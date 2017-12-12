Персонал – это крупный рогатый скот
14:02. 12 декабря 2017 Просмотров - 203 Один комментарий Опубликовал: brahman
Британский журналист под прикрытием поработал на складе крупнейшего онлайн-магазина Amazon, после чего поделился наблюдениями об особенностях современной капиталистической эксплуатации.
Персонал – это крупный рогатый скот
"Алан Шелби отправился “под прикрытием” на склад в Тилбери, в Эссексе, где регулярно вызывают скорую и рабочие сталкиваются с увольнением, если не успевают паковать два предмета в минуту.
Один в закрытой металлической клетке, в 10 футах от ближайшего коллеги, ко мне подходит робот из глубин склада и подносит очередную порцию предметов.
У меня есть 9 секунд, чтобы схватить и упаковать очередной предмет, цель — 300 предметов в час. Очередной безжалостный час за другим.
Я наклоняюсь то к полу, то пытаюсь достать что-то выше моей головы,
выполняя нескончаемый поток заказов. Мое тело начинает стонать.
Добро пожаловать на этаж сборки Amazon. Здесь, когда камеры следят закаждым твоим шагом, а экран спереди напоминает о моих “предметах вминуту” и насколько долго каждый занял времени.
Данное место — самый большой европейский упаковочный центре онлайн гиганта, построенный, чтобы отправлять 1.2 миллиона покупок в год.
Будучи самым крупным розничным продавцом Британии, они заработали 7.3 миллиарда фунтов в прошлом году. Расследование Sunday Mirror открывает, что успех имеет цену — ежедневные суровые испытания работников.
Я провел пять недель на самом новейшем складе в Тилбери, Эссекс (графство на юго-востоке Англии), вооруженный секретной камерой купленной на все том же Амазоне.
Я обнаружил рабочих, спящих на ходу, уставших от упаковывания по 55 часов в неделю.
Тех, кто не мог справиться с поставленными планом по упаковке — увольняли, те кто не справлялся с напряжением и темпом работы — уезжали на скорых.Все это было далеко от поющих и улыбающихся лиц в рождественской рекламе Amazon, заполняющей телевизор.
Моя последняя смена была два дня назад, “Черная Пятница” (пятница после Дня благодарения. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж) — когда миллионы британцев заходят на сайт, помогая основателю Amazon Джефу Безосу заработать дополнительные 1.8 миллиона фунтов. Но фирму поразила серия скандалов, что и привело к нашему тайному исследованию.
По всей Италии и Германии сотрудники устроили забастовку, требуя повышения заработной платы и условий труда. А работники складов в Британии спят под мостами и в палатках, лишь бы успеть на работу вовремя.
Поминутные перерывы на туалет, невыполнимые цели и изнурительные, “невыносимые” рабочие условия — частые жалобы. Работникам выплачивают меньше прожиточного минимума и даже начали появляться водители, столкнувшиеся со штрафами за “ранние” доставки.
Поскольку эксперты предупреждают о том, что рабочие сталкиваются с повышенным риском психических и физических заболеваний, Amazon неоднократно обещал устранить проблемы. Но доска для комментариев персонала на заводе говорит о том, что ничего для этого не делается.
Там написаны жалобы о грязных туалетах и слишком коротких перерывах.
Один из сотрудников спросил: “Почему нам не позволено сидеть, когда все тихо и никто не занят? Мы живые люди, а не рабы или животные”.
Мне рассказал один рабочий “Я ожидал, что все это будет современное, использующее роботов, но теперь у меня открылись глаза на происходящее”.
Моя собственная история о том, как я стал человеческим роботом не сильно светлее. Смены начинаются во мраке, в 7:30 утра, а заканчиваются в 6 вечера, когда солнце давно зашло.
Завод, где нет естественного освещения, заливается флуоресцентными лампами — день и ночь там не имеют никакого значения.
Большинство циферблатов закрыто изолентой сотрудниками, которые не хотят видеть сколько часов осталось до конца их смены. Но время правит тут все равно — новая посылка должна быть упакована и готова к отправке каждые 30 секунд.
Какой бы час не был, тысячи рабочих пытаются догнать цель, установленную компьютерами, следящими за каждым их движением. За пять недель я увидел, как работники пытаются бороться за выполнение невозможных планов, в постоянном страхе увольнения.
Два получасовых перерыва, стали единственным временем, когда можно не стоять на ногах, но их едва хватало, чтобы добежать до столовой и сожрать немного еды, для восполнения энергии.
Мое тело болело, а мой фитнес-трекер показывал, что большинство дней я проходил как минимум 10 миль. Несмотря на то, что я часто бегаю марафоны, подобная физическая нагрузка вызывала у меня головокружение, и я начал беспокоится, что могу потерять сознание, в попытке работать с той скоростью, чтобы выполнять план.
Один из коллег был увезен в госпиталь скорой, когда упал в обморок на работе, работая даже не смотря на плохое самочувствие.
Как-то раз скорую вызвали для девушки, охваченной приступом паники. На работе ей сказали, что её обязательные сверхурочные выпадают на Рождественскую неделю, и она отрабатывать по 55 часов в течении недели.
Один из моих коллег сообщил мне: “Здесь страдают все. Я повредил сухожилие, но продолжал работать, только осторожно. А моей подруге пришлось взять два дня отгула, после того как потянула связки.”
