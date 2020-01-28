Иисус Христос - Спаситель, предсказанный Заратуштрой.

О том, что рождение Иисуса Христа предсказывали библейские пророки, известно большинству, как верующих, так и неверующих. К настоящему времени на эту тему написано довольно внушительное количество, как богословских трудов, так и научной (в том числе атеистической) и даже художественной литературы. Но вот о том, что рождение Спасителя рода человеческого предвидел Заратуштра , великий реформатор древней религии ариев, живший за много веков, а то и тысячелетий до н.э., знают, наверное, не многие. А между тем это так, и в самом Священном Писании христиан имеется косвенное подтверждение этому: «… после того, как Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, - читаем мы в Евангелии по Матфею, - вот, пришли в Иерусалим волхвы с востока. И сказали: Где Тот, кто родился Царем Иудейским? Ибо мы увидели Его звезду при ее восхождении и пришли поклониться Ему» (Мф.1:1-2).

Несмотря на то, что в евангелии ни слова не говорится о том, кем были эти таинственные волхвы, не называет Матфей и место, откуда они пришли в Иудею, хорошо известно, что волхвами или магами на востоке в то время назвали персидских жрецов - служителей зороастрийского культа. Именно поэтому раннехристианские художники, изображая сцену с дарами, одеяния волхвов рисовали типично персидскими: круглые войлочные шапки и штаны, длинный хитон-судрех. К слову сказать, однажды такая традиция сослужила добрую службу христианам. Говорят, персидский царь Хосров II, в VII веке захвативший Галилею, увидев эти изображения в Вифлеемской церкви Рождества Христова и узнав в поклоняющихся Младенцу волхвах зороастрийских жрецов, был сильно изумлен. Настолько, что даже запретил разрушать церковь, тогда как другие храмы им были безжалостно разрушены.

Впрочем, на персидское происхождение волхвов указывают не только церковные фрески, но и многочисленные апокрифические евангелия, подобные так называемому « Евангелию Детства», в котором, в частности, говориться: « Когда Иисус, Господь наш, родился в Вифлееме, в Иудее, во времена царя Ирода, пришли с востока маги в Иерусалим, как это было предсказано Зердуштом». Правда, другие авторы апокрифов, видимо, желая еще больше возвысить Христа, обычно называют волхвов царевичами или царями. Но, как видим, суть от этого не меняется, поскольку и первые, и вторые, и третьи в любом случае приходят к Иисусу из Персии. Так, например, в сирийском варианте «Арабской книги детства» рассказывается, что в миг, когда родился Христос, в Персии появился ангел в облике звезды, озарившей своим сиянием всю страну. Пораженные увиденным, люди стали выходить из домов и любоваться необычным небесным явлением. Цари же и вожди персидские, облачившись в свои лучшие одежды, собрались на совет и попросили магов истолковать происходящее. На что маги – почитатели огня и знатоки звезд ответили: « Родился царь царей, бог богов, светоч света!» И тогда персы снарядили в путь трех царских сыновей с дарами для божественного царевича. Похожую картину рисует и другая, «Армянская книга детства». Разница заключается лишь в том, что «царями-мудрецами» пришедшими к Христу в ней показаны три брата, из которых : «…первый, Мелкон, правил Персией, второй, Валтасар, правил Индией, а третий, Каспар, властвовал над арабами».

Знали создатели апокрифов и иные имена царей. Но по неизвестной причине, начиная примерно с VIII века, именно эти три стали господствующими в христианской литературе. Кстати, считается, что в настоящее время останки «царей-мудрецов» покоятся в Кельнском соборе, куда их еще в 1161 году поместили стараниями знаменитого императора Фридриха Барбароссы. До этого же священные реликвии христиан находились в Милане, а еще раньше в Константинополе, куда по легенде они были вывезены из Персии в IV веке.

