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Кто и зачем придумал квантовую физику. И при чем тут эфир?

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Казалось бы простой вопрос – свет это частица или волна? Но ответ на него может привести к самым неожиданным результатам. В поисках ответа на этот вопрос родилась квантовая физика, спектральный анализ и многое другое. Но это лишь один вариант развития событий.
Возможны и другие. И все они намертво связаны с другой проблемой – существования эфира.
В этом ролике мы с вами попробуем лишь прикоснуться к этой теме, к истории противостояния волновой и корпускулярной теорий. А так же неожиданно встретим немало знакомых уже нам фамилий.
Будет интересно. )

01:25 введение
02:40 Христиан Гюйгенс
10:19 Оптика
14:00 Исаак Ньютон
21:52 Серые кардиналы истории
24:44 Двойной эфир
26:58 Томас Юнг
30:50 Квантовая физика (рождение химеры)
35:40 Две щели, два пути.
40:17 Корелляция
43:20 Макс Планк
49:29 Море волнуется раз… (что если квантов не существует?)
56:27 Титры

Комментарий редакции

В данном видео рассматривается история изучения природы света и возникновения квантовой теории. Можно выделить следующие основные тезисы:

1. Первоначально существовали две основные теории природы света: волновая (Гюйгенс) и корпускулярная (Ньютон). Ньютон активно выступал против концепции эфира как среды для распространения света.

2. Опыт Юнга с двумя щелями в начале 19 века подтвердил волновые свойства света. Тем не менее, попытки опровергнуть эфирную теорию продолжались.

3. Работы Планка в начале 20 века, показавшие, что свет испускается и поглощается отдельными порциями (квантами), положили начало квантовой теории. Однако концепция квантов породила множество парадоксов.

4. Автор статьи высказывает предположение, что в основе квантовой теории лежит неверная интерпретация некоторых опытных данных, а также целенаправленные усилия по дискредитации эфирной теории. Предлагается альтернативное объяснение некоторых "квантовых парадоксов" исходя из эфирной теории.

Вывод: в видео поднимается вопрос о возможной неполноте современной квантовой теории и предлагается вернуться к концепции эфира для более глубокого понимания природы света и других явлений. Автор считает, что на пути такого понимания целенаправленно создавались препятствия.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DQnXFaOx-BQ
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