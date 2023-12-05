Комментарий редакции

Last worker (Последний работник) — это маленькая и малоизвестная игра, которая поднимает непростые темы. Окунемся в мир обычного складского погрузчика, который живет в своей коморке под лестницей и ждет волшебного письма от начальства о том, что он самый ценный мальчик во всем мире, а также в мир искрометного оптимизма Джефа Безоса.

Основные тезисы:

1. Игра показывает монотонность и бессмысленность работы простого складского работника в условиях крупной корпорации.

2. Корпорация использует манипулятивные маркетинговые уловки и ложные лозунги для контроля сотрудников.

3. Условия труда на складе экстремально тяжелые и опасные для жизни.

4. Корпорация видит в работниках лишь ресурс для извлечения прибыли и готова избавляться от них.

5. Процесс автоматизации приводит к массовой безработице и деградации общества.

6. "Сопротивление" работников часто использует террористические методы и тоже не заботится об интересах простых людей.

Вывод:

Игра иллюстрирует ряд острых социальных и этических проблем современного общества потребления, таких как отчуждение труда, манипулирование сознанием, безразличие к человеку со стороны крупного бизнеса. При этом попытки борьбы за права трудящихся часто оказываются такими же бесчеловечными. Это создает атмосферу безысходности и подавленности, когда не видно позитивного выхода из сложившейся ситуации.