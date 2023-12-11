Говорит политолог и геостратег Андрей Юрьевич Школьников.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Лондонский Сити является центром глобальных финансов и обслуживает финансовые потоки между разными странами. Он уникален тем, что фактически выведен из-под контроля британского государства и действует как независимая структура.

2. Сити тесно связан с офшорной системой и использует ее для привлечения капиталов со всего мира, обеспечивая себе доход. Попытки ограничить использование офшоров направлены против Сити.

3. В настоящее время Сити сталкивается с рядом проблем – снижением финансовых потоков, ростом конкуренции со стороны других финансовых центров, ослаблением глобальных связей. Это заставляет его искать новые пути развития.

4. Для ослабления позиций Сити России необходимо атаковать офшорную систему, создавать собственные финансовые институты и механизмы взаиморасчетов, разоблачать преступное прошлое британской элиты.

Вывод: Лондонский Сити представляет серьезную опасность для России как один из центров глобального финансового контроля. Необходим комплекс мер по ослаблению его влияния и созданию альтернативных финансовых систем.