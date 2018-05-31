Пляска на несостоявшихся костях по обвинению России вызывает недоумение

Известный писатель Николай Стариков прокомментировал Федеральному агентству новостей сообщение об инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Он пожелал, чтобы все происходящее на Украине оказалось такой же инсценировкой.

«Я всегда радуюсь, если жертва убийства оказывается живой. Однако вызывает недоумение развернутая на этих, слава богу, несостоявшихся костях пляска по обвинению России, — отмечает писатель. — Возможно, нам объяснят, что это была красивая спецоперация, связанная с чем-то большим и далеким, но мы видим самое главное: пошла информационная волна по украинским и даже западным СМИ накануне чемпионата мира по футболу».

По словам Старикова, в этой волне рассказывается, что это Москва якобы виновата в убийстве российского журналиста, который живет в Киеве.

«Причем во всех западных статьях рассказывается, какой он [Бабченко] великий и могучий, и так далее. Его накачивают некой значимостью, представляя как очень важную политическую фигуру в России, хотя это не так, — констатирует писатель. — Я уверен, что большинство россиян даже не знают, о ком идет речь. И будет ли такая же мощная информационная волна о том, что он жив?»

По мнению Старикова, известие о том, что Бабченко жив, западные СМИ посчитают неинтересным.

«Новость о том, что убили журналиста в Киеве, и, скорее всего, в этом виновата Россия, узнает каждый второй западный читатель, а новость о том, что он остался жив, не узнает даже каждый десятый, — предполагает писатель. — Я дорого бы дал за то, чтобы вся гражданская война и государственный переворот на Украине оказались бы большой инсценировкой. Чтобы сейчас открылись некие кулисы, оттуда вышел улыбающийся Янукович, все госпереворотчики и рассказали бы, что они все пошутили. Что всего того ужаса, что четыре года творится на Украине, нет. Что все фотографии с убитыми людьми, разрушенными зданиями, искалеченными объектами инфраструктуры — на самом деле продукция фотошопа. А на самом деле они нас всех разыграли, чтобы предотвратить какое-то огромное страшное преступление», — заключает Стариков.

Напомним, в среду стало известно, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве являлось спецоперацией СБУ. Об этом сообщили представители ведомства и сам Бабченко в ходе брифинга.