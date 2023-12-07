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О необходимом

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По данным Главного Управления Следственного Комитета РФ по Подмосковью, Кива был застрелен из огнестрельного оружия.
Заведено уголовное дело. Опять же, безотносительно личности Кивы, напоминаю о своей позиции по подобным вопросам:

1. СБУ и ГУР МОУ должны быть признаны террористическими организациями.

2. Отношение к любым лицам сотрудничающим с СБУ и ГУР МОУ должно быть идентично тому, как обращаются с лицами связанными с ИГИЛ и Аль-Каидой.

3. В стране должна быть восстановлена смертная казнь за терроризм. Текущие меры наказания видятся недостаточными.

4. Создание структуры идентичной СМЕРШ с аналогичной методологией и самыми широкими полномочиями давно напрашивается.

5. Хотелось бы, чтобы славословия Судоплатову подтверждались не только памятниками и словами, но и делами. Как на территории Украины, так и за ее пределами.

Кто-то скажет, слишком амбициозная программа.
Но когда-то и закрытие "Эха Москвы" с "Мемориалом" у нас в стране казалось невероятным. Так что вода камень точит.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8811923.html
Метки: кива, Россия, смерш, спецслужбы, терроризм
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17943 16743
    KT 48 мин. назад

      А почему только СБУ и ГУР МОУ?
      А такие организации как МИ 6,БНД,ЦРУ,МОССАД это другое?
      А сам ГУР РФ не проводит спецопераций за границей?

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