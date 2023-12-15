В российском медиа пространстве прочно укоренился штамп – Украину в ЕС никогда не возьмут, а все разговоры о скором вступлении – «морковка для ослика».

Причин тому две (основных).

Во-первых, упорное, сознательное нежелание видеть хищническую природу ЕС. Если он что-то и совершает враждебное России, то исключительно под давлением США.

Во-вторых, взгляд на ЕС, как на райский сад, в который попасть – колоссальная честь и невиданное счастье, а соответственно, кто же туда Украину пустит, когда даже нас (таких всех из себя европейцев) не берут.

Однако давайте попробуем взглянуть на проблему без, так и недобитого Сталиным, «низкопоклонства» перед Европой.

В тактическом плане, действительно, обещания скорого вступления в ЕС было и остается инструментом воздействия на Киев, своего рода морковкой перед носом граждан Украины.

Еще до переворота 2014 года была массированнейшая пропагандистская, многолетняя кампания по представлению Европы Украине, как «земли обетованной», того, что вступление республики в ЕС сразу же решит все проблемы украинцев. А проблемы — более, чем серьезные, за годы незалежности богатейшую республику разграбили и пустили по миру с протянутой рукой. Украинцам чуть ли не в подкорку было вбито: единственный способ выйти из разрухи и нищеты – вступить в ЕС. Наверное, никогда не забуду картину: вовремя Майдана в маленьком, страшно запущенном украинском городке почти все латанные-перелатанные «Жигули» были с флажками ЕС, как символами надежды на лучшую долю.

Евросоюз эту «установку» использовал «на все сто». Чуть, что сразу звучало: потерпите еще чуть-чуть, разорвите здесь и там отношения с Россией (до 2014-го), а после — повоюйте еще чуть-чуть, и врата рая перед вами обязательно откроются.

Соответственно, было бы очень странно в условиях провала наступления ВСУ, колоссальных потерь и неизбежных новых волн мобилизации не сделать со стороны ЕС очередной широкий жест – мы начинаем переговоры о вступлении Украины.

Однако помимо тактики есть еще и стратегия. В стратегическом плане курс не только нынешнего ЕС, но и всей прошлой и будущей Европы на поглощение этих территорий никуда не делся. Да и не только этих.

Этот курс четко был сформулирован в Третьем рейхе – продвинуть сущность Европы на Восток до Урала.

Но разве об этом думал только Гитлер, создатель первого Евросоюза в XX века? А разве Шарль Де Голь не ту же идею высказывал, когда говорил о Европе «от Атлантики до Урала»? Подчеркиваю — до Урала. Это у нас потом ее интерпретировали «до Владивостока», а там прозвучало очень четко: Европа до Урала. И в словах Де Голя — прямая перекличка с тем, что замышлял Гитлер и что потом постарались «замять» ссылками на плохое знание географии СССР национальный героем Франции.

Да и нынешний министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, еще будучи премьером страны — члена ЕС, на вопрос, может ли вступить в ЕС Россия, ответил: да, может, до Урала мы готовы принять.

Так что стратегический курс остается неизменным. Но чтобы поглотить эти территории, сначала их нужно превратить в «Анти-Россию».

Украина пока еще не стала в полной мере «Анти-Россией». Да, она ускоренным темпом идет, но пока ею еще не стала. Вот когда станет, и если станет, вот тогда ЕС откроет ей свои объятия и примет в свои ряды. Точно так же, как он будет всегда стремиться принять в свои ряды Белоруссию, но только в качестве «Анти-России», для чего и делалась попытка переворота 2020 года.

Точно так же, как ЕС стремится принять в свои объятия и Российскую Федерацию до Урала. Но здесь сначала нужно совершить переворот в России, чтобы посеять хаос, чтобы Россия распалась на множество воюющих друг с другом территорий — как говорил Гитлер: чтобы жители Горьковского комиссариата считали своими главными врагами жителей Московского комиссариата. Вот тогда-то, с точки зрения Европы, и созреет возможность для принятия в ее «райские кущи» России.

Правда, ни Гитлеру, ни всем остальным это пока не удавалось: зубы обламывали.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. В российском информационном пространстве бытует мнение, что Украина никогда не вступит в ЕС, а все разговоры об этом – лишь тактический инструмент воздействия на Киев.

2. Однако у ЕС есть долгосрочная стратегическая цель – расширение на восток вплоть до Урала, о чем говорили и Гитлер, и Де Голль, и другие европейские политики.

3. Для реализации этой цели ЕС стремится превратить соседние страны (Украину, Белоруссию) в антироссийские государства и лишь после этого готов их поглотить.

4. Аналогичная участь готовится и для России в случае её распада на множество враждующих территорий.

Вывод: у ЕС есть долгосрочная экспансионистская стратегия в отношении восточных соседей вплоть до Урала. При этом в тактическом плане он использует обещания о скором вступлении в ЕС как инструмент давления.