Вопреки мнению многих коллег, которые, основываясь на продолжении американской помощи Украине, полагают, что США имеют на неё некие долгосрочные планы, считал, считаю и буду считать, что Вашингтон списал Украину со счетов задолго до переворота 2014 года.

Произошло это между 2008 годом, когда администрации Буша-младшего не удалось убедить Францию и Германию согласиться на предоставления Киеву плана действий по членству в НАТО и 2010 годом, когда, несмотря на то, что Тимошенко была готова к новому майдану и настойчиво просила США поддержать её, Америка согласилась на президентство Януковича.

Надо понимать, что Янукович и его команда были неприемлемы для США не как «пророссийские». Они были совершенно проевропейскими. Америку не устраивало то, что Партия регионов была партией национального бизнеса и пыталась отстаивать интересы национального производителя. Уже в 2004 году США продемонстрировали, что их устроит только власть банкиров-компрадоров.

Однако последующие события показали, что переворот в пользу компрадоров произвести можно, но держаться у власти при помощи демократических процедур они не могут. Следовательно, интересам США на Украине соответствовала только диктатура, с учётом же соотношения сил в украинской политике такая диктатура могла быть только нацистской. Не обязательно, чтобы нацистские идеи разделял сам диктатор или его окружение, — удерживаться у власти и управлять они могли, только опираясь на нацистскую идеологию и нацистских боевиков. Таким образом, режим неизбежно становился нацистским.

Однако, если бы США сами привели к власти на Украине нацистов, это могло бы вызвать недовольство ЕС и создать сложности в реализации американского проекта разрыва российско-европейского торгово-экономического взаимодействия. Поэтому США выпустили вперёд ЕС, с его идеей Соглашения об ассоциации, которое должно было дать ЕС контроль над украинской экономикой, обеспечить его доминирование на украинском внутреннем рынке и, главное, проложить товарам ЕС «крысиный ход» на внутренний рынок России, защищённый в рамках ВТО в среднем в три раза более высокими пошлинами, чем рынок Украины.

«Крысиный ход» должны были составить две зоны свободной торговли. Одна, в рамках СНГ, уже действовала и Украина была её участницей. Вторую (Украина — ЕС) в рамках Соглашения об ассоциации предполагалось создать.

Завороженные перспективой освоения украинской территории и контрабандного прорыва на российский рынок, европейцы даже не задумались, с какой это радости американцы стали такими щедрыми. Меркель, пользуясь своим непререкаемым авторитетом в ЕС, стала готовить Кличко в прогерманские президенты Украины. Франция, Польша и Швеция смотрели шире и собирались на базе Украины развернуть хилое «восточное партнёрство» в ЕС-2 и НАТО-2. Предполагалось, что в него войдут Белоруссия, Молдавия, Украина и три закавказские государства, а с государствами Средней Азии будет налажено конструктивное взаимодействие.

Всё это должно было позволить восточноевропейским странам (в первую очередь Швеции и Польше) создать свою мощную сферу влияния на Востоке, открывающую ЕС перспективу контроля над всем евразийским рынком. Франция же в присущем ей стиле намеревалась использовать восточноевропейские амбиции для сдерживания Германии, после чего, уже вместе с немцами рассчитывала перехватить у восточноевропейцев контроль над перспективным проектом.

США во всех этих схемах никто в упор не видел. Между тем Вашингтон отнюдь не выбыл из игры после неудачи на Бухарестском саммите НАТО и возвращения Януковича к власти (как некоторым в Европе показалось).

В Америке просто решили позволить своим амбициозным вассалам выполнить всю грязную работу. В США точно просчитали, что амбициозный европейский проект провалится. Россия никогда не пустит ЕС на свой внутренний рынок, через украинский «крысиный ход», желание Европы доминировать на украинском рынке разрушит украинскую экономику (это, после греческого, болгарского, прибалтийского примеров было и дураку понятно), после чего произойдёт дестабилизация социально-политической ситуации на Украине, европейские идеи утратят привлекательность и удержать Киев в орбите Запада, заблокировав приход к власти реально пророссийских сил, можно будет только с помощью нового майдана, причём майдана уже не мирного, а кровавого (нацистского).

Именно такой майдан США и готовили на 2015 год, когда должны были состояться президентские выборы. К этому моменту уже почти полтора года должно было действовать Соглашение об ассоциации. Украина уже должна была скатиться в сильнейший экономический кризис, вина в котором пала бы на правительство Януковича, которое собиралось Соглашение об ассоциации подписать. Переизбраться на второй президентский срок Янукович бы явно не сумел, но и проевропейская оппозиция должна была утратить значительную долю поддержки, ведь обещанный рай не наступил.

В этих условиях США опасались усиления пророссийской части Партии регионов, которая могла бы либо выдвинуть своего лидера (что маловероятно), либо попыталась бы помочь Януковичу удержать власть невзирая на реальные результаты выборов в обмен на гарантии полноценной переориентации на Россию. Тут-то и должен был сыграть майдан.

