Новости Украины и Новороссии 11 декабря 2017

Саакашвили продолжает голодовку, — адвокат

Адвокат Михаила Саакашвили, задержанного в Киеве вечером 8 декабря, говорит, что его клиент продолжает голодовку, протестуя против помещения его в изолятор временного содержания. Руслан Чернолуцкий пояснил, что с ночи 9 декабря Саакашвили употребляет только воду, при этом чувствует он себя нормально. В свою очередь, жена скандального политика Сандра Руловс в эфире телекомпании «Рустави 2» заявила, что власти Украины и Грузии готовят экстрадицию ее мужа в Тбилиси. «Я не надеюсь на справедливый украинский суд, который завтра (имеется в виду понедельник, 11 декабря – прим. РВ) должен вынести решение о мере пресечения моему супругу… Возможно, примут решение о домашнем аресте, но все это делается для того, чтобы выиграть время и дождаться приговора в отношении Миши в грузинском суде, а уже потом, по задуманному плану, его хотят экстрадировать из Киева в Тбилиси», — полагает жена Саакашвили. Напомним, в Тбилисском городском суде сейчас в ускоренном порядке рассматривается дело о превышении экс-президентом служебных полномочий Саакашвили во время его пребывания на высшем государственном посту в Грузии. Читайте также: Марш за импичмент в Киеве: кадры с высоты птичьего полета (ВИДЕО)

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Путь открыт: Россия пустила поезда в обход Украины

РЖД с 11 декабря 2017 года полностью переводят пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины. Двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка-Миллерово после ухудшения отношений с Киевом в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. Строительные работы были завершены в августе текущего года, а движение планировалось запустить осенью. В сентябре 2017 года по новому обходу пошли грузовые поезда. Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов в конце сентября сообщал журналистам, что движение пассажирских поездов в обход Украины будет запущено в два этапа. На первом туда будут переключены те поезда, которые не имели промежуточных остановок на старой линии, а затем и остальные. Все поезда Российские пассажирские поезда, которые шли без остановок по старой линии, были переведены на обход в середине ноября. Министр транспорта России Максим Соколов позднее сообщал, что все поезда пустят обход Украины до конца 2017 года. По его словам, всего на участок переключается 62 пары пассажирских и 30 пар грузовых поездов. Пегов в начале декабря говорил, что переход будет длиться сутки — с 10 до 11 декабря. Когда переход осуществится, пассажирские поезда перестанут курсировать по старому участку по территории Украины. ТАким образом с 11 декабря РЖД переводят все поезда, ранее ходившие по украинскому участку, на новый железнодорожный обход по территории России. На юг по новому обходу Стоимость строительства железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины оценивалась приблизительно в 56 миллиардов рублей. До этого российские поезда, следующие на юг страны, проезжали небольшой участок по территории Украины. Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям), что позволяет увеличить пропускную способность линии, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок. Железная дорога Журавка-Миллерово стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час, грузовых — до 90 километров в час. Загрузка направления в летний период составит до 190 поездов в сутки, большая часть которых — пассажирские поезда дальнего следования. Курсирование российских пассажирских поездов по железнодорожному обходу Украины безопаснее и комфортнее для пассажиров, говорил РИА Новости генеральный директор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян. Во-первых, пояснял он, существенно снижается риск остановки поездов, что могло приводить к задержкам в пути. Во-вторых, сложные отношения с Украиной сохраняются, и пассажирам в таких условиях комфортнее совершать поездки без пересечения границ. Также, добавлял эксперт, новые линии всегда строятся с применением новых технологий, а значит, пусть и на небольшом участке, но комфортабельность поездки повысится. Читайте также: В Сети появилось шутливое поздравление Главкома ВКС России с победой США над ИГИЛ (ФОТО)

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Карта Порошенко бита: На кого Запад сменит Саакашвили

Фото: AP/ТАСС

Весьма забавные вещи происходит сейчас на Украине в процессе «межклановой» политической борьбы как отдельных групп влияния украинского происхождения, так и двух основных «проклинтоновской» и «противоклинтоновской» группировок заокеанского центра силы, выясняющих отношения в Киеве.

Острые выпады в адрес Вашингтона без стеснения озвучил недавно Министр МВД Аваков, который понимает, что в любой момент может стать разменной монетой в процессе противостояния целых систем, и он прекрасно знает, что каких-либо гарантий одного какого-то вектора силы недостаточно. И неудивительно, что Аваков введет и свою «подковерную» борьбу, при этом раскладывая яйца по разным корзинам.

