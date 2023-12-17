Мы видим вас насквозь. Мы знаем, чего вы хотите. У вас ничего не выйдет
Сергей Zergulio Колясников @SergeyKolyasnikov
Фундаментальные вещи прозвучали от Владимира Путина про 2000-е годы: «У меня было наивное представление о том, что весь мир — и прежде всего так называемый, сейчас я говорю абсолютно убеждённо, так называемый цивилизованный, — понимает, что произошло с Россией, что она стала совсем другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит, нет основы для конфронтации. Если что-то происходит негативного в политике западных стран в отношении России — в частности, очевидна была поддержка сепаратизма и терроризма на территории России, — я как директор ФСБ это видел, но по наивности своей полагал, что это просто инерция мышлений и действий».
И лишь позднее стало очевидно, что планы коллективного Запада в отношении России, «как предлагал известный политический деятель США Бжезинский, разделить на пять частей и вот эти части отдельно подчинить себе и использовать ресурсы, но исходя из того, что всё по отдельности не будет иметь самостоятельного веса, самостоятельного голоса и не будет иметь возможности отстаивать свои национальные интересы».
Путин говорит не только за себя, он говорит за всех нас, за всю Россию. Достаточно вспомнить, какими восторженными глазами в 1990-е мы смотрели на витрины супермаркетов в США, чем были для нас джинсы, жестяная банка колы или жевательная резинка Turbo с вкладышем. Что уж говорить про персональные компьютеры и иномарки.
Как сильный человек не ищет драки, так и Россия, пережившая столько войн, не стремилась ни к какой конфронтации. Мы хотели мира, развития, процветания. И были готовы отдать за это очень многое, если не всё. И Запад у нас охотно всё брал, попутно прикидывая, как получше разделить и окончательно уничтожить страну. Выйдя из-под железного занавеса, мы всей страной попали в руки демократических мошенников на доверии.
Много лет прошло, чтобы окончательно понять и принять, что нас просто хотят ограбить и уничтожить. Что западная «демократия» — это морковь для ослов. Что под «правами человека» и «свободой слова» имеются в виду исключительно конкретные люди и согласованные с Госдепом США слова. Что западные «Фонды мира» собирают деньги на войну, финансируют и вооружают террористов.
И вот это вот прозрение, о котором говорит Путин, для Запада куда страшнее поражения Украины и НАТО на фронте. Теперь США и Европе придётся делить мир не с очарованной Россией из «святых 1990-х», а с современной, прагматичной, развивающейся и вооружённой до зубов Россией. Россией, которая поняла, что без затрещины Запад — как без пряников. Которая не стесняется своих комплексов. Готовой адекватно ответить на любые выпады НАТО — как это происходит с Финляндией, которая вместо выгодного сотрудничества получила под боком новый военный округ.
Эти слова Путина — они в большей степени даже не для нас. Они для Запада. Он говорит: «Мы видим вас насквозь. Мы знаем, чего вы хотите. У вас ничего не выйдет».
Комментарий редакции
В статье можно выделить следующие основные тезисы:
1. В 1990-е годы Путин наивно полагал, что Запад понимает, что Россия стала другой страной, идеологического противостояния больше нет, значит, нет основы и для конфронтации.
2. Позднее стало понятно, что планы Запада в отношении России заключались в том, чтобы разделить её на части и подчинить себе, лишив самостоятельного голоса и возможности отстаивать национальные интересы.
3. В 1990-е годы Россия с восторгом смотрела на Запад и была готова на многое ради мира, развития и процветания. Но Запад лишь пользовался этим, планируя окончательно уничтожить страну.
4. Потребовалось много лет, чтобы понять, что Запад просто хочет ограбить и уничтожить Россию. Что его "демократия" и "права человека" – это лишь инструменты для достижения своих целей.
5. Для Запада опаснее не поражение на фронте, а то, что Россия наконец прозрела и теперь видит его истинные намерения. Она больше не будет наивной и очарованной страной 1990-х.
Вывод: в своей речи Путин фактически заявляет Западу: "Мы вас видим насквозь и знаем ваши планы. У вас ничего не получится". Россия больше не будет потакать агрессивным устремлениям НАТО и готова дать адекватный отпор любым попыткам навязать ей чужую волю.
ПУТИН и НАИВНОСТЬ вещи несовместимые ,это прием..
“В ходе недавнего освобождения Марьинки (флаг России поднят над городом 10 декабря, зачистка завершена 12 декабря) найдено последнее послание русского солдата, в котором он просит позаботиться о своих родных.
Обращение Роман Рудаков – уроженец Батайска Ростовской области 26.12.2001 г.р. – написал маркером на белом силикатном кирпиче в подвале одного из разрушенных домов.
Рядом обнаружено девять тел наших бойцов. По предварительным данным, штурмовая группа 103-го мотострелкового Краснознамённого полка 150-й мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии, входящей в состав 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, попала в засаду и была окружена. Связь была потеряна и ребята погибли, сражаясь до последнего патрона.
Информация об этом разлетелась вечером 16 декабря….https://general-ivanov1.livejournal.com/1440997.html..
п.с. кто снимет фильм про СВО ?? Богомолов,Машко,Бортко с Шахназаровым ,.Бондарчук,Михалков с Кончаловским??или Марго и мужем опять склепают за месяц ,как про Севастополь 2014..Они слепы ,они не понимают сути ,они не патриоты ?Нет ,просто такой фильм не возьмут в Канны,Венеции и тем более на Оскао..А такой фильм оплатит КРЕМЛЬ ??не на свои же снимать ,хотя у каждого хватит денег ,да и спонсора можно найти ,даже среди олигархов ..Тогда почему нет фильмов даже про ВОВ ,хотя бы уровня Они сражались за Родину ,пусть и без политики..А Список Шиндлера есть и даже слезу выжимает.Мы плохо оплачиваем наших Спилбергов?или нет ЗАКАЗА??как на Шамана? А кто оплатил неизвестного из КАМЕДИ Жору крыжовникова с его Пацанами -бюджет??
Кто знает ответ ??может потому ,как везде хитромудрые жорики,кБ,юристы,буддисты -лучще о том что было 100200,а лучше тысячи лет назад в олном племени..И чем выше ,тем все хитромудрых больше и больше..И ваот уже Шаман дико орет про родину ,а никто не верит..