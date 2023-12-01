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Иисус Христос-Суперзвезда – Jesus Christ Superstar (1992) (Russian Disc R60 00961)

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Достоверная русскоязычная версия рок-оперы Тима Райса и Эндрю Ллойд Уэббера Jesus Christ Superstar

Сторона 1.
01 – Увертюра
02 – Живущие лишь небесным
03 – Что стряслось / Нахожу то странным
04 – Все превосходно
05 – Пускай он умрет

Сторона 2.
06 – Осанна
07 – Симон Зелот / Бедный Иерусалим
08 – Сон Пилата
09 – Храм
10 – Всё превосходно /Как должен быть любим он?
11 – Проклят в веках / Цена крови

Сторона 3.
12 – Тайная вечерня
13 – Я лишь одно скажу (В саду Гефсиманском)
14 – Взятие под стражу
15 – Отречение Петра
16 – Пилат и Христос
17 – Песня царя Ирода

Сторона 4.
18 – Будет ли все вновь так?
19 – Гибель Иуды
20 – Суд Пилата
21 – Распятие
22 – Эпилог

Либретто в переводе Вячеслава Птицына.
Иисус Христос – Михаил Серышев, рок-группа "Мастер"
Иуда Искариот – Сергей Минаев
Мария Магдалина – Татьяна Анциферова
Кайафа – Николай Арутюнов, рок-группа "Лига Блюза"
Анна – Александр Галкин
Симон Зелот – Валерий Кипелов, рок-группа "Ария"
Царь Ирод – Евгений Маргулис, рок-группа "Машина времени"
Понтий Пилат – Вадим Буликов (компьютер, постановка, хормейстер, музыкальный руководитель и менеджер проекта)
Священник – Сергей Беликов
Апостол Петр – Валерий Панков.
Апостолы, священники, римские солдаты, торговцы, горожане – Лариса Панкова, Алла Левина, Елена Орлова, Игорь Левин, Валерий Панков, Евгений Андрианов, Александр Виноградов, Юрий Гавричкин.
Юрий Тихомиров – гитара
Сергей Сусанин – барабаны
Яков Казьяновский – рояль, синтезатор
Александр Великанов – гитара
Александр Кадин – бас-гитара
Александр Рудин – звукорежиссер. Сергей Тураев – продюсер проекта

В записи принимал участие детский хор Школы духовной музыки "Рождество". Руководитель студии В.Х.Хачатуров. Хормейстер В.С.Малый

МТПП "Русский диск". 1992 год

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LnGprke0fSA
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