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Секреты госбюджета

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Беседа с Николаем Азаровым о том как формируется и реализуется основной государственный документ на год, о роли планирования и неравномерности экономики регионов.

Ведущий: Максим Романычев

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Влияние падения цен на нефть на экономику и распад СССР. Азаров считает, что это был один из факторов распада СССР, наряду с другими – разрушением двухконтурной денежной системы, борьбой с алкоголизмом, которая привела к падению доходов бюджета, и идеологической обработкой населения. Падение цен на нефть лишило СССР важных доходов в трудный момент.

2. Современная зависимость России от нефтяных цен. Азаров считает, что Россия сейчас более подготовлена к колебаниям цен благодаря накопленным резервам и фонду национального благосостояния. Тем не менее любая страна заинтересована в стабильных ценах.

3. Текущая ситуация на Ближнем Востоке пока непредсказуема, она может привести к ограничению поставок нефти через Ормузский пролив и росту цен. Но это не всегда хорошо для реального сектора экономики.

4. Важность согласованных действий правительства и центрального банка для развития экономики, денежно-кредитная политика не должна проводиться в отрыве от общей экономической политики.

Вывод: нефтяные цены оказывают существенное влияние на экономику России, но страна стала более подготовленной к колебаниям. Текущая неопределенность на Ближнем Востоке создает риски для мирового нефтяного рынка. Для устойчивого экономического развития нужна скоординированная политика правительства и центрального банка.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HJ67C56musc
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