Ведущая американская газета New York Times опубликовала статью, в которой возлагает ответственность за провалы ВСУ на украинские власти и военное командование. Мол, мы предлагали сосредоточить все силы на юге и нанести там массированный удар, а украинцы нас не послушали, распылили силы и стали атаковать в нескольких направлениях, вот и опростоволосились.

«Американцы, — пишет газета, — хотели, чтобы украинцы сосредоточились на юге, чтобы сломать или поставить под угрозу контроль Москвы над полосой украинской земли между Крымом и российской границей. Украинское командование полагало, что эта оборона слишком надежна, чтобы ее можно было прорвать, и что прорыв там наземных мин приведет к огромным жертвам. В результате Украина держала свои силы разделенными между востоком и югом, отказываясь использовать один основной путь нападения. И вместо решающего прорыва возникла тупиковая ситуация», — обвиняет Киев NYT.

Не удалось США и переделать украинскую армию по образцу американской, сетует издание. «Контрнаступление 2023 года было построено вокруг переделки украинской армии по образу американской. По словам критиков, именно такой подход Соединенные Штаты опробовали во Вьетнаме, <…>, но в основном безуспешно. <…> Обороноспособность России оказалась гораздо сильнее, чем предполагали США», — отмечает газета, указывая, что в то время, как США учили Киев пользоваться западным оружием, российские войска приготовились к предстоящей битве.

В результате теперь военные США и их подопечные на Украине занялись поиском новой стратегии, к реализации которой они смогут приступить в начале 2024 года. По данным NYT, в Киев с этой целью прибыл трехзвездный американский генерал-лейтенант Антонио Агуто-младший, который является командующим Группой содействия безопасности на Украине. Он проведет, как свидетельствует газета, значительное время «на земле» в рамках активизации личных консультаций между ВСУ и Пентагоном. А по сути, добавим, станет своего родам «надсмотрщиком», который будет теперь лично следить, как Киев выполняет указания Вашингтона.

По словам военных из обеих стран, детали новой стратегии боевых действий на Украине будут проработаны в военной игре, которую проведут в немецком Висбадене. Американская сторона, объясняет NYT, настаивает на консервативной стратегии, предполагающей удержание контролируемой ВСУ территории, увеличение запасов и сил в течение года, строительство укреплений.

По мнению американцев, армии Украины следует теперь придерживаться стратегии «удерживай и наращивай», чтобы повысить свою самодостаточность, в том числе нарастить производство вооружений.

Это, якобы, заставит власти России «рассмотреть возможность участия в конструктивных переговорах в конце следующего года или в 2025 году».

Без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может потерпеть поражение, признают источники NYT среди чиновников в Вашингтоне, а следующий год может стать похожим на 1916-й — «самый смертоносный год Первой мировой войны, когда тысячи молодых людей погибли, но линии боевых действий изменились очень мало».

По мнению газеты, многие украинские лидеры не осознают, каким хрупким стало дальнейшее финансирование со стороны США. У украинских генералов и высокопоставленных чиновников сложились нереалистичные ожидания по этому вопросу. Это проявляется, например, в просьбах у Запада миллионов артиллерийских снарядов, «которых не существует». Собеседники издания признали, что Украине придется вести бои с более ограниченным бюджетом, так как любая одобренная Конгрессом помощь вряд ли будет такой же, как в предыдущие полтора года.

Другая ведущая газета США — Washington Post, в редакционной статье тоже признает, что «Соединенные Штаты просчитались, в какой степени украинские силы могут быть преобразованы в боевую силу западного типа за короткий период», а также недооценили Россию и «ее способность построить оборону и овладеть технологиями производства беспилотников».

Эта тупиковая ситуация, считает издание, ведет к политическому расколу внутри Украины. Генерал Залужный произвел шок своим признанием журналу Economist о том, что война зашла в тупик. Между тем, политические соперники Зеленского начинают подвергать сомнению его тактику, предполагая, что ему следует быть более реалистичным и менее радужным в своих публичных заявлениях о войне».

«Война за спасение Украины достигла опасного поворотного момента, став испытанием для бурной политики Соединенных Штатов, Украины и Европы, — паникует WP. — Все они борются с усталостью от войны, внутренними разногласиями и беспокойством по поводу крайне неопределенного поля боя».

