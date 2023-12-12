Главная » Видео, История, Невероятное в мире

Тайна смерти адмирала Прайса. Военный детектив/ Кирилл Назаренко

40 0


На XV фестивале Кирилл Назаренко пролил свет на обстоятельства гибели британского контр-адмирала у берегов Камчатки и ответил на вопросы зрителей.
#цифроваяистория #кириллназаренко #фестивальци

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Адмирал Прайс погиб при атаке англо-французской эскадры на Петропавловск-Камчатский в 1854 году. Его смерть была загадочной – предположительно он застрелился перед боем.

2. За 14 лет до этих событий произошла Первая опиумная война, после которой возрос интерес европейских держав к Дальнему Востоку. Россия опасалась экспансии англичан.

3. Был назначен первый генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев-Амурский, который начал активно укреплять российские позиции на Дальнем Востоке.

4. Адмирал Прайс был опытным офицером, участвовал во многих сражениях, но перед назначением в Тихий океан 10 лет провел на берегу.

5. Перед атакой на Петропавловск Прайс застрелился в своей каюте. Причина – моральное потрясение из-за мыслей о гибели своих подчиненных.

6. Атака союзников была отбита благодаря мужеству защитников и умелым действиям губернатора Камчатки Завойко.

Вывод: лекция посвящена загадочным обстоятельствам гибели британского адмирала Прайса во время неудачного нападения англо-французов на Камчатку в 1854 году. Его смерть стала следствием морального срыва из-за долгого отсутствия боевого опыта. Несмотря на это, русские войска героически отбили атаку.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=m4mC7Z43fI8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Ту-22М-3: летающий авианосец с неограниченными возможностями
Антисталинист - это либо малограмотный дурак, либо подлец. Третьего не дано
Подростки вступают в Охотники за головами
Последние новости с Украины и Новороссии за 1 августа 2014
Последние новости с Украины и Новороссии за 13 августа 2014

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru