Украинские военные будут способны уничтожить Крымский мост, обладая достаточным количеством управляемых ракет, таких как ATACMS и немецкие ракеты Taurus. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в статье для журнала Foreign Affairs.

Генерал считает, что строительство этого моста – часть стратегии Москвы по доминированию на Украине и в регионе Черного моря. «Его уничтожение может стать ключом к победе Украины не только в Крыму, но и в военных действиях в целом», – объявил Ходжес.

Однако, по его словам, сделать это будет нелегко. Основной проблемой для ВСУ Ходжес называет тот факт, что мост устойчив к повреждениям и атакам. Чтобы его окончательно вывести из строя, необходима массированная атака мощными ракетами. Однако даже передовые ракеты, такие как ATACMS, обладают ограниченной точностью, и вероятность попадания в относительно небольшие цели на мосту невелика, с унынием признает отставной вояка.

Следует напомнить, что журнал Foreign Affairs – самое престижное политическое издание США. Да и сам Ходжес, хотя и в отставке, фигура авторитетная. А потому его указание насчет уничтожения Крымского моста в Киеве сразу же восприняли, как руководство к действию, опубликовав призыв генерала на портале своего крупнейшего информационного агентства УНИАН.

Хотя, надо признать, что уничтожить Крымский мост укронацисты пытаются уже давно. Сначала это они старались сделать при помощи начиненного взрывчаткой грузовика, а потом атакой подводных катеров-дронов. Мост был поврежден, однако его быстро отремонтировали. Ходжес прав, это сооружение построено русскими инженерами и рабочими на диво хорошо и прочно, а потому его разрушить не так-то просто. Киевские террористы чуть ли не каждый день пытаются это делать, атакуя дронами, ракетами, катерами, но все их успешно уничтожают.

Однако заявление Ходжеса насчет «ключа к победе» вызывает тревогу. Оно еще раз подтверждает, что осознав неспособность Украины победить на поле боя, руководящий ею Запад сделал сейчас ставку на террористические акты на территории России: убийства политиков, взрывы мостов и железных дорог, саботаж на заводах и т.п.

И вот, словно эхо на заявление американского генерала, что ставку надо делать на теракты, то же агентство УНИАН в среду сообщило, что в Помосковье убит бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива. «Окровавленное тело Ильи Кивы, – рапортует агентство, – обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево. На правом виске экс-нардепа обнаружена резаная рана, а в левой части лица – гематома. Киву ликвидировали из стрелкового оружия». Источники УНИАН в силовых структурах подтвердили, что Илья Кива ликвидирован в рамках спецоперации СБУ.

Илья Кива в России всем хорошо известен, поскольку он часто выступал по российскому телевидению, разоблачая провокации киевского режима. Он родился в 1976 году в Полтаве. Его дед был Героем Советского Союза. Образование Илья Кива получил в геологоразведочном техникуме, потом закончил пединститут, затем еще и юридический институт.

Был участником Майдана, а с 2014 года воевал в Донбассе в качестве сотрудника милиции Украины, был одним из основателей сайта «Миротворец». Затем, как ветеран АТО, пошел в политику, в 2018 году был кандидатом от Социалистической партии в президенты Украины, но без успеха. Зато стал депутатом Верховной рады. Но потом его взгляды резко изменились. Политик присоединился к партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), которая выступала за переговоры с Донецком и Луганском, за сближение с Россией и отказ от евроинтеграции. Накануне СВО Илья Кива резко выступил против Зеленского и покинул Украину, публично заявив об отказе воевать с русскими.

Сначала он оказался в Испании, но потом переехал в Москву, где часто выступал в многочисленных телевизионных шоу, как оппозиционный украинский политик и эксперт. На родине Киву лишили мандата депутата, а Генпрокуратура Украины обвинила парламентария в государственной измене. Суд Львова заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Кива часто и в крайне резкой форме критиковал лично Зеленского, обвиняя его в трагедии Украины и без обиняков называя «ублюдком, утопившим народ в крови». Последний пост в его Телеграм-канале был посвящен как раз Зеленскому.

В нем Кива писал: «Зеленский не верит в гарантии безопасности ни своей личной, ни своей семьи, предоставленные Вашингтоном, хотя план эвакуации давно готов и отработан. Он переживает, что после победы Трампа в Америке его выдадут Москве или просто ликвидируют. Поэтому у Зеленского единственная возможность – это сбежать в Англию, но и оттуда выдают, когда это выгодно Короне или умирают, когда это нужно Кремлю, примеров масса… Зеленскому лучше сейчас покончить жизнь самоубийством, как это делали всегда проигравшие, чтоб забрать все проблемы с собой и закрыть вопрос. Но он слишком труслив и самовлюблен для таких поступков».

