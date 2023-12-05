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Я помню время золотое… Михаил Царев читает стихотворения Федора Тютчева (1983)

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Я помню время золотое… Михаил Царев читает стихотворения Федора Тютчева

Год производства: 1983

Знаменитый русский поэт Федор Тютчев был тончайшим лириком, страстным ценителем женской красоты, оригинальным политическим мыслителем, аристократом. Предлагаем вам телефильм, снятый в музее-усадьбе Аксаковых в Абрамцеве, актер Михаил Царев читает стихи поэта.

Гл. ред литературно-драматических программ, 1983

Режиссер – Борис #Конухов
Режиссер – Татьяна #Маслова
Оператор – Александр #Шапорин
Оператор – Виктор #Голенков
Актер – Михаил #Царев

Комментарий редакции

Сегодня исполняется 220 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Тютчева – выдающегося русского поэта-мыслителя, лирика, переводчика и дипломата XIX века.

Тютчев известен своей небольшой, но глубокой и философской лирикой. Его стихотворения отличаются лаконичностью формы и удивительной ёмкостью содержания. В своих произведениях Тютчев размышлял о человеке и природе, о жизни и смерти, любви и одиночестве на фоне вечного космоса.

Среди самых знаменитых стихотворений Тютчева: "Весенняя гроза", "Умом Россию не понять…", "О, как убийственно мы любим…", "Последняя любовь", "День и ночь", "Эти бедные селенья" и многие другие. Они и по сей день не утратили своей актуальности и продолжают волновать читателей.

Кроме того, Тютчев был талантливым переводчиком, дипломатом и публицистом, сыгравшим видную роль в общественно-политической жизни России середины XIX века.

220 лет со дня рождения – весомая дата. Творческое наследие Фёдора Тютчева по праву считается классикой русской литературы, и его имя вписано золотыми буквами в историю отечественной поэзии.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yqbh8DeqwTA
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 31068 26386
    марина только что

      Да,это была элита -культурная,национальная ..но ,увы ,не с народом
      А вот нонешние гопники:
      “Почетные дипломы «Песни года-2023» достались Филиппу Киркорову, Ирине Аллегровой, Люсе Чеботиной, Полине Гагариной, Лолите, Григорию Лепсу, Ярославу Дронову, Ани Лорак, Диме Билану, Ольге Бузовой, Валерии, Сергею Лазареву и другим деятелям музыкальной сцены.
      Бузова -звезда??оказывается пропела на стихи Мишки Гуцериева ,ну,этот мог скупить весь их бомонд..,хорошо еще ,что не на стихи маши лавровой…
      п.с.

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