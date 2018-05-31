Пляска на несостоявшихся костях по обвинению России вызывает недоумение
Известный писатель Николай Стариков прокомментировал Федеральному агентству новостей сообщение об инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко.
Он пожелал, чтобы все происходящее на Украине оказалось такой же инсценировкой.
«Я всегда радуюсь, если жертва убийства оказывается живой. Однако вызывает недоумение развернутая на этих, слава богу, несостоявшихся костях пляска по обвинению России, — отмечает писатель. — Возможно, нам объяснят, что это была красивая спецоперация, связанная с чем-то большим и далеким, но мы видим самое главное: пошла информационная волна по украинским и даже западным СМИ накануне чемпионата мира по футболу».
По словам Старикова, в этой волне рассказывается, что это Москва якобы виновата в убийстве российского журналиста, который живет в Киеве.
«Причем во всех западных статьях рассказывается, какой он [Бабченко] великий и могучий, и так далее. Его накачивают некой значимостью, представляя как очень важную политическую фигуру в России, хотя это не так, — констатирует писатель. — Я уверен, что большинство россиян даже не знают, о ком идет речь. И будет ли такая же мощная информационная волна о том, что он жив?»
По мнению Старикова, известие о том, что Бабченко жив, западные СМИ посчитают неинтересным.
«Новость о том, что убили журналиста в Киеве, и, скорее всего, в этом виновата Россия, узнает каждый второй западный читатель, а новость о том, что он остался жив, не узнает даже каждый десятый, — предполагает писатель. — Я дорого бы дал за то, чтобы вся гражданская война и государственный переворот на Украине оказались бы большой инсценировкой. Чтобы сейчас открылись некие кулисы, оттуда вышел улыбающийся Янукович, все госпереворотчики и рассказали бы, что они все пошутили. Что всего того ужаса, что четыре года творится на Украине, нет. Что все фотографии с убитыми людьми, разрушенными зданиями, искалеченными объектами инфраструктуры — на самом деле продукция фотошопа. А на самом деле они нас всех разыграли, чтобы предотвратить какое-то огромное страшное преступление», — заключает Стариков.
Напомним, в среду стало известно, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве являлось спецоперацией СБУ. Об этом сообщили представители ведомства и сам Бабченко в ходе брифинга.
Источник: riafan.ru
Источник: nstarikov.ru
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Медвежья помощь Порошенко перед выборами…
Плакал его второй срок…;))
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Вся эта канитель с Барченкой ни что иное , как операция российских спец.служб по дискредитации киевской хунты . По другому этот спектакль объяснить не получается .
“Это, рыжий, — все на публику!”,– как пел некогда Галич.
Для т.н.”электората” выкладывай хоть тонны документов — их никто читать и вникать не будет . Это всё не очевидные для плебса аргументы .
А тут — на тебе — Россия “убивает” журналиста , потом он “воскрешает” и “официальные лица” Украины несут детский лепет — нелепо оправдываясь — про спец.операцию СБУ ! Показано враньё в очевидном , явном виде !
Кому-то же надо было надоумить киевских штукарей на эту “операцию” .
Значит , там внедрены наши люди !
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да ничего тут нового. пиндосы постоянно устраивают голливудские химические атаки в Сирии, весь мир знает, что это постановочные фейки, но благоразумно молчит. За ними опять отличились мелкобриты с делом Скрипалей, по данным их СМИ Скрипалям подсунули аж 100 граммов боевого отравляющего вещества, а смертельная доза ровно в две тысячи раз меньше, но они выжили и никого опять этот фейк в мире не удивляет и все опять промолчали. а что жидобандеровцы чем хуже. вот и разыграли такое. что сами во всём запутались и опять поверьте все свободные и независимые западные и очень демократические СМИ быстренько всё забудут и простят. Ведь верят голландской комиссии которая сделала заключение по интернет вбросам. Любой нормальный человек знает, что интернет это забор и писать в нём можно, всё что угодно и выдавать себя за кого угодно. Вот на днях Мавродий на своей страничке оставил сообщение, видно уже и на том свете инет заработал.