В этой связи закономерно возникает предположение, что расправа над Кивой была совершена по личному распоряжению главы киевского режима, как месть за критику в его адрес.

Таким образом, убийство бывшего оппозиционного депутата И. Кивы – стало еще одной фигурой в уже длинном списке террористических актов и попыток покушений, совершенных СБУ на территории России.

До этого были убиты в результате покушений дочь философа и видного борца за «Русский мир» Александра Дугина Дарья Платонова, а в Петербурге – военкор Владлен Татарский. Совершено покушение на писателя и публициста Захара Прилепина. Спецслужбы предотвратили готовящееся покушение агентов СБУ на тележурналиста Владимира Соловьева. А в Донбассе в результате терактов были убиты глава ДНР Александр Захарченко, отважные бойцы Моторола, Гиви и ряд других патриотов, которых киевский режим записал в число своих врагов.

В мае 2023 года сообщили о предотвращении покушений на главу Крыма Сергея Аксёнова, спикера Госсовета РК Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. 12 сентября в Воронеже скоропостижно скончались родители главы ЛНР Игоря Плотницкого, якобы от отравления, через четыре дня в Златоусте едва не погиб командир ополченцев Александр Негребецких, а 19 сентября в Подмосковье застрелили лидера харьковского сопротивления Евгения Жилина.

Однако Россия на эти покушения, совершенные на нашей территории, пока не отвечает решительными мерами в отношении укронацистских убийц и главарей преступного режима, у которых руки по локоть в крови.

В то время как активно уничтожают за рубежом врагов своего государства, причастных к организации терактов, например, те же спецслужбы Израиля. Так, все члены террористической группировки «Черный сентябрь», которые совершили нападение на израильскую команду во время Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, были впоследствии уничтожены.

Регулярно разными способами уничтожали (и продолжают уничтожать) тех, кого они считают своими противниками США и их западные сателлиты. Так в Ираке был свергнут и повешен Саддам Хусейн. В Ливии – руками повстанцев растерзан Муаммар Каддафи. В Италии в загадочной авиакатастрофе погиб глава энергетического концерна ЭНИ Энрико Маттеи, который активно сотрудничал с СССР. В Риме ЦРУ руками террористов «Красных бригад» убило лидера Христианско-демократической партии Альдо Моро, который хотел включить в правительство коммунистов. В Греции в авиакатастрофе погиб сын легендарного судовладельца Аристотеля Онассиса Александр. Магнат, который активно сотрудничал с СССР, был уверен, что это дел рук ЦРУ. Множество раз американцы пытались убить кубинского лидера Фиделя Кастро, в чем потом сами признались.

А сегодня в США звучат голоса, призывающие начать такую практику массового террора и на территории России. Именно к этому призвал спецназ ВСУ бывший глава генштаба США Марк Милли.

Как сообщила на днях газета Washington Post, со ссылкой на осведомлённый источник, Милли, обращаясь к спецназовцам ВСУ в немецком Висбадене, заявил: «Не должно быть ни одного россиянина, который ложился бы спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи… Вы должны вернуться туда и вести кампанию в тылу».

Чем ответит Россия на акции террора, которые совершают подстрекаемые США украинские спецслужбы на российской территории?

Специально для «Столетия»

Николай Петров

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. США и Запад делают ставку на террористические акты на территории России, чтобы компенсировать неспособность Украины победить на поле боя. Об этом свидетельствует заявление бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Б. Ходжеса о необходимости уничтожить Крымский мост.

2. Убийство в Подмосковье бывшего депутата Верховной рады Украины И. Кивы также является актом террора, организованным СБУ. Кива резко критиковал Зеленского, и его убийство могло быть местью.

3. Это далеко не первый теракт СБУ на территории России. Ранее были убиты Дугина, Татарский, предотвращены покушения на Соловьева, Аксёнова и др. Однако Россия пока слабо реагирует.

4. В то время как США и Запад активно физически устраняют за рубежом своих врагов, Россия этого пока не делает в отношении организаторов терактов.

5. Бывший глава Пентагона М.Милли прямо призвал украинский спецназ вести террористическую деятельность в России.

Вывод: автор призывает жестко реагировать на теракты СБУ в России, в том числе физически устраняя их организаторов. По его мнению, это единственно верный ответ на прямые призывы США развязать террор против России.