В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Наступление ВСУ провалилось, несмотря на огромные ресурсы, вложенные Западом. Это стратегическое поражение Запада на первом этапе гибридной войны.

2. После провала наступления Запад вынужден вырабатывать новую стратегию и готовить новые ударные группировки. Для этого им нужна пауза в боевых действиях, отсюда стремление добиться перемирия.

3. Для смены неудачной стратегии Западу нужно также сменить "политическое лицо", олицетворяющее эту стратегию. В частности, Зеленского планируют заменить на более подходящую фигуру.

4. Удар по экономике Европы оказался вынужденной мерой США после провала планов по разгрому России. Цель – сохранить свой потенциал за счет ослабления Европы.

Вывод: провал наступления ВСУ и устойчивость России стали неожиданностью для Запада и обернулись для него стратегическим поражением. Теперь Запад вынужден менять подходы и готовиться к новым попыткам достижения своих целей.