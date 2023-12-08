Возвращаясь к теме расстрела в гимназии Брянска. В ходе проверки выяснилось, что металлодетектор на входе был убран и посетители могли пронести любые предметы.

В связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами гимназии должностных обязанностей, органами правопорядка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Вот такое формальное отношение и есть причина большинства происходящих ныне негативных событий в стране и в обществе. Оказывается, был бы металлодетектор, ничего бы не случилось…

Или случилось бы, просто трупов/раненых было бы больше (с учётом тех, кого девочка расстреляла бы у стойки металлодетектора)? Плюс сошедший с катушек ребёнок мог встретить «обидчиков» вне здания школы, во время следования к месту жительства.

Так что всё вот это, в исполнении правоохранительных органов, это формализм и имитация бурной деятельности «постфактум». Но их, как таковые, винить тоже не с руки. У каждого входа по полицейскому и чекисту не поставишь.

Не пора ли нашим законодателям не пытаться имитировать бурную активность, а, как минимум, задуматься, над простым вопросом: почему в советские времена в школах, детсадах, вокзалах и пр. не было ни металлодетекторов, ни прочих охранно-защитных ухищрений, однако факты вот таких расстрелов не были массовым явлением, довлеющим над умами населения?

Я помню времена, когда билет на поезд представлял собой простой картонный прямоугольник, размером менее спичечного коробка. И там были указаны лишь время отправления, пункты отправления/назначения, номер вагона и место. И что? Никакого разгула бандитизма и терроризма…

Получается дело не в металлодетекторах. И решение проблемы лежит совершенно в иной плоскости. Может нашим господам «элитам» и законодателям следует подумать о таком позабытом ими аспекте существования общества, как воспитание и привнесение в массы правильных ментальных императивов, существенно отличающихся от существующих ныне инстасамочных «за деньги – да»?

И халатность должностных лиц гимназии – естественно была. Но, может, не в том, что они с металлодетектором вовремя не «подсуетились». А в том, что они не выявили и не пресекли конфликт между учащимися в зародыше?

И этому может быть всего две причины:

1. Сейчас, когда учителя низвели до категории «обслуживающий персонал», «нагрузили» и «загрузили» отчётностью и иными формализованными моментами, ему просто плевать на детей и их воспитание. Пришёл, материал оттарабанил, и побежал отчёты строчить и конспекты занятия ваять.

2. Обычное стремление замести «мусор под ковёр» и «не выносить сор из избы». Ради рейтингов и личных карьерных устремлений. Если не самого учителя, то уж администрации образовательного учреждения точно.

Не стоит ли нам всем в этом заполошном беге остановиться, отдышаться и задуматься? И сколько нам ещё надо будет потерять детей, чтобы мы поняли, что в школах, гимназиях, институтах и т.п. нам нужны не «преподаватели», а «учителя»? Причём Учителя – с большой буквы.

Юрий Баранчик

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Металлодетектор на входе в гимназию Брянска был убран, что позволило девочке пронести оружие.

2. В связи с халатностью должностных лиц гимназии возбуждено уголовное дело.

3. Причина подобных инцидентов не только в отсутствии технических средств безопасности, но и в проблемах воспитания и формирования ценностей у детей.

4. В советские времена, несмотря на отсутствие сложных систем безопасности, такие инциденты были редкостью.

5. Причина кроется в изменении роли школы и учителей в воспитании детей, формализации процесса обучения.

Вывод:

Ключевая проблема в случившемся инциденте связана не столько с недостаточными мерами безопасности в гимназии, сколько с системными недостатками процесса воспитания и образования детей. Необходимы кардинальные изменения роли школы и педагога, усиление внимания к воспитательному аспекту.