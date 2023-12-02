Король Артур — славянский князь Британии
Ольга Семенова-Роттердам, Дмитрий Перетолчин.
Почему скрывают славянское прошлое Западной Европы
Кем был на самом деле король Артур, кто такие фризы и рутены, где находилась Североморская Скифия и какова была настоящая роль славян в истории Западной Европы рассказывает Ольга Семенова-Роттердам.
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Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Согласно голландским хроникам Котендайя и Гауя, в 1135 году до н.э. на территории Нидерландов поселились славяне, бежавшие с территории Британии после её завоевания Брутом. Они основали город Славнбюрг.
2. Эти славяне жили в мире с местными племенами фризов и вместе заселяли территорию современных Нидерландов. Часть славян ушла на юг и основала герцогство Гелдерланд.
3. Территория Нидерландов в древности называлась "Словония" или "земля славян". В VIII веке король франков Пипин Короткий завоевал эти земли и переименовал в Восточную Франкию.
4. Кельты, по мнению некоторых историков, являлись частью древних скифов, которые мигрировали в Европу. Так кельты оказались предками короля Артура и родственны славянам Нидерландов.
Вывод:
Таким образом, согласно приведенным в лекции историческим хроникам и мнениям историков, славяне издревле населяли территорию Нидерландов, а легендарный король Артур имел славянское происхождение через общность кельтов и скифов.
Обязательно напишу на эту феньку мрачно иронический стих. У меня был друг Артур электрик и радиолюбитель, его как то неудачно копы попинали по дороге домой пьяного, и он от копы вотки и вредного производства вскоре умер. Увековечу его память в стихо. Батя Артура был преподавателем политеха где я учился и тоже балка в старом корпусе политеха упала на его батю и он недолго пожил. Если Артур русский, то почему не князь.
Ольгу Семенову-Роттердам пару лет назад много читал. У нее способ подачи – как истина в последней инстанции. И подает она, на первый взгляд, дикие вещи. А вот на второй и последующие взгляды – очень даже правдоподобные. Просто способ подачи у нее нетипичный. Кроме того, она использует свои собственные определения для более-менее известных явлений, что тоже сбивает с толку. Н тут нужно суть уловить, потом нормально идет.
До неё (их ) уже всё рассказали.
А ещё Порт-Артур был русский порт. Какие из этого выводы?
Не могу понять: если все великие люди прошлого – выходцы из России, почему сейчас то одни дeбилы кругом? Это вырождение нации или все вменяемые разьехались от Инда до Темзы?
Если что, я Северное море копать не собираюсь.