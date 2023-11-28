Возрождение России идёт мучительно, с большими паузами, проблемами и перекосами, даже откатами
На состояние России есть две крайне противоположные точки зрения. Одна из них видит во всём упадок и деградацию России, что она слабеет, разваливается и удерживается только силой Путина, а СВО – это агония и жест отчаяния. Этого взгляда придерживаются радикалы как либерального крыла, так и левого. Правда, время от времени даже такие радикалы подозревают, что их взгляд сильно расходится с реальностью (свежий пример – Чичваркин), но это не мешает тысячам людей верить в гибель России, называть дату развала и прочее.
Противоположность ей – это убеждение, что Россия переживает стремительное возрождение и даже расцвет, что СВО укрепляет Россию и прямо сейчас формирует новую элиту, делает нас могущественной империей, за которой пойдут все страны мира.
Я сам придерживался такого взгляда и отчасти его сформировал в соцсетях – до периода 2016-2018 года, когда стало понятно, что реальность посередине: возрождение России идёт мучительно, с большими паузами, проблемами и перекосами, даже откатами.
С одной стороны, то, что о ценностях Русского мира говорится с высоких трибун и даже написано в Стратегии нацбезопасности и Концепции внешней политики – это прекрасно, это недавно было невозможно представить! С другой – на практике эти документы не работают, экономическая и культурная политика остаётся во многом либеральной, а дегенерат Милохин ещё недавно был лицом Сбера, Греф до сих пор продвигает свою повестку в образовании, науке и везде.
Да, понятно, что политическая борьба – это нормально, и без борьбы ничего не достичь. Но борьба может быть разной – как разящие прорывы или как позиционная война. У нас второй вариант – и на военном фронте, и на гражданском.
Возрождение России, безусловно, происходит, но мучительно и очень медленно, через жертвы, кровь, ошибки и пробуксовки.
С одной стороны, у нас передовое оружие на новых физических принципах, а с другой – не хватает обычной военной силы, чтобы дойти хотя бы до Славянска. С одной – миллионы людей проявили патриотизм, но тут же мы вынуждены отбиваться от возвращающихся предателей, которым явно кто-то благоволит из оставшихся.
На СВО наши бойцы проявляют героизм, а в городах жизнь течёт обычным чередом, как бы не замечая войны. Сама Спецоперация не вдохновляет народ, к ней даже президент относится как к крайней необходимости, тягостной и малоприятной.
Но всё-таки Россия под руководством правителя крутит эти жернова возрождения – методично и неумолимо, проблемы решаются, некоторые откладываются, замораживаются, но процесс идёт и движется к цели, хотя сама цель чётко не определена.
В то же время говорить о расцвете России и Русского мира, как это делает ряд властных публицистов, преждевременно – хотя бы по причине провала демографии, проблем в культуре и продолжении либеральных практик в экономике.
Эта двоякость царит в нашей политике уже почти 10 лет, и с ней приходится считаться. Это не повод к унынию, но это и не располагает к энтузиазму. А он нам крайне необходим.
РМ
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Существуют две противоположные точки зрения на состояние России: одна видит упадок и деградацию, другая – возрождение и расцвет.
2. Автор раньше придерживался второй позиции, но с 2016-2018 года понял, что реальность посередине – идёт мучительное и медленное возрождение с проблемами и откатами.
3. Происходят позитивные вещи в политике и идеологии, но на практике они пока не работают, либеральные подходы сохраняются в экономике и культуре.
4. В военной сфере та же двоякость – передовое оружие, но не хватает обычных сил для наступления. Патриотический подъём есть, но и возвращение предателей тоже.
5. В целом возрождение идёт под руководством власти, но медленно, с жертвами и ошибками. Говорить о расцвете преждевременно из-за демографии, культуры, экономики.
Вывод: процесс возрождения идёт, но мучительно и противоречиво. Это не повод для уныния, но и не для энтузиазма. Нужно считаться с такой двоякостью политики.
Возрождение и процветание – это не абстрактные идеалы, а вполне материалистические вещи, которые можно измерить объективными показателями: демографией, обеспеченностью жильём, трудовой занятостью, уровнем оплаты труда и пенсий, качеством образования. Нужно в первую очередь вкладываться в удовлетворение этих базовых потребностей населения, а уже потом расширять сферу потребления. Пока основные усилия тратятся на насыщение сферы развлечений, а не образования и созидания, о каком-либо подлинном процветании говорить едва ли придётся. И не всякая свобода должна приветствоваться – свобода деградации должна пресекаться, а свобода созидательного творчества поддерживаться.
ну да..для кого то Сво это трагедия..а для кого то(их очень мало)это новые горизонты и накапливание капитала выраженного в деньгах.Так и тут,построили завод.за чужие дебньги и радуются как дети,а то что там будут делать с рабочими да пофигу,главное показать через Вермя вперед-кремлеский агент-как в ***** все хорошо.Особенно в Москве.
Лучше ,чем вот этот соавтор рос.ИИ о том ,как идет возрождение мощи России ,особенно в промышленности ,потому ,что именно она в 90гг была полностью разрушена ,как сегодня на Украине.и не услышишь .Статья ниякая и посредственная.Какой большой кровью подняли аж 220 заводов за пару лет,потому, как частная собственность помеха в этом деле ,потому так стремительно отбираются производства для оборонки, особенно у всяких Быковых и и хохлов,коих на ДВ куча.