В общем, как видим, христианские источники довольно настойчиво подчеркивают персидское происхождение волхвов-царей. Обычно считается, что тем самым церковные теологи стремились с одной стороны защитить христианство от нападок многочисленных врагов, а с другой – показать, что божественную сущность Христа признали даже служители столь могущест- венной религии, как зороастризм.

Вместе с тем надо признать, что такой подход к рождественской легенде выглядит довольно однобоко. И вот почему. Как установили историки, начиная с эпохи Ахеменидов ( I тыс. до н.э.), персидская религия стала оказывать глубокое влияние на иудаизм. И даже более того, по мнению знаменитого немецкого философа О. Шпенглера: «Заратустра указал путь израильским пророкам». Действительно, именно из зороастризма евреи, до этого не имевшие своей собственной идеи загробной жизни и воскрешения мертвых, позаимствовали дуалистическую концепцию мира. С вытекающей из нее верой в то, что мир состоит из неба и ада, из ангелов и бесов, из борющихся друг с другом стихий добра и зла. Ряд современных исследователей полагают, что даже образ Сатаны как противника Бога у евреев сформировался под влиянием зороастризма, а прообразом архангела Михаила им послужил арийский бог-воин Митра. Но самое главное заключается в том, что именно от персов евреи впервые услышали о предстоящем приходе великого спасителя человечества от власти зла, предсказанном Заратуштрой.

Правда, дольно скоро идея спасителя рода человеческого у ветхозаветных пророков трансформировалась в узко-национальную идею мессии, помазанника божия, который освободит «избранный народ» от иноземного гнета, восстановит утраченное царство Давида и станет истинным «царем иудейским». Что, впрочем, совсем не помешало евреям позже объявить мессией персидского царя Кира I, освободившего их из вавилонского плена и разрешившего восстановить разрушенный Иерусалимский храм. Нельзя не признать, что первые последователи Христа, преимущественно иудеи, действительно считали, что Иисус был прислан лишь: «… к потерянным овцам дома Израилева» (Мф. 15:24). Несостоятельность такой позиции доказало время и двухтысячелетняя история христианства.

А теперь вернемся к евангельскому рассказу и его связи с пророчеством Заратуштры и попробуем выяснить, что же на самом деле заставило персидских магов отправиться в Иудею поклониться новорожденному Христу. Но для этого нам необходимо совершить краткую экскурсию к истокам зороастризма.

Авестийская традиция гласит, что изначально во Вселенной не было ни Земли, ни Солнца, ни планет, ни звезд, а лишь бесконечное время – зерван акарана. И в этом бесконечном времени пребывали Благой Дух – Ахура Мазда и Дух Зла – Ангро Майнью. Разделяла же этих двух антиподов Пустота. Причем Ахура Мазда пребывал наверху над Пустотой, озаренный Бесконечным Светом, а Ангра Майнью соответственно внизу, в глубинах Тьмы, в преисподней. Так продолжалось до тех пор, пока не наступила Эпоха Творения, в которую Ахура Мазда создал духовные сущности всех будущих благих творений: богов, неба, земли, животных, растений и человека. Три тысячи лет творения Ахура Мазды находились в духовном состоянии, и лишь после этого Благой Бог придал им материальный вид. Когда же творение стало материальным, наступила Эпоха Смешения Добра и Зла. И два противоборствующих начала столкнулись в непримиримой битве. К сожалению, материальное творение Ахура Мазды , в отличие от нематериального, оказалось уязвимым для сил зла. Но Заратуштра верил, что человечество постепенно сможет победить зло и восстановить мир в его первозданном состоянии. Замечательный миг, когда это случиться, в Авесте назван «Фрашо-кэрэти» - «Чудотворство». В тоже время великий пророк знал, что конец мира неизбежен, и он сам не доживет до Фрашо-кэрэти. Поэтому Заратуштра учил, что после его смерти на Землю придут три Спасителя – Саошьянта ( «Те кто приносит благо») и возглавят борьбу со злом. Все они будут рождены девственницами чудесным образом зачавшими от семени Заратуштры. И их приход в этот мир ознаменуется необычными небесными явлениями. Первого, из предсказанных Заратуштрой Спасителей, назовут Хушедар – «Растящий истину». Он придет к людям, для того чтобы объяснить им сокровенный смысл ритуалов и очистить веру от лжеучений. Он же первый из людей познает бессмертие.