Недавнее задержание главного бунтаря и борца за импичмент Порошенко Михо Саакашвили на квартире экс-главы нацполиции Луганской области говорит как о покровительстве со стороны силовиков, так и об их способности быстро реабилитироваться и записать арест Порошенко в свой актив. Борьба лицемерий только набирает обороты. В случае с Саакашвили это произошло не без участия Авакова, хотя покровительство Михо приписывают лично Туке — главе военно-гражданской администрации Луганской области. Который наделал много шума, заявив, что не понимает тезисов о «братских народах», «братской любви» и «прочих соплях о единых народах», поэтому отношения между Украиной и Россией «в первую очередь, должны быть прагматичными». А потому Тука выдвинул идею, раздробить Россию на части, как врага «независимой Украины».

Сам же бывший «главмент» Луганской области Юрий Покиньборода, любезно предоставивший свою киевскую квартиру беглому активисту Саакашвили, уже успел официально заявить, что никакого отношения к аресту Михо не имеет.

Юрий Покиньборода, уроженец Одессы стремительно сделал карьеру в АТО, командуя батальоном милиции «Киевщина». Но особых подвигов Покиньборода на Донбассе не имел, а вот в интригах и в правильной ориентации был замечен. Активно критикуя руководителя МВД Луганской области Науменко, чем очень угодил группе влияния Туки и был отмечен назначением на должность главы нацполиции.

Для самого Туки доверенный силовик на территории, где коррупционные схемы и контрабанда работали безотказно, — немалая «находка»… Но с переводом Туки в Киев на должность первого заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий, следом в Киев последовал и Покиньборода, став начальником 3-го управления департамента по выявлению «опасных материалов и экологических» преступлений.

Учитывая, что сам Покиньборода имел определенные недовольства против многих киевских «провластных» группировок и сам неоднократно выступал с критикой НАБУ, он стал привлекательным попутчиком для Саакашвили. Михо, прекрасно понимая всю скудность своих резервов и дефицит медийных персон в команде, с удовольствием привлек в свою команду экс-«мента», да еще и со статусом АТОшника.

Именно по этой причине Саакашвили отправился не в палатку, а домой к Покиньбороде на Соломенку. Ну а откуда об этом могла узнать СБУ, остается только догадываться. И желающих слить эту информацию предостаточно, особенно если учесть, что таким образом убиваются сразу два зайца. Это поимка Михо, и превращение Покиньбороды в заговорщика.

Ни для кого не секрет, что так называемая фаза раскачки под управлением Саакашвили подходит к концу, и дальнейшее его пребывание в статусе раздражителя главным игрокам не особо-то и нужно. Свою основную задачу — внести смуту и привлечь внимание к вопросу импичмента Порошенко, Саакашвили уже выполнил. Укрепление положения Михо такими персонажами как Тимошенко и Рабинович, Вашингтону не интересно. Как подтверждение, — митинг сторонников Саакашвили 10 декабря прошел без необходимого колорита и без особых эксцессов. Поэтому протесты грузинского гастролера можно сравнить со взрывом шумовой гранаты, — главное пошуметь и немного напугать сторонников Порошенко.

А все потому, что на подходе второй акт этой веселый постановки. И тут уже расклады совсем другие. И Порошенко понимает, что одними страшилками Вашингтон не обойдется. Для американцев украинский нынешний президент становится крайне нежелательной персоной на своем посту, потому что свою главную задачу по выпаду против России Петр Алексеевич не спешит выполнять, да и в самой АТО особой активности ВСУ не проявляют, особенно в той степени, которая необходима США.

Поэтому на арену в ближайшее время выходят и другие игроки. Так, на 15 декабря в Киеве в «Премьер палаце» планируется весьма представительская тусовка с привлечением всех религиозных конфессий, представителя Ватикана, делегатами от всех 33-х партий во главе с Юрием Кармазиным (он прилетел из Госдепа, где получил все необходимые установки, здесь же появится и Людмила Супрун, лидер Народно-демократической партии Украины.

Естественно, открывать этот форум поручено главному украинскому ястребу Александру Турчинову.

Все эти движения означать могут только одно, что война «президентских» с «вашингтонскими» постепенно входит в активную фазу.

