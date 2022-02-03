Сегодня на сайтах Кремля и китайского информагентства Xinhua («Синьхуа») вышла статья президента РФ Владимира Путина «Россия и Китай: стратегическое партнёрство, ориентированное в будущее». Российский лидер обратился к зарубежной аудитории перед своим визитом в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

«Наши страны – близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия. И мы высоко ценим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремлённости в будущее. <…> Прежде всего – это равноправие, учёт интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого. Именно на этих принципах мы год от года последовательно, в духе преемственности углубляем политический диалог. Несмотря на вызванные пандемией коронавируса трудности, стремимся динамично наращивать потенциал экономического партнёрства, расширять гуманитарные обмены», – отметил Путин.

Россия и Китай сотрудничают в области добычи полезных ископаемых, строительстве объектов инфраструктуры, сельском хозяйстве.

Президент привёл данные о взаимном товарообороте: в прошлом году он достиг 140 млрд долларов, в планах — увеличить этот показатель до 200 млрд.

Владимир Путин упомянул некоторые совместные проекты. Например, производство в КНР российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт», строительство четырёх новых энергоблоков на китайских АЭС при участии российского «Росатома». А модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, по словам главы государства, позволит увеличить их пропускную способность в 1,5 раза к 2024 году. Это поможет укрепить торговые связи между РФ и КНР и поспособствует социально-экономическому подъему Сибири и Дальнего Востока.

«Последовательно расширяем практику расчётов в национальных валютах, формируем механизмы, позволяющие нивелировать негативное влияние односторонних санкций. Важной вехой в этой работе стало подписание в 2019 году Соглашения между правительствами России и КНР о расчётах и платежах», – отметил российский лидер.

По его словам, Москва видит «широкое поле возможностей» в развитии партнёрства в информационно-коммуникационной отрасли, в медицине, в освоении космоса, в том числе в применении национальных навигационных систем и в реализации проекта Международной научной лунной станции. Серьёзный импульс укреплению двусторонних связей дали «перекрёстные» Годы научно-технического и инновационного сотрудничества, которые прошли в наших странах в 2020–2021 годах.

«И конечно, актуальным направлением двустороннего приграничного и межрегионального сотрудничества остаётся бережное сохранение природы, общих экосистем. Эти вопросы всегда находятся в фокусе внимания общественности наших стран, и мы обязательно их обстоятельно обсудим в ходе переговоров, как и широкий круг гуманитарных тем», – добавил Путин.

Говоря о внешней политике, президент напомнил, что «подходы к решению глобальных и региональных проблем» у России и Китая совпадают. «Наши страны играют важную стабилизирующую роль в современной, далеко не простой, международной обстановке, способствуют процессам демократизации системы межгосударственных отношений, чтобы придать этой системе более справедливый, инклюзивный характер. Вместе работаем над укреплением центральной координирующей роли Организации Объединённых Наций в мировых делах, стремимся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН», – указал российский лидер. Он также отметил, что Москва и Пекин «активно взаимодействуют по самой широкой повестке в БРИКС, РИК, ШОС, других объединениях».

Накануне главного спортивного события в Пекине Путин высказался и по поводу дипломатического бойкота, который многие западные страны объявили Олимпиаде.

«Увы, в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям. Это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии. Сила и величие спорта в том, что он объединяет людей, дарит мгновения триумфа и гордости за свою страну, восхищает честной, справедливой, бескомпромиссной борьбой. И такие подходы разделяет большинство государств – участников международного олимпийского движения, – пишет он. – Китайские друзья проделали огромную работу для качественной подготовки к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм. Убеждён, что накопленный в КНР богатый опыт безупречной организации представительных международных состязаний позволит провести этот праздник мирового спорта на самом высоком уровне. Хотел бы пожелать сборным России и Китая впечатляющих результатов и новых рекордов! Передаю дружественному китайскому народу самые тёплые поздравления по случаю Праздника весны, знаменующего наступление года Тигра. Желаю здоровья, благополучия и успехов».

В преддверии официального визита в КНР Путин дал интервью гендиректору и главному редактору Медиакорпорации Китая. Шэнь Хайсюн поинтересовался, какие бы виды спорта хотел бы освоить Владимир Путин. Президент ответил: «С удовольствием принимаю участие в мероприятиях [Ночной хоккейной] Лиги, когда позволяет график. При любой возможности катаюсь на горных лыжах. Однако этим мои спортивные интересы не ограничиваются. Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны. Интересуюсь прыжками на лыжах с трамплина. Правда, из-за нехватки времени смотрю соревнования только по телевизору».

По материалам сайта Президента РФ, НТВ