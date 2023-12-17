Сергей Zergulio Колясников @SergeyKolyasnikov

Фундаментальные вещи прозвучали от Владимира Путина про 2000-е годы: «У меня было наивное представление о том, что весь мир — и прежде всего так называемый, сейчас я говорю абсолютно убеждённо, так называемый цивилизованный, — понимает, что произошло с Россией, что она стала совсем другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит, нет основы для конфронтации. Если что-то происходит негативного в политике западных стран в отношении России — в частности, очевидна была поддержка сепаратизма и терроризма на территории России, — я как директор ФСБ это видел, но по наивности своей полагал, что это просто инерция мышлений и действий».

И лишь позднее стало очевидно, что планы коллективного Запада в отношении России, «как предлагал известный политический деятель США Бжезинский, разделить на пять частей и вот эти части отдельно подчинить себе и использовать ресурсы, но исходя из того, что всё по отдельности не будет иметь самостоятельного веса, самостоятельного голоса и не будет иметь возможности отстаивать свои национальные интересы».

Путин говорит не только за себя, он говорит за всех нас, за всю Россию. Достаточно вспомнить, какими восторженными глазами в 1990-е мы смотрели на витрины супермаркетов в США, чем были для нас джинсы, жестяная банка колы или жевательная резинка Turbo с вкладышем. Что уж говорить про персональные компьютеры и иномарки.

Как сильный человек не ищет драки, так и Россия, пережившая столько войн, не стремилась ни к какой конфронтации. Мы хотели мира, развития, процветания. И были готовы отдать за это очень многое, если не всё. И Запад у нас охотно всё брал, попутно прикидывая, как получше разделить и окончательно уничтожить страну. Выйдя из-под железного занавеса, мы всей страной попали в руки демократических мошенников на доверии.

Много лет прошло, чтобы окончательно понять и принять, что нас просто хотят ограбить и уничтожить. Что западная «демократия» — это морковь для ослов. Что под «правами человека» и «свободой слова» имеются в виду исключительно конкретные люди и согласованные с Госдепом США слова. Что западные «Фонды мира» собирают деньги на войну, финансируют и вооружают террористов.

И вот это вот прозрение, о котором говорит Путин, для Запада куда страшнее поражения Украины и НАТО на фронте. Теперь США и Европе придётся делить мир не с очарованной Россией из «святых 1990-х», а с современной, прагматичной, развивающейся и вооружённой до зубов Россией. Россией, которая поняла, что без затрещины Запад — как без пряников. Которая не стесняется своих комплексов. Готовой адекватно ответить на любые выпады НАТО — как это происходит с Финляндией, которая вместо выгодного сотрудничества получила под боком новый военный округ.

Эти слова Путина — они в большей степени даже не для нас. Они для Запада. Он говорит: «Мы видим вас насквозь. Мы знаем, чего вы хотите. У вас ничего не выйдет».

Комментарий редакции

В статье можно выделить следующие основные тезисы:

1. В 1990-е годы Путин наивно полагал, что Запад понимает, что Россия стала другой страной, идеологического противостояния больше нет, значит, нет основы и для конфронтации.

2. Позднее стало понятно, что планы Запада в отношении России заключались в том, чтобы разделить её на части и подчинить себе, лишив самостоятельного голоса и возможности отстаивать национальные интересы.

3. В 1990-е годы Россия с восторгом смотрела на Запад и была готова на многое ради мира, развития и процветания. Но Запад лишь пользовался этим, планируя окончательно уничтожить страну.

4. Потребовалось много лет, чтобы понять, что Запад просто хочет ограбить и уничтожить Россию. Что его "демократия" и "права человека" – это лишь инструменты для достижения своих целей.

5. Для Запада опаснее не поражение на фронте, а то, что Россия наконец прозрела и теперь видит его истинные намерения. Она больше не будет наивной и очарованной страной 1990-х.

Вывод: в своей речи Путин фактически заявляет Западу: "Мы вас видим насквозь и знаем ваши планы. У вас ничего не получится". Россия больше не будет потакать агрессивным устремлениям НАТО и готова дать адекватный отпор любым попыткам навязать ей чужую волю.