Многие исследователи считают, что Хушедаром авестийских текстов был Иисус Христос. И именно к нему, первому из Саошьянтов, а вовсе не к «Царю Иудейскому», как думали евангелисты, шли с дарами персидские волхвы, увидевшие предсказанное пророком знамение (в ряде авестийских текстов говорится, что место рождения Младенца укажет упавшая звезда). Оснований для таких предположений достаточно – многие проповеди Христа, и это подтверждается текстами евангелий, близки к авестийским, как близки зороастрийским и в особенности митраистическим обрядам многие обряды и таинства христиан , такие , как умащение елеем, причащение вином и хлебом, и некоторые другие. Жрец Митры, например, обращаясь к посвящаемым в таинства адептам и умащая их священным елеем, говорил: «Верь, твой бог воскрес, его страдания гарантируют твое спасение». Близки христианскому догмату о Святой Троице и древнеперсидские идеи о триединстве благого бога Ахура-Мазды, «Святого Духа» Спента-Майнью и «Благой Мысли» Воху-Мана в лице Спасителя Саошьянта. Да и сама евангельская легенда о непорочном зачатии Марии, в качестве догмата признанная во всем христианском мире и совершенно чуждая иудеям, своими корнями уходит во все те же зороастрийские пророчества. В еврейской традиции мессию должна родить молодая женщина, и он должен быть человеком «Давидова семени», а не божественной особой, рожденной сверхъестественным образом. Не иначе, как к переосмысленным заимствованиям из авестийских пророчеств о грядущем Спасителе можно отнести и ожидаемое христианами второе пришествие Христа со Страшным Судом, последующем за ним. И даже предсказанное самим Иисусом явление Утешителя, о котором в Евангелии от Иоанна говорится: « …И я буду просить Отца, и он даст Вам другого Утешителя, чтобы он был с вами во век». Этого предсказанного Христом Утешителя без сомнения можно соотнести со вторым из названых Заратустрой Саашьянтов.

По свидетельству Авесты эра Хушедара должна продлиться тысячу лет. И после этого на Землю явится второй Спаситель, Хушедар-Маха – «Растящий почитание». Он укрепит веру людей в победу добра над злом и дополнит священные тексты. Сам Христос знал об этом и неоднократно говорил своим ученикам, что после него к ним придет Утешитель: «Он вас научит всему и напомнит вам все, что Я сказал вам» ( Ин. 14:26), «…И он, придя, обличит мир о грехе и о правде, и о суде. О грехе, что не веруют в меня…//…О суде же, что князь мира сего осужден …//…Когда же придет Он, Дух истины, то наставит нас на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам» (Ин.16:8,9,11,13).

Трудно сказать, был ли ожидаемый зороастрийцами Хушедар-Маха, христианами Утешитель, основателем ислама Мухаммедом, или этими именами следует называть какого-то иного пророка, приход которого остался незамечен. Не знаем. Но вполне возможно, Хушедар-Маха еще не посещал этот мир. В Авесте, как и в большинстве подобных ей «священных писаний», назначенные даты - вещь относительная. К тому же в ней говориться, что после рождения второго Саошьянта солнце простоит в зените неподвижно двенадцать дней, а «люди к тому времени будут обладать премногими знаниями, особенно в медицине». Как известно первая часть пророчества еще не сбылась, если конечно речь в нем не шла о приполярных районах России. Так, что, скорее всего, миру еще предстоит встретиться с Растящим Почитание.

