Война России с объединённым Западом только начинается. Чем глубже мы втягиваемся в этот экзистенциальнo-мировоззренческий конфликт, тем острее встаёт проблема так называемой пятой колонны и прочих пособников врага внутри страны.

Для решения этой проблемы следует ответить на простой вопрос: кто такие западники в России? Каковы их мотивы? Как с ними обойтись?

Первая страта западников, самая немногочисленная, но самая вредная, — это прямые агенты Запада, связанные с вражескими разведками, посольствами и различными НКО. Это люди, методично осуществляющие подрывную деятельность на территории России. Специалисты на зарплате. Они выполняют свою работу в интересах Запада и являются западниками по своему функционалу. Таковых (если поискать) можно обнаружить и во власти, и в бизнесе, и в культуре. Часть из них глубоко законспирирована, другие же действуют вполне открыто. Этих, конечно, надо выявлять, ловить за руку, а затем сурово наказывать в рамках действующего законодательства.

Однако у нас немало западников, которые связаны с враждебным нам пулом стран структурно: Россия, начиная с конца 80-х годов прошлого века активно и беззаветно встраивалась в западный глобализм в качестве сырьевого придатка. Это привело к появлению обширного слоя чиновников, коммерсантов и управленцев, вся деятельность которых, все их деловые и личные интересы оказались связаны с Западом: их деньги хранились в западных банках, их жёны рожали в лучших западных медицинских центрах, а их дети учились в престижных западных университетах. В глобализированном мире близость к Западу была критерием успешности в науке, бизнесе и карьере.

Явление это в русской истории не новое. Петровские реформы превратили всё высшее сословие в адептов Запада. "Наши соотечественники во множестве едут за границу; там они воспитывают детей и прилагают все старания, чтобы заставить их забыть русский язык", — писал Фёдор Достоевский другу.

Обладание недвижимостью в Лондоне, Нью-Йорке или Майами стало вопросом личной реализации для представителей колониальной элиты. Таких людей в нашей стране не очень много, но они занимают серьёзные позиции. По закону предъявить им нечего, но с их стороны возможны саботаж и глухое противодействие политике государства. Таких ситуативных западников следует как можно дальше отодвинуть от рычагов реальной власти и центров принятия решений.

Есть третья категория — эмоциональные или интуитивные западники. Эти люди чувствуют и обожествляют громадную финансовую, технологическую и интеллектуальную мощь Запада. И льнут к ней, как к некой непобедимой вселенской силе, способной вершить судьбы мира. Их манит богатство, электричество мировых денег… Такие, по женской природе своей, всегда предпочитают быть вместе с сильным. Сонливость, инертность, вялость и оцепенелость рождает в их чутких сердцах презрение и отвращение. И единственное лекарство от их инстинктивной увлечённости западным миром — это бесспорное возвышение России, стремительная возгонка российского энергетического поля, зримая демонстрация русского цивилизационного и державного могущества.

Остывание и увядание современного Запада, при этом пробуждение и усиление "коллективного Востока" — эти две стороны единого планетарного процесса — сократят число стихийных западников до величины статистической погрешности.

В России живёт многочисленная категория людей, простодушно очарованных информационной магией Запада. Изощрённые мастера упаковки и всесильные боги дизайна покорили души миллионов жителей планеты. Вечный праздник развитого капитализма, бесконечный аттракцион массовой культуры, разноцветная карусель брендов и торговых марок — всё это автоматически приковывает к себе внимание, гипнотизирует и увлекает.

Вся эта переливчатая грандиозная мишура рассчитана на детское незамутнённое восприятие. Она застаёт "внутреннего ребёнка" врасплох и заставляет смотреть, не моргая.

Самовлюблённый Запад соблазняет обывателя образами внешнего благополучия и торжествующего комфорта. В этом и есть принцип применения пресловутой "мягкой силы". Распахнутый зев западного самопиара изрыгает один за одним волшебные шары, символизирующие всесильность и непогрешимость закатных стран.

