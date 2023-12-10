Главная » Видео, Политика, Творчество, Экономика

Второй пошёл! В России собран мощнейший ракетный двигатель

40 0


В России собран второй лётный образец РД-171МВ – самого мощного жидкостного ракетного двигателя в мире, который совсем скоро обеспечит первый пуск ракеты-носителя «Иртыш», а в дальнейшем ляжет в основу разрабатываемой сверхтяжёлой ракеты «Енисей». Как идёт развитие отечественной космонавтики и зачем вскоре нам понадобится очень много ракет. Расскажем об этом и о новом герое как обычно после краткой сводки позитивных новостей.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы выпуска:

1. В России изготовлен второй летный образец мощного жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ для новых ракет-носителей "Союз-5" и "Енисей".

2. РД-171МВ стал самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем, его тяга и мощность значительно превышают предшественников.

3. Первый полет ракеты-носителя "Союз-5" с двигателями РД-171МВ запланирован на конец 2025 года.

4. В ближайшее время планируется нарастить темпы запусков российских ракет и спутников, для чего активно развивается космодром Восточный и серийное производство ракет "Ангара".

5. Рассказана история создания легендарного двигателя РД-170, который лёг в основу целого семейства передовых ракетных двигателей.

6. Приведён пример героизма российского полицейского, который спас из горящего дома женщину и ребёнка.

Вывод: в выпуске подчёркиваются успехи России в освоении космоса на основе собственных передовых разработок, а также примеры мужества и героизма россиян.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6uvXQbyTyaI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию (стенограмма и видео)
Такого А.С.Пушкина вы не знали!
Россия скоро вернётся в границы СССР?
Газета "ПРАВДА" : Так кто закладывает мины под союз России и Белоруссии?
Врага России Медведева - в немедленную отставку!

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru