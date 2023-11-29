О том, что после распада СССР Украина превратилась в «чёрную дыру», где исчезает её население, известно давно. Именно по той причине, что власти боялись показать людям реальное, а не «расчётное» число проживающих в этой стране, единственная перепись там состоялась в 2001 году. Но и она показала, что Украина за десять лет лишилась 5,7% жителей. Или почти трех миллионов человек. Люди умирали, уезжали на заработки в другие страны. Причём с приходом к власти поддерживаемых Западом вначале Ющенко, а потом и неонацистов (после госпереворота 2014 года) процесс депопуляции лишь ускорился. После второго Майдана люди начали «исчезать» там в результате деятельности спецслужб и неонацистских группировок. Особенно с началом карательной операции в Донбассе, где до сих пор находят могилы тайно уничтоженных карателями людей. Десятки тысяч тел солдат, брошенных на поле боя с началом Специальной военной операции, тоже «исчезли». Но в последнее время Украина докатилась до того, что стали исчезать дети. Просто потому, что торговля ими оказалась выгодным бизнесом.

Были ваши, стали наши

Не секрет, что в феврале-марте 2023 Украину покинули миллионы людей. В основном бежали в Европу. И бежали, главным образом, отнюдь не из регионов, оказавшихся в зоне боевых действий: Киев, Центральная и особенно Западная Украина. Бежали по единственной причине: Евросоюз, Британия, Америка и Канада (в гораздо меньшей степени, чем ЕС) открыли для них границы и обещали бесплатно кормить и содержать украинских беженцев. Поэтому большие любители халявы и кинулись на бесплатный европейский сыр. Зачастую семьями в полном составе, поскольку многие даже самые «упоротые» нацисты мужеского пола, ненавистники всего русского, отнюдь не горели желанием стать пушечным мясом. Но немало было и неполных семей, когда в Польшу, Германию, Францию, Испанию и Англию выезжали матери с детьми.

Увы, для многих из родителей тот самый сыр полностью подтвердил известную поговорку о том, в каком месте он бывает бесплатным. Поскольку предупреждений, что такое ювенальная юстиция, когда её всеми силами старались насадить на Украине в 2010-е годы, они не слышали и не хотели слышать. У них в голове не укладывалось, что отобрать у матери ребёнка можно лишь за то, что она повысила на него голос.

Да что там голос? Издание «Украина.ру» описывает историю Юлии Панченко из Днепропетровска (где Днепропетровск, а где зона боевых действий?), оказавшейся в Испании в центре для беженцев. Её дочери принялись бурно баловаться, и она, чтобы угомонить детей, отобрала у них телефоны и игрушки. Один звонок работников центра в полицию, и Юлия их больше не видела. Её землячка Елена Ковалёва лишилась в Германии младшего сына из-за того, что «слишком много плакала». Его отдали в приёмную семью и теперь угрожают отнять старшего сына. В Германии же ювеналы отняли ребёнка, жалующегося на боли в желудке, у Оксаны Буратевич из Ирпеня. Основание — она «проявляла слишком много эмоций в связи с болезнью сына». На середину мая 2023 года только в Германии уже насчитывалось более 100 случаев передачи украинских детей от родителей на усыновление местным.

Мелко, Хоботов!

Возня с изъятием одиночных детей из семьи кое для кого показалась мелковатой. Не зря же на Украине так любят поговорку про стрижку свиней: визгу много, а шерсти мало. Посему немедленно нашлись те, кто подрядился поставлять украинских детишек «оптовыми партиями».

Как сообщила Белорусскому телевидению правозащитница из Польши Иоанна Пахцевич, «мне уже в прошлом году, в июне, попали в руки документы о продаже полного детского дома в деревне недалеко от Мариуполя. Испании этот детский дом продали. Речь идёт о 85 детях».