Но Янукович, внезапно решивший отложить подписание Соглашения об ассоциации, чтобы выжать из ЕС 15–20 миллиардов евро на финансирование перехода экономики на евростандарты, спутал все карты. ЕС не собирался финансировать переход на евростандарты. Ему надо было просто убить ту (большую) часть украинской экономики, которая могла конкурировать с аналогичными европейскими предприятиями.

Поэтому скромный, в принципе, запрос Януковича вызвал в ЕС негодование. Но у Европы не было никаких механизмов влияния на внутриукраинскую ситуацию, оставалось только бессильно скрежетать зубами. США спокойно наблюдали за происходящим, не торопясь запускать механизм майдана, который был не до конца подготовлен (всё же его планировали на весну 2015 года, до которой оставалось ещё полтора года).

Скорее всего, Вашингтон бы так и действовал по своему плану. Перехода Януковича на сторону России США не боялись. Они прекрасно знали, что он до конца будет проводить политику «многовекторности» с конечным ориентиром на Запад. Сколько миллиардов евро он выторгует у ЕС, их тоже не интересовало, поскольку главный американский интерес так или иначе достигался: после подписания Соглашения об ассоциации разрыв экономических связей России и Украины, а также серьёзное ослабление торгово-экономического партнёрства России и Европы были неизбежны.

А то, что последствия для украинской экономики были бы несколько смягчены финансовой подушкой, которую Янукович вознамерился выторговать у ЕС, США не волновало. Американцы прекрасно знали, что пока ЕС соберётся выделить деньги, к тому же выдвинув условия для их получения, пока Украина сделает вид, что она эти условия выполнила, пока Киев и Брюссель будут торговаться и спорить, кто кого обманывает, придёт время украинских выборов и можно будет запускать майдан.

Но тут сработала вторая случайность. Сдали нервы у главы Администрации Януковича Сергея Лёвочкина. Он много лет работал на американцев, был ключевой фигурой в подготовке ориентированного на 2015 год майдана, все нити управления украинской майданной массовкой и пятой колонной во власти сходились в его руках. Имея полную информацию о последствиях для Украины Соглашения об ассоциации он, со своим партнёром Дмитрием Фирташем реструктуризировали бизнес таким образом, чтобы после превращения Украины в колонию ЕС только выиграть.

Лёвочкин знал и понимал то, что было недоступно пониманию Януковича — отказом подписать Соглашение об ассоциации в октябре 2013 года он погубил несколько карьер ведущих европейских политиков (пострадали Жозе Мануэдь Баррозу, Херман Ван Ромпей, Кэтрин Эштон и несколько фигур помельче), которые тем не менее останутся у власти до конца 2014 года и будут мстить, блокируя всякое сотрудничество Януковича с ЕС. Возникала опасность, что в условиях полной обструкции со стороны Евросоюза, нуждаясь в осязаемых финансово-экономических успехах к выборам 2015 года, Янукович сделает тот же шаг, который в 2020 году сделал под угрозой поддерживаемого ЕС путча Лукашенко, и вынужденно развернётся к России.

Это хоронило политическую карьеру и финансово-экономические интересы Лёвочкина, и он дал старт майдану. Он явно не планировал полноценный переворот. Просто зная поселившийся в верхушке регионалов с 2004 года страх перед майданом, рассчитывал под давлением улицы сменить министра внутренних дел и премьера, лишив Януковича опоры на силовиков и контроля над правительством, и вернуться к подписанию Соглашения об ассоциации, после чего, досидев в президентском кресле до 2015 года полностью скомпрометированный и лишённый реальной власти Янукович вынужден был бы уйти.

Но и расчёт Лёвочкина сработал не так, как он ожидал. Янукович получил от своих спецслужб информацию о том, что на первом этапе (ноябрь — начало декабря 2013 года) Запад не был задействован в старте майдана и не готов однозначно его поддержать. Воспрянув духом, руководящие регионалы решили просто пересидеть майдан, прикрывшись надёжными кордонами полиции и элементарно дождавшись момента, когда народ устанет и сам разойдётся.

Задумано было красиво: никакой крови, всё совершенно демократично, придраться не к чему, зато всем покажем, как тверда и устойчива власть регионалов на Украине — глядишь, Запад зауважает и станет охотнее делиться. Но обозлённые на Януковича лидеры ЕС, обнаружив, что никто не собирается, воспользовавшись фальстартом, разгонять неподготовленный майдан, решили, что это их шанс.

Уже с 7–10 декабря ЕС начал активное вмешательство и поддержку майдана. Затем подключились США, которые, впрочем, до самого переворота играли вторую скрипку, выдвигая на авансцену европейских политиков. Только когда переворот произошёл, и ЕС собрался делить трофеи, Нуланд бодро сообщила, где она видит европейцев с их амбициями, и США окончательно приняли на себя руководство постмайданной Украиной.

Как видим, разница между подходом ЕС и подходом США заключалась в том, что ЕС рассчитывал, обведя вокруг пальца украинских евроинтегарторов, резко улучшить свои позиции в торгово-экономических отношениях с Россией, заняв в них доминирующую позицию. Но Европа совсем не планировала отношения с Москвой разрывать или тем более начинать против России прокси-войну на Украине.

