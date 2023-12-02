Ольга Семенова-Роттердам, Дмитрий Перетолчин.Почему скрывают славянское прошлое Западной Европы

Кем был на самом деле король Артур, кто такие фризы и рутены, где находилась Североморская Скифия и какова была настоящая роль славян в истории Западной Европы рассказывает Ольга Семенова-Роттердам.

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Согласно голландским хроникам Котендайя и Гауя, в 1135 году до н.э. на территории Нидерландов поселились славяне, бежавшие с территории Британии после её завоевания Брутом. Они основали город Славнбюрг.

2. Эти славяне жили в мире с местными племенами фризов и вместе заселяли территорию современных Нидерландов. Часть славян ушла на юг и основала герцогство Гелдерланд.

3. Территория Нидерландов в древности называлась "Словония" или "земля славян". В VIII веке король франков Пипин Короткий завоевал эти земли и переименовал в Восточную Франкию.

4. Кельты, по мнению некоторых историков, являлись частью древних скифов, которые мигрировали в Европу. Так кельты оказались предками короля Артура и родственны славянам Нидерландов.

Вывод:

Таким образом, согласно приведенным в лекции историческим хроникам и мнениям историков, славяне издревле населяли территорию Нидерландов, а легендарный король Артур имел славянское происхождение через общность кельтов и скифов.