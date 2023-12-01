Пожалуй единственное, в чем мы до сих пор не превзошли противника, это FPV-дроны и прочая малая бомбардировочная авиация, правда учитывая разницу стартовых позиций ( мы начинали с нуля, хохол к началу войны был готов в этой компоненте гораздо лучше), скоро превзойдём.

Если по количеству применяемых FPV-дронов мы уже не отстаём, а думаю, что даже превосходим ВСУ, то по общему качеству работы, отрыва от противника ( на мой субъективный взгляд) ещё нет. Да, наши подразделения, те же самые Бобры, наколотили столько врага, что ему и не снилось, но у хохла есть одно преимущество, компенсировать которое нам пока не удаётся и это ретрансляторы работающие на Старлинке.

Благодаря подобным устройствам и мощным аккумуляторам, противник имеет возможность спокойно работать дальше 10 км, причём самостоятельно отыскивая цель, что ставит под угрозу уже не первую линию, а места расположения артиллерии и маршруты колонн снабжения.

Мы в свою очередь можем похвастаться тем, что массовое производство дронов-убийц развёрнутое в нашей стране, позволяет совершать крупные налёты ( видел налёт в 50 машин на лесополку), буквально выкашивая переднюю линию и не давая противнику высунуть голову из окопа.

Вообще операторы FPV, сейчас одна из главных целей у противоборствующих сторон, за ними охотятся так, как в своё время охотились за снайперами, не жалея на уничтожение расчёта снарядов, даже редких и дорогостоящих. Тут кстати у нас очень скоро будет неоспоримое преимущество, для ВС России готовят очень много бойцов подобной специальности и такая массовость сведёт на нет потуги хохла по уничтожению парней в очках.



Продолжу про FPV-дроны. Этот вид оружия не просто новый, по сути он ещё даже не классифицирован, на операторов не выделен ВУС и становление этого по настоящему страшного вида вооружений, происходит прямо сейчас, в условиях войны.

Расчёт Дрона, это не просто пилот, это прежде всего инженер-взрывотехник, способный установить как штатный боеприпас, так и приготовить свой, подходящий под конкретную задачу и не имеющий аналогов среди штатных. Потому подготовка операторов невозможна без инженерной подготовки бойцов, летать научить гораздо проще, чем собирать адскую машину.

Настоящая школа подготовки операторов FPV, должна обязательно включать в себя учебу инженеров-взрывотехников, иначе это не военная школа, а сугубо гражданская. Плюс дрон являющийся оружием, от дрона который с натяжкой можно назвать таковым отличает: возможность полёта дальше 8 км и в условиях РЭБ-противодействия, возможность полёта в ненастную погоду, в том числе несильный дождь, кнопка взвода боеприпаса на расстоянии и его подрыва с пульта,

а также продуманная система предохранителей, исключающая самоподрыв, это пожалуй вообще самое важное отличие оружия от эрзаца.

Повторюсь, сейчас ещё идёт становление данного вида вооружений и детскими болезнями страдают очень многие, но уже очень скоро необходимо будет принять регламенты, обязывающие производителей поставлять те образцы, что соответствуют правилам техники безопасности, которые к сожалению уже сейчас пишутся кровью.

Комментарий редакции

Россия активно наращивает применение беспилотных летательных аппаратов на поле боя, быстро догоняя Украину по количеству и возможностям. Однако по качеству и эффективности России пока не хватает опыта и отработанных решений.

Главными недостатками российских операторов беспилотников остаются ограниченный радиус действия из-за отсутствия собственных ретрансляторов спутниковой связи и низкий уровень инженерной подготовки. Решение этих проблем – вопрос времени, учитывая быстрые темпы обучения специалистов и наращивания производства.