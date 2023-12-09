Казалось бы простой вопрос – свет это частица или волна? Но ответ на него может привести к самым неожиданным результатам. В поисках ответа на этот вопрос родилась квантовая физика, спектральный анализ и многое другое. Но это лишь один вариант развития событий.Возможны и другие. И все они намертво связаны с другой проблемой – существования эфира.В этом ролике мы с вами попробуем лишь прикоснуться к этой теме, к истории противостояния волновой и корпускулярной теорий. А так же неожиданно встретим немало знакомых уже нам фамилий.Будет интересно. )

01:25 введение

02:40 Христиан Гюйгенс

10:19 Оптика

14:00 Исаак Ньютон

21:52 Серые кардиналы истории

24:44 Двойной эфир

26:58 Томас Юнг

30:50 Квантовая физика (рождение химеры)

35:40 Две щели, два пути.

40:17 Корелляция

43:20 Макс Планк

49:29 Море волнуется раз… (что если квантов не существует?)

56:27 Титры

Комментарий редакции

В данном видео рассматривается история изучения природы света и возникновения квантовой теории. Можно выделить следующие основные тезисы:

1. Первоначально существовали две основные теории природы света: волновая (Гюйгенс) и корпускулярная (Ньютон). Ньютон активно выступал против концепции эфира как среды для распространения света.

2. Опыт Юнга с двумя щелями в начале 19 века подтвердил волновые свойства света. Тем не менее, попытки опровергнуть эфирную теорию продолжались.

3. Работы Планка в начале 20 века, показавшие, что свет испускается и поглощается отдельными порциями (квантами), положили начало квантовой теории. Однако концепция квантов породила множество парадоксов.

4. Автор статьи высказывает предположение, что в основе квантовой теории лежит неверная интерпретация некоторых опытных данных, а также целенаправленные усилия по дискредитации эфирной теории. Предлагается альтернативное объяснение некоторых "квантовых парадоксов" исходя из эфирной теории.

Вывод: в видео поднимается вопрос о возможной неполноте современной квантовой теории и предлагается вернуться к концепции эфира для более глубокого понимания природы света и других явлений. Автор считает, что на пути такого понимания целенаправленно создавались препятствия.