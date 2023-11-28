Комментарий редакции

Борис Марцинкевич и главный редактор портала Атомная энергия 2.0 Павел Яковлев обсуждают атомные новости.00:00 Приветствуем Вас00:50 Про установку ловушки расплава АЭС Эль-Дабаа02:20 Из 58 сооружаемых в мире энергоблоков Россия строит 2307:25 ВВЭР ТОИ для Курской АЭС-210:00 Про уникальный проект выгрузки ТВС судна "Лепсе"17:50 Про ядерную медицину19:55 Про переработку топлива реакторов ТИБР21:10 Про остановку блоков АЭС Олкилуото23:10 Про турбину 5 блока Ленинградской АЭС25:10 Про перегрузку топлива плавучей АЭС29:00 Про Ритм-200-н для Якутии32:30 Про компенсационные стержни для ледокола "Лидер"36:10 Про конфликт вокруг NuScale37:40 Про планы строительства АЭС на Дальнем Востоке и в Сибири

В данной беседе обсуждались следующие основные тезисы:

1. Успешное строительство АЭС "Дабаа" в Египте. Заливка фундаментной плиты четвертого энергоблока запланирована до конца 2023 года. Это крупнейшая атомная стройка в мире.

2. Проблемы с турбиной на 5 блоке Ленинградской АЭС. Две поломки лопаток турбины за 2 года. Это антиреклама российских турбин.

3. Успешная перегрузка топлива на плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов". Хорошая реклама российских технологий.

4. Проблемы с выходом на проектную мощность реакторов КЛТ-40С на Чаунской ТЭС. Из-за этого не могут вывести из эксплуатации старую угольную Чаунскую ГРЭС.

5. Успехи США в повышении мощности действующих АЭС без строительства новых. За 30 лет на 30% поднята мощность за счет технических инноваций.

6. Планы Росатома по строительству 17 новых энергоблоков в России. В том числе реакторы на быстрых нейтронах и малые реакторы.

Вывод: в беседе затрагивались как успехи российской атомной отрасли (стройка в Египте, плавучая АЭС, планы развития), так и существующие проблемы (поломки турбин, задержка выхода на мощность реакторов). Отмечаются и достижения США по повышению мощности действующих АЭС. В целом видна заинтересованность в развитии атомной энергетики в России.