Комментарий редакции

На XV фестивале Кирилл Назаренко пролил свет на обстоятельства гибели британского контр-адмирала у берегов Камчатки и ответил на вопросы зрителей.#цифроваяистория #кириллназаренко #фестивальци

Основные тезисы лекции:

1. Адмирал Прайс погиб при атаке англо-французской эскадры на Петропавловск-Камчатский в 1854 году. Его смерть была загадочной – предположительно он застрелился перед боем.

2. За 14 лет до этих событий произошла Первая опиумная война, после которой возрос интерес европейских держав к Дальнему Востоку. Россия опасалась экспансии англичан.

3. Был назначен первый генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев-Амурский, который начал активно укреплять российские позиции на Дальнем Востоке.

4. Адмирал Прайс был опытным офицером, участвовал во многих сражениях, но перед назначением в Тихий океан 10 лет провел на берегу.

5. Перед атакой на Петропавловск Прайс застрелился в своей каюте. Причина – моральное потрясение из-за мыслей о гибели своих подчиненных.

6. Атака союзников была отбита благодаря мужеству защитников и умелым действиям губернатора Камчатки Завойко.

Вывод: лекция посвящена загадочным обстоятельствам гибели британского адмирала Прайса во время неудачного нападения англо-французов на Камчатку в 1854 году. Его смерть стала следствием морального срыва из-за долгого отсутствия боевого опыта. Несмотря на это, русские войска героически отбили атаку.