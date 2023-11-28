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Чем СВО отличается от Великой Отечественной? Константин Сивков

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В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Не нужно проводить всеобщую мобилизацию в России для наращивания группировки войск на Украине. Нынешняя группировка уже эквивалентна двум фронтам Великой Отечественной, а противостоящая украинская армия намного слабее по сравнению с немецкой.

2. Массовая мобилизация создаст огромную социальную напряженность и может привести к революционному взрыву, как это было в 1917 году. Это крайне опасно для России.

3. Нужно поддерживать здравые начинания властей по наведению порядка и борьбе с пятой колонной, но и указывать на недостатки. Объяснять осторожные действия руководства.

4. Требования немедленных решительных действий на Украине играют на руку пятой колонне и ведут к дестабилизации в России.

Вывод: в текущей ситуации крайне важно избежать резких и опрометчивых действий, способных дестабилизировать обстановку в России. Необходимо набраться терпения, последовательно решать задачи по укреплению государства изнутри и осторожно продвигаться вперед на внешнеполитическом направлении.
 

Источник: https://rutube.ru/video/613d85db4319bd4142424c4e88352fd8/
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 7691 4389
    serjoza четыре часа назад

      вермахт со слов Гльдера,в разы слабее Кайзеровской армии.Армия Германии на 41г.составяла 12млн..на восточном фронте стояло два эшелона под 4млн,пример,группа армий Север имел 76тыс.им противостояла группировка в 84тыс..как вы думаете каков будет результат?

    • 18457 16879
      Руса четыре часа назад

        С. Лавров: Страны Запада хотят заморозить конфликт на Украине,
        чтобы выиграть время для перевооружения киевского нацистского режима
        https://stolica-s.su/archives/397135

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