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Исследования РусГидро

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Почему ГЭС мощностью менее 50 МВт в российской статистике отнесены к ВИЭ, а более мощные – нет? Являются ли водохранилища крупных ГЭС источником тепловых выбросов? Исследовательская работа группы ученых РАН из Института физики атмосферы на девяти водохранилищах ГЭС компании РусГидро, ее результаты и предстоящее обсуждение в России и на международном уровне.

Гости:
Сергей Мачехин, заместитель Генерального директора по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству РусГидро
Ирина Репина, профессор, заведующая лабораторией взаимодействия атмосферы и океана Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН

Ведущий: Борис Марцинкевич

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Существует мнение, что крупные гидроэлектростанции (ГЭС) являются источником выбросов парниковых газов из водохранилищ. Однако это мнение не подкреплено научными исследованиями в России.

2. Компания РусГидро провела масштабное трехлетнее исследование эмиссии парниковых газов на 9 ключевых гидроэлектростанциях в разных климатических зонах России.

3. Предварительные результаты показывают, что российские ГЭС являются источником поглощения CO2, а не эмиссии. Выбросы метана на 60% ниже рекомендованных МГЭИК показателей.

4. Исследование проводилось по международным стандартам с привлечением ведущих российских экспертов. Результаты планируется опубликовать в научных журналах и представить мировому сообществу.

5. Полученные научные данные могут использоваться для поддержки развития гидроэнергетики в России, в частности в рамках "зеленых" механизмов, а также при проектировании новых ГЭС.

Вывод: проведенное РусГидро масштабное научное исследование опровергает бытующее мнение о высокой эмиссии парниковых газов крупными гидроэлектростанциями. Российские ГЭС скорее являются поглотителями CO2, чем источником выбросов, что должно учитываться при выработке климатической политики и развитии отрасли.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_0FCTT0LoSE
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