Комментарий редакции

В России собран второй лётный образец РД-171МВ – самого мощного жидкостного ракетного двигателя в мире, который совсем скоро обеспечит первый пуск ракеты-носителя «Иртыш», а в дальнейшем ляжет в основу разрабатываемой сверхтяжёлой ракеты «Енисей». Как идёт развитие отечественной космонавтики и зачем вскоре нам понадобится очень много ракет. Расскажем об этом и о новом герое как обычно после краткой сводки позитивных новостей.

Ключевые тезисы выпуска:

1. В России изготовлен второй летный образец мощного жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ для новых ракет-носителей "Союз-5" и "Енисей".

2. РД-171МВ стал самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем, его тяга и мощность значительно превышают предшественников.

3. Первый полет ракеты-носителя "Союз-5" с двигателями РД-171МВ запланирован на конец 2025 года.

4. В ближайшее время планируется нарастить темпы запусков российских ракет и спутников, для чего активно развивается космодром Восточный и серийное производство ракет "Ангара".

5. Рассказана история создания легендарного двигателя РД-170, который лёг в основу целого семейства передовых ракетных двигателей.

6. Приведён пример героизма российского полицейского, который спас из горящего дома женщину и ребёнка.

Вывод: в выпуске подчёркиваются успехи России в освоении космоса на основе собственных передовых разработок, а также примеры мужества и героизма россиян.