Путин сделал важнейшее заявление о Новом Глобальном Мировом Порядке.

Переходя к сути поста, нужно сказать, что своё главное заявление Владимир Владимирович уже произнес и касается оно глобального мирового порядка.

Многие знают такое понятие как Новый Мировой Порядок, суть которого в конечном итоге по прохождении всех стадий его модерации заключается в том, что на Земле должно остаться миллиард человек, и что управлять всем будет один человек.

Путин на пресс-конференции в своем важнейшем заявлении, суть которого можно считать главным его достижением на посту президента России, заключается в том, что однополярного мира, который был предтечей новому мировому порядку, который в последствии привел бы к "золотому миллиарду", больше не существует.

"Всё. Однополярного мира больше нет", - сказал президент России, отвечая на вопрос китайского журналиста ССTV, отметив, что основную роль в этом сыграли не Россия и не Китай, а их сближение и их отношения, которые находятся на беспрецедентно высоком уровне доверия.

В этом свете интересно вспомнить, какими методами реализовывалась стратегия Нового Мирового Порядка и золотого миллиарда. Не обходилось, да и не обходится до сих пор, без МВФ, глава которого Кристин Лагард не так давно в открытую заявила, что «Пожилые люди живут слишком долго, нужно что-то делать».

"Принимая во внимание старение населения и риск увеличения продолжительности жизни, это часть необходимых реформ для восстановления уверенности в прибыльности балансов государственного и частного секторов", - сказала Лагард, с полной речью которой можно ознакомиться в моей статье на дзен по ссылке.

Источник: https://oko-planet.su/politik/newsday/549204-putin-sdelal-vazhneyshee-zayavlenie-o-novom-globalnom-mirovom-poryadke.html