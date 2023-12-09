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Запад проиграл первый этап мировой гибридной войны против России. Константин Сивков

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В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Полет президента России в ОАЭ и Саудовскую Аравию сопровождался истребителями Су-35 с полным боекомплектом. Это свидетельствует о том, что угроза нападения на президентский самолет воспринимается как реальная.

2. Тот факт, что арабские страны разрешили пролет российских боевых самолетов над своей территорией, означает, что они не обращают внимания на требования США и не признают решения международного трибунала о задержании президента России.

3. Эскорт из истребителей обеспечивал зону прикрытия российского президентского самолета от возможных атак. Это свидетельствует о выходе арабских стран из-под американского влияния.

4. Заявление Байдена о неизбежности прямого столкновения США и НАТО с Россией отражает реальную угрозу и необходимость для Запада сохранить однополярный мир любой ценой. Иначе Западный мир в нынешнем виде просто исчезнет.

5. События на Украине ставят точку в первом этапе гибридной войны Запада против России, который Запад проиграл. Однако второй этап неизбежно последует.

Вывод: беседа отражает нарастание противостояния России и Западного мира, готовность Запада к прямому военному конфликту ради сохранения однополярности и выход арабских стран из-под американского влияния. При этом война на Украине оценивается как первый проигранный этап гибридной войны Запада против России.

Источник: https://rutube.ru/video/1412b5c02f6df20c4822823217e0e832/
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