять, о чём речь. А вот о чём. Владимира Соловьева знает каждая бабушка, каждая дворняга в дальней деревне и даже олень в тундре. Очень талантливый пропагандист, который буквально не вылазит с передовой, работает без преувеличения на износ. Война! Но находит ли его работа отклик в душе русского человека? Встаёт ли страна огромная на священный бой? Сплотился народ вкруг правящей партии, лидером и лицом которой является Дмитрий Медведев?

Нет! Причина в так называемом мире невидимом, где Воля Неба. Сопряжённая с железной волей человека Русской Цивилизации, она и обеспечивает Победу даже в самой безвыходной ситуации. Оба названных и сотни неназванных героев эфира, лидеров партий, сидельцев во властных креслах от рождения не представляют ни один из народов коренной Руси. Это не враги, они просто иные, с иным генетическим, культурно-историческим кодом. Но с такими «иными» любой открытый враг – ерунда, просто мишень. Наложение чуждого кода на священные основы Русской цивилизации, на душу русского человека – вот это и есть сбой. Потеря лица, а затем и Родины. Все последние годы народ переделывали, меняли его ментальные коды. Удивительно, но сейчас, когда всё ясно уже большинству, Гайдук со своим доносом и скальпелем, который «единственный вариант обрести душевное здоровье», ещё не поставлен на своё место.

На днях наш Президент Владимир Путин впервые произнёс слова «Образ победы». И впервые Владимир Владимирович признался, что был наивен, что у него было наивное представление о реалиях, которые на самом деле, как он осознал позднее, сводились к желанию Запада после развала Советского Союза «доразвалить» Россию. Идёт глубинное осознание сути Русской цивилизации, которая для сатанинских сил всегда была камнем преткновения. И они не успокоятся, пока на планете есть Русь!

Для потомков авторов доносов сталинской поры (по крови и духу не нашему) напомню, какой вклад в Победу внёс еврей Левитан. Гитлер вписал его в первые строки личных врагов, а Сталин высоко ценил. Левитан не ездил на передовую, но информация, озвученная его голосом, находила отклик в сердце каждого человека как на передовой, так и в тылу. Секрет прост, хотя он в мире невидимом. Частоты голоса Левитана попадали в резонанс с глубинными частотами коллективной души Народа не из-за особого устройства его голосовых связок, а потому, что его душа стала Русской, он был частицей единой матрицы жизнеустройства, вершиной которой на земле был Сталин, а на небе – Всевышний. Победа придёт только тогда, когда Русь снова обретёт свое лицо. С чужим на Небе нас просто не узнают.

Эдуард Наипов,

Кострома