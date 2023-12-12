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Враг начал реализацию новой стратегии. Константин Сивков

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В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Наступление ВСУ провалилось, несмотря на огромные ресурсы, вложенные Западом. Это стратегическое поражение Запада на первом этапе гибридной войны.

2. После провала наступления Запад вынужден вырабатывать новую стратегию и готовить новые ударные группировки. Для этого им нужна пауза в боевых действиях, отсюда стремление добиться перемирия.

3. Для смены неудачной стратегии Западу нужно также сменить "политическое лицо", олицетворяющее эту стратегию. В частности, Зеленского планируют заменить на более подходящую фигуру.

4. Удар по экономике Европы оказался вынужденной мерой США после провала планов по разгрому России. Цель – сохранить свой потенциал за счет ослабления Европы.

Вывод: провал наступления ВСУ и устойчивость России стали неожиданностью для Запада и обернулись для него стратегическим поражением. Теперь Запад вынужден менять подходы и готовиться к новым попыткам достижения своих целей.

Источник: https://rutube.ru/video/d9c3799fa183e15ca7199a38065afb52/
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