Думаете, это единичный случай? Группу из 43 детей с Украины, вывозимых якобы для «усыновления» в другие страны, задержали в Литве. От 30 до 40 воспитанников ещё одного украинского детдома должны были отправиться в Испании из Мадрида на Канары, но по дороге исчезли. Из Нидерландов сообщают о пропаже группы из 170 привезённых туда украинских подростков. Неизвестна судьба 159 детей-сирот, эвакуированных с юга Украины в Турцию и помещённых в некую засекреченную гостиницу в Анталье. Некая организацией «Украина без сирот» вывезла в Польшу и Израиль 500 детей с территории Донбасса, подконтрольной Киеву, и их следы затерялись. Причём у многих детей есть родители, а их вывозили, как говорили родителям, «во Львов» или в какой-то «европейский лагерь на отдых».

Как считают эксперты, занимающиеся проблемой, минимум 40 процентов воспитанников украинских детских домов, пересёкших границу с ЕС, уже невозможно найти.

Но, как всегда, «впереди планеты всей» оказались США. По данным таможенно-пограничной службы США, на которые ссылается американское издание The Epoch Times, с начала 2021 по апрель 2023 года американскую границу без сопровождения взрослых пересекло около 345 тысяч несовершеннолетних. А New York Times сообщает, что Министерство здравоохранения и социальных служб США «потеряло контакт с 85 тысячами этих несовершеннолетних». Сколько среди этих 85 тысяч несовершеннолетних было детей с Украины, неизвестно никому.

Купи! Продам!

Ещё четыре года назад, в ноябре 2019 года, журналисты издания «Царьград» провели расследование, касавшееся продажи на Украине детей. Представившись волонтёрами, они вели переговоры с бельгийским посредником, выведшим их на украинскую семью, которая продавала годовалую дочку за 27,5 тысячи евро. Причём в ходе переговоров с продавцами выяснилось, что «сделку» курирует человек из украинских спецслужб. «По всей видимости, там, на Украине, этот вопрос (по торговле детьми) поставлен на поток. Я нашёл в Сети немало предложений о том, что можно “приобрести” дитя прямо из интернета», — пишет журналист издания Александр Гриценко.

Как рассказывает волонтёр Лилиан Булар, работающий на территории Украины, «мы видели подозрительных мужчин, фотографировавших женщин и девочек-подростков, поэтому мы быстро поняли: за этим могут стоять торговцы людьми». Позже эти фотографии нашёл на сайте для гей-пар, желающих усыновить ребёнка, белорусский журналист Евгений Горин. В статье, опубликованной там, открытым текстом указывается, что по законам Украины это запрещается, однако ниже даются объяснения, что ввиду боевых действий в стране и потока беженцев из Украины у желающих получить украинского ребёнка имеется хорошая возможность воспользоваться ситуацией. Всего-то за 9 975 долларов, не считая накладных расходов.

Как говорит белорусскому телевидению украинка, сбежавшая от «волонтёров», изымавших детей, занимается этим организация «Белые ангелы», привлекая к этому представителей нацбатов. «Забирали детей даже без родителей. Говорили, что, если родители не хотят уезжать, значит они просто забирали детей, а родителей избивали».

Ещё одно направление, на котором «делают деньги на детях», суррогатное материнство и торговля яйцеклетками. Летом 2023 года на Украине разоблачили масштабную схему, разработанную руководителями клиник по репродуктивной медицине, по тайной продаже младенцев из Киева и Харькова за границу. Клиенты из стран, где суррогатное материнство запрещено, платили по 50–70 тысяч евро за ребёнка, а украинкам доставались лишь 12 тысяч долларов после вывоза грудничков из страны. Как говорит политолог научный руководитель Центра этнических и международных отношений Антон Бредихин, «то, что данный акт продажи детей признают сами украинские СМИ, говорит о многом… То, что с 2014 года была налажена отлично работающая преступная сеть, имеющая транснациональный характер, куда входят и европейские представители, и американские, это факт». Как пишет The Guardian, только за время СВО суррогатные матери произвели на свет более тысячи младенцев. Итальянское издание Politico сообщает, что за донорство яйцеклеток украинкам дают 500 евро (женщины в США за это получают 10 тысяч долларов).