С помощью моей скрытой камеры, я снял своих коллег, пытающихся дать отдых ноющим ногам, когда супервайзеры не могли их видеть. Менее повезло тем, кого поймали во время такого перерыва — их сразу увольняли. Некоторые просто спали там же, где и стояли.
С октября Amazon набирал персонал, чтобы заполнить 1500 тысячи вакансий на складе, размером с 11 футбольных полей.
Склад настолько большой, что даже поход в туалет может занять больше 5 минут — треть мили (0.5 километра) от некоторых рабочих мест, и гораздо больше, если туалет не работает на данном этаже.
Если я уходил, система знала, что я не работаю, так что приходилось сдерживаться.
Чтобы добраться до места, известного как LCY2 вблизи аэропорта London City, рабочим требуется заплатить 4 фунта в день из своей заработной платы за автобус из Лондона.
Некоторые настолько нуждаются в работе за 8.20 фунтов в час, что они тратят по 4 часа на дорогу каждый день.
Один рабочий, хотевший переехать ближе, сказал мне: “Лендлорды постоянно увеличивают ренту с того момента как открылся склад. Однокомнатная стоит 600 фунтов в месяц. Я зарабатываю 200 фунтов в неделю, как я могу себе позволить такое?”
В дни перед “Черной Пятницей”, работников отстающих по производственным показателем увольняют.
Моя задача была упаковывать 120 отдельных предметов в час, или 85 упаковок с несколькими предметами. А потом сказали, что со временем норма увеличится до 200.
Сотрудников можно увидеть бродящими вдоль конвейерной ленты с грохочущими ящиками, в попытке выбрать самые маленькие предметы, чтобы хоть как-то заполнить свою рабочую квоту. Коллега рассказывал:
“Моя девушка говорила, что даже престарелые женщины, на ночных сменах, дерутся за такие коробки. Если ты получишь коробку с кучей мелких предметов, ты сохранишь свое время и увеличишь показатели. Все остальные будут после тебя”.
Иногда я выполнял свой план, но я знал, что не смогу удерживать планку дальше.
Полдня работы — и я чувствовал себя выжатым. Если бы я ворчал, мне бы напомнили, что мои показатели пострадают, если я остановлюсь. В последние полмесяца моей работы случилось как минимум два инцидента, которые могли бы привести к серьезным увечьям, но все обошлось.
Один из коллег сказал мне: «На моем инструктаже кто-то спрашивал, почему текучесть кадров здесь такая высокая. Это потому, что они убивают людей. Все мои друзья думают, что я мертв. Я изможден." Его ремарка подытожила то, что я увидел своими глазами. Когда дело доходит до отношения к работникам, как к людям, Amazon очень далек от идеала.
Amazon говорит нам: “Amazon обеспечивает безопасное и позитивное рабочее место с конкурентоспособной оплатой и преимуществами с первого дня. Мы гордимся тем, что в последние годы мы создали тысячи постоянных должностей в наших центрах исполнения в Великобритании.”
“Мы предлагаем великолепную работу и позитивное окружение с возможностью карьерного роста. Как и в большинстве компаний, мы ожидаем определенного уровня производительности.” “Цели основаны на предыдущих результатах, достигнутых нашими работниками. План оценивается в течение длительного периода времени, поскольку мы знаем, что различные вещи могут повлиять на способность выполнять план в любой день или час.“
Amazon управляется дисциплинированно и организованно, как и следовало ожидать от компании, основанной самым богатым человеком в мире.
Склад Тибери — хитрое место, позволяющее ускорить работу, за счет здоровья, безопасности и трудового закона.
Но только потому, что это законно, это не значит, что это хорошо для вас. За несколько недель до того, как я устроился, я закончил беговой летний сезон, в который вошли два марафона и несколько полумарафонов.
Физически я не слабак — но мое тело чувствовало себя выжатым каждый день.
Мое давление и сердцебиение возросло от стресса на работе. Один плюс, когда я начинал, заключался в том, что работа сборщика могла бы быть неплохим упражнением. Но Amazon доказал, что люди являются наименее эффективной частью операционного процесса, поэтому в Тильбери роботы берут верх.
С каждым днем все больше казалось, что человеческий персонал сведен до скотского уровня, существующий только для обслуживания машин. Повторяющуюся, монотонную работу нисколько не могло облегчить, даже морально, ее ироническое название «центр исполнения». В первые недели я был в депрессии, а потом мой мозг просто отключился. Amazon не должен навязывать работникам 10-часовой рабочий день, он может растянуть 40-часовую неделю на пять дней и добавить больше сотрудников.
Дополнительные сотрудники могут позволить сократить план для одного человека. Но они (капиталисты) просто зарабатывают больше денег, просто используя своих рабочих как расходный материал".
https://vk.com/wall-156278021_343 – цинк
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/timed-toilet-breaks-impossible-targets-11587888 – оригинал на английском
http://colonelcassad.livejournal.com/688139.html – Мое наемное рабство на складе (старый материал на эту же тему)
https://prorivists.org/difference_between_slave/ – В чем разница между рабом и наемным работником?
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Вот она реальная цель либерализма и демократии – люди-роботы, а сдох, так заменили на другого. Капитализм во всей своей красе. А по факту – современные галеры, только рабы не по принуждению, а по согласию, ибо так устроено истинное демократическое общество. ОНО НАМ ЗДЕСЬ НАДО ????