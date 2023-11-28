В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Не нужно проводить всеобщую мобилизацию в России для наращивания группировки войск на Украине. Нынешняя группировка уже эквивалентна двум фронтам Великой Отечественной, а противостоящая украинская армия намного слабее по сравнению с немецкой.

2. Массовая мобилизация создаст огромную социальную напряженность и может привести к революционному взрыву, как это было в 1917 году. Это крайне опасно для России.

3. Нужно поддерживать здравые начинания властей по наведению порядка и борьбе с пятой колонной, но и указывать на недостатки. Объяснять осторожные действия руководства.

4. Требования немедленных решительных действий на Украине играют на руку пятой колонне и ведут к дестабилизации в России.

Вывод: в текущей ситуации крайне важно избежать резких и опрометчивых действий, способных дестабилизировать обстановку в России. Необходимо набраться терпения, последовательно решать задачи по укреплению государства изнутри и осторожно продвигаться вперед на внешнеполитическом направлении.