Выше любой другой «крыши»

Летом 2023 года в Россию через Польшу и Белоруссию организованно приехали семь украинок, целью которых было вывезти из РФ эвакуированных из зоны боевых действий воспитанников детского дома. Одна из них, Ольга Гуруля по заданию связанного с СБУ фонда Save Ukraine должна была взять опекунство над детьми из Геническа, которых она даже не знала, вывезти их в Киев, а затем в Германию. Вторая, Татьяна Бодяк из Херсона, испугалась угроз преследования украинскими спецслужбами её несовершеннолетнего сына и согласилась проделать то же самое, но с обязательным интервью о тех «ужасах», что пришлось испытать сиротам в России. При этом основатель и руководитель Save Ukraine, экс-омбудсмен по правам детей Николай Кулеба в 2020 году уже был замешан в скандалах с продажей детей иностранным усыновителям.

Но что там Save Ukraine и «прикрывающая» его СБУ? У торговцев детьми есть «крыша» куда серьёзнее. И зовут её Елена Зеленская, супруга нынешнего хозяина известного здания на киевской улице Банковой. Именно её считают наиболее высокопоставленной фигурой в «бизнесе» с названием торговля детьми. Причём фонд её имени и не скрывает того, что его главная задача — вывоз детей с Украины под любыми предлогами.

Нью-йоркская журналистка Джессика Дэвлин открыто обвиняет Елену Зеленскую и её фонд в торговле детьми, поставленной на поток. Этот материал послужил поводом для расследования Французского фонда борьбы с коррупцией: репортёр Роберт Шмидт из интернет-издания The Intel Drop утверждает, что Фонд Зеленской вывез десятки несовершеннолетних детей, многие из которых впоследствии попали в преступные структуры, занимающиеся незаконной сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних.

Игрушки для педофилов

Обвинения Джессики Дэвлин и Роберта Шмидта построены на видеопоказаниях бывшего водителя Фонда Елены Зеленской, уволившегося из него после череды событий. Этот человек рассказал, что развозил украинских детей по семьям и детским домам в Германии, Франции, Великобритании и других европейских странах. При этом в контракте «были пункты, например, что нам нельзя разговаривать с детьми, нельзя задавать вопросы о принимающих семьях и всё такое». На авеню Фош в Париже он передал ребёнка по имени Дмитрий некоему пожилому мужчине, на котором почти не было одежды, а намерения «приёмного родителя» выглядели «слишком уж откровенными». Помимо этого фешенебельного квартала, ему доводилось возить украинских детей на Дельфин-сквер в Лондоне и район Кройцберг в Берлине, где обитают самые влиятельные и богатые лица.

«Несколько дней спустя я столкнулся с другим инцидентом. Мне пришлось перевезти другого ребёнка из приюта в приёмную семью. Меня это сбило с толку, потому что всего несколько недель назад я отвёз этого же ребёнка в другой дом. Я спросил его, что происходит. Когда он начал плакать, я осознал всю серьёзность ситуации. Жестами он показал мне то, что было и так ясно: он был подвергнут сексуальному насилию. Тогда вся картина сложилась воедино, и я осознал весь масштаб трагедии, с которой столкнулись эти дети», — рассказал свидетель.

По утверждениям Джессики Дэвлин, одним из покупателей детей во Франции является не кто иной, как организатор множества удавшихся и неудавшихся государственных переворотов во всём мире Бернар-Анри Леви, хорошо известный защитой высокопоставленных лиц, обвиняемых в педофилии. А «по совместительству» — крупный жертвователь денег в Фонд Зеленской.