Третий Спаситель из предсказанных Заратуштрой в Авесте назван Астават-Эрэта – «Воплотивший Истину». Именно он и есть, по-видимому, второй Христос Апокалипсиса. По преданию, когда Астават-Эрэта придет на Землю, солнце простоит в зените тридцать дней. И тогда, собрав великое воинство, он поведет людей на последнюю битву со злом, по завершении которой начнется Эпоха Разделения. В эту эпоху добро будет опять отделено от зла, а зло окончательно уничтожено. На планете наступит долгожданный мир, и боги, и люди станут жить в спокойствии и согласии вечно.

Но прежде произойдет предсказанное пророком Фрашо-кэрэти - воскреснут все жившие когда- либо на планете люди. И снова тела и души воскресших узнают друг друга. Муж узнает жену, дети родителей, а родственники друг друга. Узнают друг друга палач и жертва. Тогда-то и начнется Последний Суд, столь пугающе ярко, а по сути, и форме весьма близко к авестийскому описанный в знаменитом Апокалипсисе Иоанном. Суд, на котором всем воскресшим продемонстрируют их добрые и злые дела, помыслы, речи. И увидят грешники всю неблаговидность своих дел, то зло, которое они принесли людям. И возмутятся они, обвиняя праведников в том, что те знали Истину, но не открыли ее им. И устыдятся праведники, коря себя за то, что не смогли наставить грешников на путь истинный. После этого праведников отделят от грешников. Грешников низвергнут в ад, а праведники вознесутся на небо. Три дня и три ночи, учит Авеста, будут страдать те и другие. Грешники от адских мук праведники от разлуки со своими грешными родственниками и друзьями. По окончании этих трех дней и ночей огонь расплавит весь металл в горах, и он потечет на землю очищающей рекой. В этом огненном потоке окончательно исчезнет все грешное и злое. Ибо для грешников он так и останется раскаленной сжигающей плоть и душу лавой, а для праведников покажется теплым как парное молоко.

По завершении акта очищения те, кто смог преодолеть огненную реку вновь соберутся пред очами Ахура Мазды. Астават-Эрэта совершит последнюю жертву и из сока Хаомы приготовит божественный напиток – Хуш, выпив который люди обретут окончательное бессмертие. После этого на Земле уже больше не будет ни холодов, ни снега, исчезнут горы и впадины и вся планета превратится в сплошной цветущий рай.

Но до тех пор, пока не пришел последний из Саошьянтов, на Земле будет продолжаться Эпоха Смешения. Люди останутся смертны, и каждая душа покидая материальный мир станет подвергаться суду возглавляемому Митрой. На этом суде при помощи особых весов помощники Митры взвесят все добрые и злые дела усопшего. И если добрых дел окажется больше душа праведника в ожидании Фрашо-кэрэти отправится на небеса, если меньше - в ад. Тем немногим из душ, дела которых окажутся уравновешенны, Ахура Маздой уготовлено «место смешанных», где до наступления Последнего Суда они будут влачить мрачное существование.

Естественно, было бы слишком опрометчиво утверждать, что своим рождением христианство обязано лишь зороастрийским пророчествам. А Новый завет является Греко-иудейским переосмыслением Авесты. Отнюдь. Раннехристианское учение, еще не отягощенное доктринами греческих философов – неоплатоников, как губка впитало в себя все царившие в то время в умах и душах населявших Палестину народов чаяния о грядущем Месии, посланнике Божьем, Спасителе последнего дня, Страшном Суде. Истоки этих ожиданий отчетливо прослеживаются в иудейских, халдейских и прежде всего персидских культах. Правда, одни ожидали обещанного Мессию еврейского народа, другие - Спасителя всего человечества, который принесет на землю Всемирный Пожар и навсегда покончит с ирреальной действительностью царства Зла библейского «князя мира сего», авестийского Ангра-Майнью, о чем пророчествовал тысячелетия назад Заратуштра.

Источник: https://www.chitalnya.ru/work/641676/