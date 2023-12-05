Я помню время золотое… Михаил Царев читает стихотворения Федора Тютчева (1983)
Я помню время золотое… Михаил Царев читает стихотворения Федора Тютчева
Год производства: 1983
Знаменитый русский поэт Федор Тютчев был тончайшим лириком, страстным ценителем женской красоты, оригинальным политическим мыслителем, аристократом. Предлагаем вам телефильм, снятый в музее-усадьбе Аксаковых в Абрамцеве, актер Михаил Царев читает стихи поэта.
Гл. ред литературно-драматических программ, 1983
Режиссер – Борис #Конухов
Режиссер – Татьяна #Маслова
Оператор – Александр #Шапорин
Оператор – Виктор #Голенков
Актер – Михаил #Царев
Комментарий редакции
Сегодня исполняется 220 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Тютчева – выдающегося русского поэта-мыслителя, лирика, переводчика и дипломата XIX века.
Тютчев известен своей небольшой, но глубокой и философской лирикой. Его стихотворения отличаются лаконичностью формы и удивительной ёмкостью содержания. В своих произведениях Тютчев размышлял о человеке и природе, о жизни и смерти, любви и одиночестве на фоне вечного космоса.
Среди самых знаменитых стихотворений Тютчева: "Весенняя гроза", "Умом Россию не понять…", "О, как убийственно мы любим…", "Последняя любовь", "День и ночь", "Эти бедные селенья" и многие другие. Они и по сей день не утратили своей актуальности и продолжают волновать читателей.
Кроме того, Тютчев был талантливым переводчиком, дипломатом и публицистом, сыгравшим видную роль в общественно-политической жизни России середины XIX века.
220 лет со дня рождения – весомая дата. Творческое наследие Фёдора Тютчева по праву считается классикой русской литературы, и его имя вписано золотыми буквами в историю отечественной поэзии.
Да,это была элита -культурная,национальная ..но ,увы ,не с народом
А вот нонешние гопники:
“Почетные дипломы «Песни года-2023» достались Филиппу Киркорову, Ирине Аллегровой, Люсе Чеботиной, Полине Гагариной, Лолите, Григорию Лепсу, Ярославу Дронову, Ани Лорак, Диме Билану, Ольге Бузовой, Валерии, Сергею Лазареву и другим деятелям музыкальной сцены.
Бузова -звезда??оказывается пропела на стихи Мишки Гуцериева ,ну,этот мог скупить весь их бомонд..,хорошо еще ,что не на стихи маши лавровой…
п.с.