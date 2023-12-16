Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Президент России в своей речи признал существование русского этноса и его государствообразующую роль, что вызвало противоречивую реакцию в обществе.

2. На протяжении десятилетий велась целенаправленная политика по отрицанию существования русских как этноса и замене этого понятия "советским народом", "россиянами" и т.д.

3. Существуют силы (наследники коммунистов, этнические либерал-демократы), заинтересованные в недопущении консолидации и усиления самосознания русских.

4. Термин "русский" – это не прилагательное, а субстантивный дереват, обозначающий реальный этнос.

Вывод:

В беседе поднимается важная проблема – десятилетиями в России велась целенаправленная политика, отрицающая существование русских как этноса и государствообразующего народа. Это привело к ослаблению русской идентичности и размыванию понятия "русские". Однако термин "русские" обозначает реально существующий этнос, играющий ключевую роль в российской государственности. Поэтому укрепление самосознания и консолидация русских имеет принципиальное значение для России.