Президент РФ Владимир Путин начинает ближневосточное турне. Сегодня глава государства прилетел в ОАЭ.

Как рассказал пресс-секретарь российского лидера, «на протяжении полёта президентского самолёта до посадки в Абу-Даби главу государства сопровождали четыре истребителя ВКС России Су-35С».

«Упомянутые истребители несли штатное вооружение различного класса. Взлет звена Су-35С осуществлялся с оперативного аэродрома в России в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали лётчики первого класса, – уточнил Дмитрий Песков. – Для авиационного сопровождения президентского самолёта были получены специальные пролётные разрешения от государств, над территорией которых осуществлялся пролёт. Мы признательны этим государствам за сотрудничество».

Владимиру Путину устроили тёплый и торжественный приём. В честь его визита небо Абу-Даби украсили цветами российского триколора: соответствующие оттенки распылили в небе истребители в момент, когда лидер РФ приехал во дворец на переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Впечатлениями от церемонии встречи Путин поделился со своими визави, как только приехал во дворец Каср аль-Ватан. Он признался, что настроение у него отличное.

«Было хорошо, стало ещё лучше», – отметил он, пожав руку президенту ОАЭ. И тут же добавил, что оценил красочную церемонию. «Так красиво! Спасибо большое», – сказал он, жестом указав на небо.

В начале встречи президент ОАЭ назвал Владимира Путина «дорогим другом» и признался, что «счастлив видеть» его снова. Он обратил внимание на то, что отношения между нашими странами имеют исторический характер и в последние годы «активно развивались в различных областях в интересах обеих стран и народов».

«ОАЭ – крупнейший торговый партнёр России на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Хотел бы также отметить, что ОАЭ является крупнейшим инвестором в российскую экономику, и за последний год инвестиции в ненефтяной сектор выросли на 103%. Хотел бы отдельно отметить, что это беспрецедентный скачок, который указывает на особый характер отношений между нашими странами. Я буду счастлив продолжить нашу совместную работу в целях укрепления двустороннего сотрудничества в различных областях, – сказал Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. – Конечно, особый приоритет мы отдаём развитию в таких областях, как энергетика, инфраструктура, передовые технологии и другие сферы. В дополнение к этому хотел бы отметить, что ОАЭ и РФ совместно работают, сотрудничают на различных международных площадках. Мы также сотрудничаем, например, в рамках БРИКС и ШОС, в которой Эмираты получили статус партнёра по диалогу в мае прошлого года. Также развивается и поддерживается стратегический диалог между РФ и Советом сотрудничества арабских государств Залива».

Он ещё раз приветствовал российского лидера и пожелал России и нашему народу «прогресса и процветания».

В ответном слове Путин поблагодарил Его Высочество «за приглашение, за такой красочный и дружеский приём».

«На днях Объединённые Арабские Эмираты отмечали 52 года со дня образования государства. Я хочу вас поздравить с этим и хочу вспомнить, что Советский Союз был одним из первых, кто признал независимое, самостоятельное, суверенное государство. Сегодня наши отношения благодаря вашей позиции вышли на беспрецедентно высокий уровень, – заявил он. – И мы с вами в постоянном контакте, и наши коллеги постоянно работают друг с другом».

Президент признал, что Эмираты – главный торговый партнёр России в арабском мире. По его данным, в прошлом году товарооборот увеличился на 67,7%, в этом году, предположил Путин, «будет даже больше». То же самое касается и инвестиционной деятельности.

«Продвигается и промышленная кооперация, имею в виду сотрудничество в области создания определённых производств на территории ОАЭ и в РФ. Реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой сфере. Мы сотрудничаем и по линии ОПЕК+. И конечно, придаём должное значение гуманитарным связям. Развиваются туристические обмены. В прошлом году почти миллион туристов из России – 900 тыс. с небольшим – посетили Арабские Эмираты. Открыта русская школа. И мы вам благодарны за решение вопроса о предоставлении участка для строительства православного храма», – сказал Путин.

Глава Российского государства также отметил, что наши страны сотрудничают на международной арене. По его оценке, Абу-Даби вносит «огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире, будучи непостоянным членом Совета Безопасности» ООН.

Лидеры сначала пообщались тет-а-тет, а затем с участием делегаций. С российской стороны, в частности, присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Чечни Рамзан Кадыров и др.

На повестке дня – состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальная международная проблематика с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока, сообщила пресс-служба Кремля. Обсуждались в том числе палестино-израильский конфликт и украинский кризис.

После этого краткосрочного визита российский лидер отправился в Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Агентство Bloomberg пишет, что поездка Владимира Путина в страны Персидского залива говорит о провале усилий США по изоляции РФ.

«Визит сигнализирует о том, что Путин отваживается выезжать всё дальше за пределы России, несмотря на попытки США и Европы превратить его в изгоя на мировой арене», – говорится в статье.

Как отмечается, отсутствие прогресса в стремлении Запада изолировать РФ дополняется «прочным» положением её экономики, а также отсутствием каких-либо военных успехов Украины, поддерживаемой США.

«Пока Путин укрепляет свои связи с лидерами стран Персидского залива, долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом», – указывается в материале.

Укрепление отношений со странами Персидского залива направлено также на усиление позиций России в энергетической сфере, отмечает агентство.

По материалам сайта Президента РФ, РИА Новости, ТАСС, НТВ, RT, Bloomberg, РИА Новости

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Владимир Путин прибыл с визитом в ОАЭ, где ему был устроен теплый прием – в честь визита в небе нарисовали российский триколор.

2. Президент ОАЭ назвал Путина "дорогим другом" и отметил беспрецедентный рост торгово-экономических связей между странами.

3. Путин в свою очередь констатировал выход российско-эмиратских отношений на беспрецедентно высокий уровень.

4. Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также ряд международных проблем.

5. Поездка Путина, по мнению Bloomberg, свидетельствует о провале попыток Запада изолировать Россию.

Вывод: визит Путина в ОАЭ продемонстрировал высокий уровень российско-эмиратских отношений и неудачу попыток Запада изолировать Россию на международной арене. Стороны намерены и дальше укреплять многоплановое сотрудничество.