На состояние России есть две крайне противоположные точки зрения. Одна из них видит во всём упадок и деградацию России, что она слабеет, разваливается и удерживается только силой Путина, а СВО – это агония и жест отчаяния. Этого взгляда придерживаются радикалы как либерального крыла, так и левого. Правда, время от времени даже такие радикалы подозревают, что их взгляд сильно расходится с реальностью (свежий пример – Чичваркин), но это не мешает тысячам людей верить в гибель России, называть дату развала и прочее.

Противоположность ей – это убеждение, что Россия переживает стремительное возрождение и даже расцвет, что СВО укрепляет Россию и прямо сейчас формирует новую элиту, делает нас могущественной империей, за которой пойдут все страны мира.

Я сам придерживался такого взгляда и отчасти его сформировал в соцсетях – до периода 2016-2018 года, когда стало понятно, что реальность посередине: возрождение России идёт мучительно, с большими паузами, проблемами и перекосами, даже откатами.

С одной стороны, то, что о ценностях Русского мира говорится с высоких трибун и даже написано в Стратегии нацбезопасности и Концепции внешней политики – это прекрасно, это недавно было невозможно представить! С другой – на практике эти документы не работают, экономическая и культурная политика остаётся во многом либеральной, а дегенерат Милохин ещё недавно был лицом Сбера, Греф до сих пор продвигает свою повестку в образовании, науке и везде.

Да, понятно, что политическая борьба – это нормально, и без борьбы ничего не достичь. Но борьба может быть разной – как разящие прорывы или как позиционная война. У нас второй вариант – и на военном фронте, и на гражданском.

Возрождение России, безусловно, происходит, но мучительно и очень медленно, через жертвы, кровь, ошибки и пробуксовки.

С одной стороны, у нас передовое оружие на новых физических принципах, а с другой – не хватает обычной военной силы, чтобы дойти хотя бы до Славянска. С одной – миллионы людей проявили патриотизм, но тут же мы вынуждены отбиваться от возвращающихся предателей, которым явно кто-то благоволит из оставшихся.

На СВО наши бойцы проявляют героизм, а в городах жизнь течёт обычным чередом, как бы не замечая войны. Сама Спецоперация не вдохновляет народ, к ней даже президент относится как к крайней необходимости, тягостной и малоприятной.

Но всё-таки Россия под руководством правителя крутит эти жернова возрождения – методично и неумолимо, проблемы решаются, некоторые откладываются, замораживаются, но процесс идёт и движется к цели, хотя сама цель чётко не определена.

В то же время говорить о расцвете России и Русского мира, как это делает ряд властных публицистов, преждевременно – хотя бы по причине провала демографии, проблем в культуре и продолжении либеральных практик в экономике.

Эта двоякость царит в нашей политике уже почти 10 лет, и с ней приходится считаться. Это не повод к унынию, но это и не располагает к энтузиазму. А он нам крайне необходим.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Существуют две противоположные точки зрения на состояние России: одна видит упадок и деградацию, другая – возрождение и расцвет.

2. Автор раньше придерживался второй позиции, но с 2016-2018 года понял, что реальность посередине – идёт мучительное и медленное возрождение с проблемами и откатами.

3. Происходят позитивные вещи в политике и идеологии, но на практике они пока не работают, либеральные подходы сохраняются в экономике и культуре.

4. В военной сфере та же двоякость – передовое оружие, но не хватает обычных сил для наступления. Патриотический подъём есть, но и возвращение предателей тоже.

5. В целом возрождение идёт под руководством власти, но медленно, с жертвами и ошибками. Говорить о расцвете преждевременно из-за демографии, культуры, экономики.

Вывод: процесс возрождения идёт, но мучительно и противоречиво. Это не повод для уныния, но и не для энтузиазма. Нужно считаться с такой двоякостью политики.

Возрождение и процветание – это не абстрактные идеалы, а вполне материалистические вещи, которые можно измерить объективными показателями: демографией, обеспеченностью жильём, трудовой занятостью, уровнем оплаты труда и пенсий, качеством образования. Нужно в первую очередь вкладываться в удовлетворение этих базовых потребностей населения, а уже потом расширять сферу потребления. Пока основные усилия тратятся на насыщение сферы развлечений, а не образования и созидания, о каком-либо подлинном процветании говорить едва ли придётся. И не всякая свобода должна приветствоваться – свобода деградации должна пресекаться, а свобода созидательного творчества поддерживаться.