Это детское эмоциональное западничество — весьма распространённое явление, и цветёт оно пышным цветом особенно в отсталых странах. Окружающая нищета и разруха делают болезненно привлекательным далёкий мираж чужого благополучия. Строительство инфраструктуры, обустройство среды, деятельное осмысление эстетического превосходства России — таково лекарство от детской болезни западничества в русском сознании.

Есть в России истинные ценители и искренние обожатели европейской культуры, но вряд ли их можно назвать в полном смысле западниками. Достоевский, называвший Европу "страной святых чудес", не был западником. Зачитываться Диккенсом, восторгаться Моцартом, ценить фильмы Антониони — не есть признак низкопоклонства перед Западом. Шедевры западноевропейской живописи, возможно, когда-то и были инструментом духовной экспансии, но сейчас это просто часть культурного наследия человечества. Отказываться от него преступно и глупо.

По-другому дело обстоит с так называемыми западными, сиречь либеральными, ценностями. На этом вопросе надо подробнее остановиться, ибо в России есть люди, которых можно назвать идейными западниками. Этот немногочисленный слой, тем не менее, представляет собой внутренний каркас всего российского западничества, ибо каждая из перечисленных выше категорий также пытается опираться на некую незыблемую идеологическую основу, связанную с наличием на Западе многочисленных прав и свобод. Фундаментальные либеральные мифы, родившиеся 230 лет тому назад из кровавой пены Великой французской революции, прошли долгий путь созревания и на сегодняшний день переродились во что-то странное и даже страшное.

За последние пять лет рухнули пять замковых камней либерализма, многие годы скреплявшие величественный свод современных западных ценностей: свобода слова, демократия, независимость судебной системы, свободный рынок и права человека.

О свободе слова на Западе говорить стало неудобно после того, как цитадель плюрализма показала, как надо вершить большую политику. В январе 2021 года социальные сети Америки синхронно заблокировали все аккаунты действующего президента США Дональда Трампа, в том числе страничку, на которую были подписаны 89 миллионов пользователей по всему миру.

Представители социальных сетей заявили, что будут блокировать аккаунты любого пользователя, который посмеет предоставить слово Трампу.

После этого Трамп попытался использовать официальный аккаунт президента, но через несколько минут его обращение также было удалено.

Абсурдное сочетание "либеральная цензура" стало обыденностью. Бешеная нетерпимость к любой нетерпимости — таково кредо западных прогрессистов.

Идеологический контроль в мировых социальных сетях стал притчей во языцех.

Ещё в 2017 году корпорация "Гугл" объявила о необходимости цензурирования интернета. После чего в этой корпорации число цензоров (именно так в официальных документах называются эти люди) выросло до 10 000 человек. Главной задачей этих контролёров стал просмотр подозрительных видеороликов, а также обучение автоматизированных систем, способных с космической скоростью удалять нежелательный контент.

В ноябре 2020-го Соединённые Штаты похоронили свой излюбленный миф о демократии. Тотальнейшие фальсификации на выборах в США превратили миф о народовластии в посмешище. Выборы президента этой страны ещё раз подтвердили старую истину, что демократия — это власть демократов, беспринципной преступной банды международных банковских барыг.

Эти позорные выборы ознаменовались ужаснейшими нарушениями и вписывались в схему государственного переворота, направленного на незаконное отрешение от должности Дональда Трампа.

Широко распространённое в США мошенничество в пользу Демократической партии осуществлялось с особым цинизмом. В нескольких штатах в угоду банде Байдена заклинило машины для обработки бюллетеней. В Детройте избиратели пришли утром на участки и обнаружили, что за них уже кто-то проголосовал.

Но самое прекрасное — это массовое участие в выборах умерших граждан, из-за чего это действо получило прозвище "выборы мертвецов".

Миф о западном правовом государстве расточился после убийства арестованного миллиардера-сутенёра Джеффри Эпштейна, удивительного процесса над голливудским продюсером Харви Вайнштейном и неправедного суда над бывшим полицейским из Миннеаполиса Дереком Шовином.