Washington Post — газета, близкая к Демократической партии президента Джо Байдена, а потому, признавая провал контрнаступления и усиливающиеся распри в Киеве, издание в то же время ратует за то, чтобы США продолжали оказывать помощь Украине

При этом WP выступает даже с неким манифестом, обращаясь ко всем политическим силам США с призывом продолжать поддерживать «незалежную». По ее мнению, сейчас наступает момент, который должен определить демократическую силу, показав, что открытые, энергичные дебаты приведут к решающему выбору, а не к капитуляции перед лицом агрессии России. «Президент России Владимир Путин считает, что Украина и ее союзники доведены до предела, и он явно надеется на крах Запада под его постоянным давлением и для Украины теперь «наступает самое сложное: найти способ выжить».

Эта редакционная статья WP не случайно была опубликована в тот момент, когда в США прибыл Зеленский с отчаянной попыткой убедить американский Конгресс продолжить финансирование киевского режима. Пока неизвестно, согласятся ли в итоге конгрессмены раскошелиться, чтобы спасти терпящий поражение Киев. Но Белый дом и подведомственные ему СМИ усиленно добиваются, чтобы режиму Зеленского были выделены новые миллиарды, о чем и свидетельствует эта статья в WP.

А в Киеве, с присущей его нынешним хозяевам наглостью, пытаются списать собственные неудачи на США. Так, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью BBC пожаловался, что старые учебники НАТО, по которым пытались наступать ВСУ, оказались бесполезными. По его словам, эти учебники нужно отправить «обратно в архивы».

Данилов подтвердил, что надежды Киева на контрнаступление не оправдались, а излишний оптимизм властей Украины был ошибкой. Ситуацию для ВСУ на фронте в настоящее время он охарактеризовал как «очень сложную», выразив при этом надежду, на продолжение финансирования со стороны США, которое рано или поздно, но «обязательно поступит».

«Владимир Зеленский, — пишет на своем сайте международный арабский телеканал Al Jazееra, — в прошлом месяце озвучил три пожелания: он запросил у Вашингтона финансирование в размере 61,4 миллиарда долларов на военные расходы Украины в следующем году, 20,5 миллиарда долларов от Европейского союза и приглашение ЕС начать переговоры о членстве в блоке. Зеленский просил, чтобы его желания исполнились до Рождества, но теперь, кажется, что ни одно из них не сбудется».

Директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг направила письмо Конгрессу, в котором сообщила, что 97% утвержденного финансирования для Украины уже было израсходовано.

«Я хочу внести ясность: без действий со стороны Конгресса к концу года у нас закончатся средства для закупки нового оружия и оборудования для Украины, а также для предоставления оборудования из запасов вооруженных сил США. Волшебного источника финансирования для решения этой задачи не существует. У нас заканчиваются деньги — и почти нет времени», — написала Шаланда Янг в своем письме.

В Кремле считают, что встреча Владимира Зеленского и президента Джо Байдена не сможет помочь Украине, как и новые миллиарды долларов помощи от США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Всем важно понимать, что вкаченные десятки миллиарды долларов в Украину не помогли ей получить успех на поле боя. На это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику»,— сказал Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль понимает желание Киева получить новое финансирование. «Изменить ситуацию на поле боя это не может, изменить ход продвижения СВО тоже не сможет», — резюмировал Дмитрий Песков.

Специально для «Столетия»

Николай Петров

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. США обвиняют Украину в провале контрнаступления и невыполнении рекомендаций Пентагона по стратегии ведения войны. Вашингтон настаивал на ударе на южном направлении, но Киев этого не сделал.

2. Попытки США перестроить украинскую армию по своему образцу провалились, обороноспособность России оказалась сильнее ожидаемой.

3. Теперь США и Украина заняты выработкой новой стратегии ведения войны с началом ее реализации в 2024 году. Предлагается консервативный подход "удерживай и наращивай".

4. Финансирование Украины со стороны США под угрозой, украинским генералам придется воевать с более ограниченным бюджетом.

5. В связи с провалом наступления в Украине усиливаются внутриполитические распри.

Вывод: статья констатирует провал планов США по проведению успешного контрнаступления украинской армии и обвиняет в этом украинское командование. Теперь Вашингтон настаивает на смене стратегии и более жестком контроле над действиями Киева. При этом под угрозой оказывается дальнейшее финансирование Украины, а внутри страны нарастает политический кризис.