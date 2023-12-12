Путин идёт на выборы. Он заявил об этом в Кремле в Георгиевском зале, где на белом мраморе золотом начертаны имена героических полков, батарей и флотских экипажей. Путина окружали вернувшиеся с фронта герои в блеске наград, с ещё не зажившими ранами. Его окружали вдовы и матери погибших на войне сыновей. Его окружала блистательная, воюющая, в слезах и крови Россия, в час смертельной опасности готовая идти за вождём к своей мучительной, но неизбежной победе.

Никто не сомневался, что Путин пойдёт на выборы. Даже самые лютые его враги, те, что с проклятиями бежали из России и сулят ей погибель, все они знали, что Путин пойдёт на выборы, ибо он идёт на выборы продолжать гигантское, непосильное обычному человеку дело — дело русского становления и величия.

Как мужик берёт тяжёлую жердь, хватает суковатую вагу, подсовывает её под огромное, примёрзшее к земле бревно и давит, отрывая это бревно от мёрзлой земли, взбухая жилами и тяжёлыми венами, слыша, как хрустит лёд, и бревно медленно, неохотно переворачивается с одного бока на другой, так и Путин отодрал от мёрзлой земли упавшую спиленную Россию, сдвинул с места. Великими трудами, великим колдовством, верованием, полагаясь на таинственные силы русской истории, превратил упавшее спиленное бревно в дерево. Дождался побегов, и сегодня возросшее русское дерево колышет молодыми ветвями. На этих ветвях всё новые почки, всё новые бутоны, и в ветвях этого дерева ревёт ветер — ветер Русской истории.

Путин принёс во власть ветер русской истории. Сегодня гул и рёв этого ветра принёс нам весть: Путин снова идёт во власть.

Летописец поведает нам, как укоренялось древо Государства Российского — путинского государства. Расскажет о победе в кровавой чеченской войне, о подавлении свирепого терроризма, об укрощении неистовых суверенитетов, разрывавших Россию. Расскажет о возвращении в новое русское время музыки советского гимна и красного знамени Победы, преодолевающих трагический разрыв времён. Расскажет о великом проекте "Алтари и оборонные заводы", когда на месте учинённых Гайдаром пепелищ вновь возникли могучие предприятия, способные выпускать лучшее в мире оружие. А в разорённых монастырях и обителях вновь поднялись белоснежные храмы, засияли алтари, у которых монахи денно и нощно молились о сбережении России. Оборонщики своим совершенным оружием заслоняют земные рубежи России. Монахи молитвами защищают рубежи небесные.

Летописец расскажет о возвращении России в Закавказье, когда русские танки, пройдя сквозь Рокский туннель, пришли на помощь гибнущим осетинам. О возвращении России на Ближний Восток, когда русские штурмовики, пронзая сирийское небо, посыпали террористические гнездовья сверхточным оружием, а великий Гергиев сыграл свой концерт в античной Пальмире. Летописец расскажет о чудесном возвращении Крыма, о восстании Донбасса, о смертельной схватке с Европой, когда Европа, как чудовищный ледник, стала сползать на Россию, желая выскрести её из истории, вновь свалить и обтесать русское цветущее дерево, превратив его в ледяное бревно.

Всё это опишет летописец, выстраивая хронику путинского правления. И лишь умолчит о таинственной мистической силе, управлявшей Путиным, укреплявшей его волю, озарявшей разум, наделявшей непомерным терпением, сберегавшей от ошибок, делавшей его тем, кого называют избранником.

Он избран русской историей, найден среди многих других достойных, выведен из тени на ослепительный свет русского становления. И провидец, обладающий мистическим опытом, скажет: "Не Путин движет русскую историю, а русская история движет Путиным". Она вытачивает русло его политики, наполняет его историческим, русским, сверхчеловеческим. "Нам нужна великая Россия, вам нужны великие потрясения", — сказал Пётр Столыпин, предчувствуя имперский крах России.

Сегодня Путин ведёт Россию от великих потрясений к величию. Это величие — в военных победах, в новых небывалых заводах, в прекрасных дворцах и храмах, в богатой казне, в блистательных учёных и поэтах. Но не только это — проявление величия. Величие России — в её следовании вековечной Русской Мечте о прекрасном государстве, божественно справедливой стране, где нет попирания слабого, кичливости сильного, где справедливость соединяет человека с человеком, человека и государство, машину и природу, живую и неживую природу. Русская Мечта сделала Россию бесценной среди других народов мира. Обрекла Россию принимать на себя всю тьму мира, превращая её в луч света. И этот тайный мистический образ, эта Русская Мечта витала над Путиным в Георгиевском зале Кремля, когда он принял решение вновь идти на выборы.

Будут выборы. Будет электронное голосование. Будут нарядные избирательные участки. Будут музыка и цветы. Будут соперники Путина, добровольно обрекающие себя на поражение, ибо это поражение не унизительно, а почётно. Они все встанут по краям красной дорожки, по которой Путин пройдёт своей лёгкой офицерской походкой и положит длань на Конституцию России.

В России выбирают генсеков и президентов. Вождей не выбирают. Они нисходят по винтовой лестнице русской истории.

Александр Проханов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Путин принял решение идти на новый президентский срок, чтобы продолжить укрепление и возрождение России. Он уже многое сделал для этого за предыдущие годы своего правления.

2. Путин действует не сам по себе, а является проводником и олицетворением Русской Мечты и русской истории. Именно они определяют направление его политики и придают ему особые качества лидера.

3. Предстоящие выборы – лишь формальность, поскольку Путин является бесспорным национальным лидером, а его соперники заранее обречены на поражение.

Вывод:

В статье Путин предстаёт как избранный русской историей национальный лидер, призванный возродить величие России. Предстоящие выборы рассматриваются лишь как формальное подтверждение его исторической миссии на новый президентский срок.