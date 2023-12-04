3 декабря появились сообщения, что на Украине сбит первый барражирующий боеприпас «Герань-2» с новой боевой частью. Никаких подробностей не приводится, однако вне зависимости от правдивости этой информации гипотетическое размещение термобарической боевой части на дронах-камикадзе заслуживает более пристального изучения.

Зачем это нужно?

Полезная нагрузка БПЛА «Герань-2» текущей модификации составляет около 50 кг. Это означает, что он может нести фугасную боевую часть с массой взрывчатки порядка 40—45 кг. Она соответствует двум 152-мм снарядам или паре 122-мм ракет РСЗО «Град».

Однако комбинация характеристик «Герани» и новой боевой части может существенно расширить возможности боевого применения российского беспилотника.

Как именно?

Термобарический снаряд при детонации создаёт не только сплошной объём огня с температурой до 3 тыс. °С, но и область высокого давления, которая уничтожает всё живое, что особенно эффективно для применения в замкнутых пространствах.

Кроме того, боеприпасы предназначены для поражения укреплений, а также скоплений живой силы, транспорта и лёгкой бронетехники. Хорошо они подойдут и для soft-targets, которые обычно располагаются в тылу: центров управления, штабов, складов и другой тыловой инфраструктуры.

При этом дальность БПЛА «Герань-2» решает проблему относительно малой дистанции стрельбы термобарическими снарядами.

У РСЗО «Смерч» максимальная дальность полёта ракеты 9М55С с термобарической БЧ — до 70 км. У РСЗО ТОС-1А «Солнцепёк» и ТОС-2 «Тосочка» — до 6—7 км и свыше 20 км соответственно. При этом мощность заряда в этом случае будет вполне сопоставима — около 40 кг у «Герани» против 45—50 кг у ТОС-1А и 100 кг огнесмеси в ракете «Смерча».

Что в итоге?

В случае массового оснащения «Гераней» новой боевой частью фокус их применения может сместиться в сторону более важных целей. Смена фугаса на термобарический боеприпас значительно повышает шансы на подрыв склада боеприпасов, уничтожение скопления техники или эффективное поражение командного пункта в сравнении с «Геранью» с фугасной боевой частью.

Если решение о создании серийной «Термогерани» будет принято, ВС РФ получат корректируемый термобарический снаряд с дальностью полёта до 2 тыс. км.

Фактически он будет представлять собой недорогую и эффективную «длинную руку», применение которой не требует задействования ВКС, но при этом она будет способна наносить значительный урон врагу даже в оперативном тылу.

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Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Появились сообщения о сбитом на Украине барражирующем боеприпасе "Герань-2" с новой боевой частью, возможно термобарической.

2. Термобарический боеприпас при взрыве создает зону высокого давления и температуры, эффективно уничтожая цели в замкнутых пространствах.

3. Новая боевая часть позволит "Герани" поражать более важные цели в тылу – склады, штабы, технику.

4. "Термогерань" фактически станет дальнобойным корректируемым термобарическим снарядом с дальностью до 2000 км.

Вывод:

Установка термобарической боевой части на БПЛА "Герань-2" значительно расширит его боевые возможности и позволит эффективно поражать важные объекты противника в глубоком тылу. Это даст России дешёвое и действенное дальнобойное оружие большой мощности.