Владимир Громов

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На организаторов показа фильма о карателях ВСУ требуют завести уголовное дело

Движение SERB, сорвавшее демонстрацию фильма «Полет пули» на кинофестивале «Артдокфест» в Москве, подало заявление в полицию и прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении организаторов показа. Об этом сообщается на странице в соцсети лидера SERB Игоря Бекетова (Гоша Тарасевич). Бекетов, по его словам, потребовал привлечь организаторов к ответственности за «разжигание межнациональной розни и ненависти». Лидер SERB также сообщил, что его отпустили из полиции, ему и еще трем задержанным грозит административный арест или штраф. Ранее СМИ сообщили, что в ходе показа фильма «Полет пули» о ситуации в Донбассе на Международном фестивале документального кино «Артдокфест» в московском кинотеатре «Октябрь» в зале распылили пахучую жидкость. Организаторы фестиваля решили остановить показ и вывести зрителей. Программный директор «Артдокфеста» Виктория Белопольская назвала случившееся акцией хулиганов. Игорь Бекетов заявил о причастности SERB к инциденту на фестивале. Он отметил, что показ «пробандеровского фильма» удалось сорвать «совместными усилиями». По словам Бекетова, картинам, «прославляющим убийц», в России не место.

Лидер движения SERB Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) В полиции сообщили о задержании четырех участников акции, в отношении которых составили административные протоколы. Организатор показа фильма обратился в правоохранительные органы, сотрудники МВД начали проверку. «Артдокфест-2017» проходит в Москве с 6 по 12 декабря. Ранее организаторы заявили об отмене показа фильма украинских документалистов о войне в Донбассе «Война ради мира». Читайте также: У вас будут серьезные проблемы, — в Москве ополченцы пришли на показ фильма, пропагандирующего украинских карателей (ВИДЕО 18+)

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МИД ДНР открыл представительство в Финляндии

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Госбюджет Украины: аттракцион невиданной щедрости и начало конца

Как отметил экс-министр финансов Игорь Уманский, проект государственного бюджета на 2018 год до рассмотрения в парламенте никто не читал, поэтому оценки документа последуют уже после «дифирамбов». Рада в четверг, 7 декабря, приняла государственный бюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%. Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП или 164,9 миллиарда гривен (6,3 миллиарда долларов). Бюджета рассчитан исходя из курса 30,1 гривны за доллар. Правительственный проект главной сметы страны поддержали 273 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Самая крупная фракция парламента — «Блок Петра Порошенко» — отдала наибольшее количество голосов за главный финансовый документ страны: из 138 нардепов 114 высказали «за». исключительное единство в вопросе голосования, а точнее неголосования за бюджет страны проявила фракция «Батькивщины», не отдав ни одного голоса за документ. Читайте также: Украина признана беднейшей страной Европы (+ИНФОГРАФИКА) Кабмин заложил в документе рост минимальной зарплаты на 16% — с 3,2 тысячи гривен (120 доллара по текущему курсу) до 3,723 тысячи гривен (139 доллара). Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит с 1 января 2018 года 1,7 тысячи гривен (почти 64 долларов), с 1 июля — 1,777 тысячи гривен (почти 67 долларов), с 1 декабря — 1,853 тысячи гривен (почти 70 долларов). С января 2017 года Кабмин повысил минимальную зарплату с 1,45 тысячи гривен (54,5 доллара) до 3,2 тысячи гривен. Госбюджет предусматривает финансирование Министерства обороны на уровне 83,3 миллиарда гривен (3,1 миллиарда долларов), что на 21% больше, чем в прошлом году. Из этих средств 16,3 миллиарда гривен (почти 613 миллионов долларов) планируется направить на закупку, модернизацию и ремонт вооружений, военной техники, средств и оборудования. Экс-замминистра финансов Игорь Уманский назвал принятый государственный бюджет «аттракционом невиданной щедрости». «Аттракцион невиданной щедрости. Мы за ценой не постоим. Бюджет 2018 принят. Из лирики: Его не читал, не считал, как вижу, вообще никто. Да и зачем?!» — написал Уманский в Facebook. Он однако обратил внимание, что все оценки и понимание заложенных в документе цифр последуют уже после «дифирамб», однако по сути госбюджет, по его мнению, — это «начало конца». «Из прагматики: Все оценки, осознания, понимание будут „потом”. Сейчас лишь дифирамбы. И лишь это пока важно. По сути: Это начало конца. Все ошибки сделаны», — подытожил бывший министр финансов. Читайте также: У вас будут серьезные проблемы, — в Москве ополченцы пришли на показ фильма, пропагандирующего украинских карателей (ВИДЕО 18+)

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Мы будем присматривать

От нормальных людей 660

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