Эпштейн, поставлявший несовершеннолетних девочек представителям мировой элиты, был повешен в одиночной камере Особого блока манхэттенской федеральной тюрьмы в августе 2019 года, в двух километрах от штаба ФБР. Видеонаблюдение как назло сломалось в тот день.

В тот же исторический период Федеральный суд Нью-Йорка приговорил продюсера фильма "Влюблённый Шекспир" Харви Вайнштейна к 23 годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании. В ходе публичных разбирательств с обвинениями в его адрес выступили 80 женщин.

Одна из двух признанных судом жертв Вайнштейна работала с продюсером много лет. Отвечая на вопросы судьи, она призналась, что у неё с продюсером также был "секс без принуждения". Вторая заявила суду, что была изнасилована, когда уже находилась с Вайнштейном в близких отношениях. Однако и после акта насилия их связь продолжалась.

Задержавший темнокожего наркомана Джорджа Флойда полицейский Дерек Шовин получил 22 года тюрьмы, будучи признанным виновным в смерти означенного персонажа. Смерть Флойда вызвала массовый протест афроамериканцев, волну грабежей и погромов. Между тем первоначальное вскрытие показало: "нет физических данных, подтверждающих диагноз травматической асфиксии или удушения", а в крови Флойда был найден фентанил, смертоносный наркотик, который производится в Мексике. Наружная камера наблюдения зафиксировала, что колено офицера упирается Флойду не в горло, а в лопатки.

Во время суда над Шовином демократическая пресса всячески давила на присяжных. У здания суда собралась разъярённая толпа с плакатами. Байден сообщил, что молится за правильный приговор. Из Конгресса раздавались голоса, что если Шовина оправдают, то впору устраивать массовые волнения и митинги.

Западный миф про величие и несокрушимость свободного рынка рухнул в эти же годы. Оказалось, что свободный рынок может подождать, пока против России вводят "адские санкции". После 2022 года Невидимая рука рынка стала вести себя странно. Сначала она взорвала "Северные потоки", а потом чисто административным путём угробила германскую промышленность, покончив с процветанием всей Еврозоны.

Последний западный миф о приоритете прав человека постигла судьба палестинских детей в секторе Газа. Сейчас этот миф мучительно умирает, планомерно уничтожаемый с воды, земли и воздуха. США и все лидеры западных стран, не моргнув глазом, единодушно и безоговорочно поддержали фашистский Израиль, осуществляющий на глазах всего человечества геноцид палестинского населения, отказывая оному в праве на жизнь.

Таким образом выходит, что былая, пусть и мнимая, привлекательность Запада куда-то улетучилась. И нашим идейным западникам просто не на что больше опереться. Крах западной либеральной утопии — это приговор всему западничеству. У западных стран ещё долго будут в арсенале высокие технологии, мировые финансы и медиа. Но они никогда уже не смогут опереться на шкалу своих ценностей. Запад, как Тарас Бульба, сам их породил, сам и убил.

Андрей Фефелов

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Идет война России с Западом, и встает вопрос о "пятой колонне" и пособниках Запада в России.

2. Выделяются разные категории западников: агенты западных спецслужб, люди структурно связанные с Западом из-за бизнеса и карьеры, эмоциональные западники, очарованные внешней привлекательностью западного образа жизни, и идейные западники-либералы.

3. Произошел крах основных либеральных мифов Запада: о свободе слова, демократии, верховенстве права, свободном рынке и правах человека. Это ставит под вопрос привлекательность западных ценностей.

4. России необходимо демонстрировать собственное могущество и создавать привлекательный образ жизни, чтобы снизить число стихийных западников в обществе.

Вывод: Запад перестал быть примером для подражания в глазах многих россиян. Происходит кризис современного западничества в России. Стране необходимо укреплять собственные позиции в мире, демонстрируя альтернативную систему ценностей.