Беседа с Николаем Азаровым, о взаимодействии западных государств в противостоянии с Россией и безумствах украинской власти.

Ведущий: Максим Романычев

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Украина полностью контролируется и управляется Западом, прежде всего США и Великобританией. Страны ЕС и НАТО беспрекословно выполняют указания этих стран.

2. У США и Великобритании единая позиция и нет противоречий в их политике на Украине. Они тесно координируют действия своих спецслужб для дестабилизации ситуации в России.

3. Полностью под контролем Запада находятся украинские спецслужбы, которые используются для проведения терактов и диверсий. Зеленский и другие украинские политики – это марионеточные фигуры без реальной власти.

4. Финансовая помощь Украине со стороны США носит строго прагматичный характер и направлена лишь на поддержание режима, необходимого для ослабления России. Как только в этом отпадет необходимость, Запад прекратит поддержку.

5. В Украине фактически отсутствуют демократические институты, оппозиция подавлена, решения принимаются в интересах Запада в обход Конституции.

Таким образом, основной вывод, который делает Н.Азаров – Украина полностью утратила суверенитет и превратилась в инструмент геополитики Запада, прежде всего США и Великобритании, для ослабления России. При этом украинскому народу отводится роль расходного материала в этом противостоянии.