На дворе 1939год ,пятая колонна и прикормленная армия чиновников большая к сожалению,потому и повторился опыт 1941 г,когда на фронте погибли по неумению организовать ,по тому ,как пятая военная сработала ,сразу млн солдат..Но тогда против 5млн на границе немцев стояли 4 млн коммунистов,большинство стояли насмерть.Ни один ЕДросовец сегодня таковым не является ,под др.цели заточены..А на границе ва 700км от Москвы стоят 50 стран и требуют и жаждут забрать то,что даст им жизнь далее -земля ,экология,водные ,энепгоресурсы и др.И они от плана не уйдут никогда.
Игореша враг ,если требует ,чтобы мы покупали милость предателей хохлов ,даже на четверть с бабушками или платили контрибуции врагу ,чтобы еще пожить..ФСЁ -далее только война ,пока не определится Победитель окончательный..
Я рада ,что наверху понимают это ,с разных т.з.,значит команду будут усиливать регионами ,а не только жирными либералами с Питера и Москвы,должны скоро увидеть..РЕКОМЕНДУЮ всем ,интересно ,как про ИИ говорят и что он значит сегодня на войне …https://www.youtube.com/watch?v=N9tKDA55RbI&t=154s…
Самое главное в обществе это работа.
Только на работе существует жизнь общества и само общество.
Нельзя допускать чтобы “грамотеи” делали конституцию, секретные смерши, внедряли какой нибудь коммунизм, которого быть не может в нормальном обществе.
Если все конституции, смерши, коммунизмы будут благоприятно влиять на работу людей, то тогда и общество будет защищать свое созданное.
Сейчас в Беларуси сделали наоборот. Искусственно вырастили оппозицию, дали невероятную волю спецслужбам, сохранили коммунистические производства.
Доморощенная тепличная оппозиция захотела власти всеобщей.
На работе люди спорят между собой у кого знакомый мент круче.
Передают своим родственникам и друг другу сохраненный “мотовело” завод, и эти велосипеды не могут продать.
Никакой идеологии сейчас допускать не нужно.
В Беларуси вначале смеялись над идеологией. А теперь есть должность – “заместитель генерального директора по идеологической работе”.
Кто занимает такие должности, говорить надеюсь не нужно.
Смех повсеместный.
Да у вас жизнь кипит, чего не так? Мафия бессмертна. А кто о нас позаботится кроме мафии? От государства не дождёся, а рука руку моет и укрепляет родственные связи. Мотовело пусть делает тележки для бабок, сумки с моторчиком, велоприцепы дещёвые, т.е. не вело, а снасть, сидухи добрые, системы ипать копать, их китайцы не закаляют, они на год. Камеры, китайцы и камеры уже делают как презервативы. Трёхколесные лисапеты для дворников. Меня выпишите на этот завод, продам всё влёт с молотка, а если там хотят вола ип. то это дело законное мафии, им виднее.
Вола ипать и я мастак,
Безплатно даже, просто так!!)))))
Не всегда просто так, вот читаю РФ закупляет на Украине запчасти для самолетов, вертолетов на лямы. Это без дружбы народов, и все продается влет даже через третьи страны. Уметь и хотеть.
В смысле, “РФ закупает з/ч на Украине”?? Сейчас закупает?? Где об этом говорится?
да ..да .да -на этом было создано новое типа гос-во в 1990,как проект -на всякий случай..Слава богу что случай не представился.Твой крик их (жориков,на четверть хохлов и просто буддистов) рассмешит..Некому это тут обьяснять и незачем..Не это главное сегодня -1939 год на дворе и уже некогда пикироваться ..Посмотри тетку – удивила и восхитила-главное нынче , что впереди ,а не то,что уже прошло..И снова ВЫБОР -Христос типа устарел,Трансгендерство,бесполость или Аккультизм не принят пока,но внедряют усиленно..
п.с. и главное – христианской Системе возникла и стала расти незапланированно быстро АНТИСИСТЕМА ,направлениная на уничтожения вида -Человек разумный..Все правила -10 заповедей -не убей ,не ,не то в Анти Системе все это уже да,да,да.Перекос увы ?уже не управляемый, нужна ВОЛЯ и Забором это не решить..Вот почему Жорик -бобыль?и отрицает все заповеди старые-новая идеология ,в США сегодня принята на госуровне напр.в Англии .
Так 10 заповедей, – это не христианские, мадам. Неужели и это Вы не знаете ?
Ваши стырили , переделали и подсунули дикарям. Они – не работают у дикарей.
Ещё ни разу христианские попы не остановили смертоубийство и кровопролитие. А наоборот. Не так ли ?
Ну и какая идеология в Белоруссии?
Озвучьте пожалуйста, уважаемый чужой.
Раз написали, что :”В Беларуси вначале смеялись над идеологией. А теперь есть должность – “заместитель генерального директора по идеологической работе”.” (ВАШЕ)
Автор, “русский мальчик”, куда-то дел прошлое до 988 г. н.э. (по офф. истории).
Про белых обезьян на деревьях в лесах Руси не буду.
Про партизанский отряд , который уцелел к счастью в лесах Белорусии и без войны, – тоже.
“Автор, “русский мальчик”, куда-то дел прошлое до 988 г. н.э. (по офф. истории).” Что то я ничего подобного в статье не увидел, то ли слеп стал, то ли невнимателен. А замечание в принципе правильное. Русь как субъект(княжества) появляется не ранее 10-12 веков, новгородские артефакты датируются примерно теми же веками. Странно не было Руси не было а потом враз и появилась.