В правдивости слов информатора позволяет убедиться и случай, произошедший в Польше, где в марте 2022 года задержали некую Светлану П., въехавшую в эту страну с десятком перепуганных ребятишек в возрасте от 4 до 16 лет со следами побоев. Опрос детей показал, что Светлана «повременно» продавала их клиентам из Германии, на встречу с которыми отводилось 20 минут. В течение этого времени педофилы издевались над детьми, а она сама засекала длительность «сеансов» и получала деньги.

И ещё хуже

Помните байку про пессимиста и оптимиста, в которой первый уверен: всё настолько плохо, что хуже уже быть не может, а второй уверен — может! К сожалению, когда речь заходит об Украине, приходится быть таким «оптимистом». Ведь детей из этой страны продают не только для сексуальных утех педофилам.

Как стало известно 29 мая, в Мариуполе в отделении Красного Креста найден не только сейф, в котором оказались документы по сотрудничеству с биолабораториями на Украине, но и медицинские карты несовершеннолетних, которых обследовали «на предмет наличия у них здоровых внутренних органов». Медицинскими картами на каждого ребёнка — кандидата на вывоз за границу обладают и упомянутые выше «Белые ангелы», действующие совместно с нацбатами.

Вера Вайиман, бывший наблюдатель негуманитарной миссии ОБСЕ с 2019–2022 гг., рассказывает: «Существовали лаборатории, это нацбаты, они занимались, соответственно, получали процент со сделки. Они убивали детей, органы помещали в контейнеры, контейнеры дальше продавались. Контейнеры вывозились под экспортным кодом зерна. Мы ликвидировали восемь лабораторий, там были трупы, там были дети. Препарированные… Детки были разрезаны. И с этим мы уже разбирались и фиксировали. Германия была одним из благодателей контейнеров для перевозки, там было очень много клиник США».

Жуткая история произошла в Закарпатье: мать везла в Словакию 11-месячного мальчика, чтобы там продать на органы за 5 тысяч долларов. И её с ребёнком, и посредника задержали на границе. А организовал эту и другие ранее состоявшиеся «сделки» воспитатель детского дома, бывший директор одной из ужгородских школ. «Где находятся те дети, которых вывозили за границу, неизвестно по сей день. Они не вернулись. Я не знаю, где они. Это говорит о том, что дети пошли на трансплантацию органов», — заявил один из подозреваемых Денис Вароди.

Предложения одного из крупных магазинов в даркнете по поставкам любых органов гарантируют исполнение «заказов» с доставкой с Украины в Евросоюз максимум за пять суток. При этом почки стоят 12 тысяч евро, сердце — 25 тысяч. Детские органы в три-пять раз дороже.

Простите, но как-то комментировать всё описанное уже нет моральных сил.

Александр Горохов,

специально для alternatio.org

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. После распада СССР Украина превратилась в "черную дыру", откуда исчезает население. Люди умирают, уезжают на заработки, а после госпереворота 2014 года начали "исчезать" в результате деятельности спецслужб и неонацистских группировок.

2. С началом военной операции России в 2022 году Украину покинули миллионы беженцев, многие – с детьми. Этим воспользовались европейские ювенальные службы, которые стали изымать детей у украинских беженцев по надуманным поводам.

3. На Украине налажена торговля детьми "оптовыми партиями" – целыми детскими домами. Десятки и сотни детей пропадают бесследно после вывоза на Запад.

4. Детей с Украины открыто продают через интернет для усыновления за границей. В торговле замешаны представители украинских спецслужб.

5. Детей используют для извлечения и продажи органов, убивая ради этого. Вовлечены в эту преступную цепочку украинские спецслужбы, батальоны и иностранные клиники.

6. Детей продают также в сексуальное рабство известным педофилам в Европе. В торговле обвиняют фонд жены Зеленского.

Вывод: на Украине после 2014 года с участием властей была налажена масштабная преступная индустрия торговли детьми, которые стали обычным товаром. Их продают в рабство, на органы, в сексуальную эксплуатацию.