США же, с того момента, как на Бухарестском саммите НАТО стало понятно, что Европа больше не собирается расширяться за счёт американской клиентуры, начали активно работать на разрыв экономических связей ЕС — Россия. Это и раньше (с начала 90-х) было их задачей, актуализирующейся по мере того, как Россия восстанавливалась экономически и возвращала политический вес.

Но до 2008–2010 годов, наряду с вариантом Украины-тарана, который не жалко разбить об Россию, США рассматривали и вариант создания под эгидой НАТО и ЕС сильной Украины, которая бы выступала как противовес России, собирая вокруг себя все русофобские силы и режимы постсоветского пространства. Ради этого, например, был придуман ГУАМ, который даже временно смогли превратить в ГУУАМ, прежде чем он стал просто ГУМом, а затем, не будучи формально распущенным, канул в Лету. Ради этого США позволили и помогли Ющенко в 2007 году совершить второй (безмайданный) государственный переворот, путём незаконного роспуска парламента и отставки правительства Януковича.

После же 2010 года Украина окончательно превращалась для США исключительно в расходный материал (другие варианты исключались из рассмотрения). Поэтому именно США заблокировали все потуги постмайданной киевской власти как-то договориться с Россией и со своими восточными регионами, сделав гражданскую войну неизбежной.

Именно США не позволили Киеву выполнить Минские соглашения, которые до сих пор клянут наши караул-патриоты, но которые в реальности давали возможность вывести постмайданную Украину из-под патроната Запада и превратить в российский протекторат, без кровавых продолжительных боевых действий и не предоставляя США возможность склонить ЕС к введению против России всеобъемлющих санкций.

В конечном итоге именно США отвергли российский декабрьский, 2021 года, ультиматум, сделав признание ДНР/ЛНР, а с ним и начало СВО неизбежными. Они же заблокировали и реализацию Стамбульских договорённостей, которые на новом этапе, уже без Донбасса, давали Украине возможность вернуться на путь Минска и мирно перетечь из американской в российскую сферу влияния.

США нужен был именно разгром Украины (они, конечно, были бы не против, если бы Киев нанёс Москве военное поражение, но понимали, что это невозможно даже на теоретическом уровне) потому, что после отказа европейцев принимать её в ЕС и НАТО Вашингтон не мог переложить на них бремя содержания сильной антироссийской Украины, а сам тащить эту лямку не желал.

Военное же поражение Украины от России давало Америке всё, что ей было надо. Во-первых, ЕС вынужденно согласился на полный разрыв всех экономических связей с Россией, начало экономической (санкционной) войны с ней, а также вступление в прокси-войну с Россией, путём дипломатической поддержки, вооружения Украины, а также предоставления ей финансовой помощи. Во-вторых, вопрос, что делать с руинами Украины после её разгрома, становился головной болью России, возможно ЕС, но никак не США.

Америка не смогла реализовать главную часть своего плана — она не уничтожила российскую экономику, не дестабилизировала внутриполитическую ситуацию в России, не добилась политической победы над ней. Но разгром Украины не остановит США. Они уже сейчас готовят следующую линию противостояния, выдвигая за исчезающей Украиной Польшу.

Если не понимать, что США Киев давно списали, их поведение в течение последнего года покажется нелогичным. Заявляя, что их цель остановить и даже победить Россию на Украине военным путём и прекрасно зная, что украинская армия по своему техническому оснащению далеко уступает российской, а украинская промышленность не может обеспечить ВСУ всем необходимым для ведения продолжительных боевых действий, США сделали далеко не всё для того, чтобы решить эту проблему.

Казалось бы, если украинский фронт так важен, то вся наличная бронетехника, все снаряды и ракеты, все свободные артиллерийские стволы должны идти туда, укрепляя боеспособность ВСУ. На рубеже 2022–2023 годов мы действительно увидели довольно крупные поставки оружия и расходных материалов с Запада на Украину. Но не меньше получила тыловая Польша.

Украина долго выпрашивала у США три десятка танков «Абрамс». Польша легко получила почти полторы сотни. В Польшу же пошли и наиболее совершенные системы ПВО/ПРО, Варшаве обещают помочь и уже начали помогать расширить и обновить парк боевой авиации. Помимо этого, Польша получает новейшие танки К-2 «Чёрная пантера» (около 200 штук), лёгкие штурмовики и десятки гаубиц из Республики Корея.

Можно было бы подумать, что американцы хотят получить за оружие живые деньги, но дело в том, что у Варшавы их нет. Она, как и Украина, вооружается в кредит и за счёт выделяемой помощи. При этом Вашингтон, который обычно бдительно следит за тем, чтобы союзники по НАТО закупали только американское оружие, отдал большую часть заказов по вооружению Польши Южной Корее. При этом и Варшава и Сеул находятся в настолько полной зависимости от США, что Белый дом мог бы одним кивком перенаправить всё это оружие на Украину.

Подумайте, насколько нам было бы сложнее воевать и насколько отдалилась бы от нас победа, если бы США согласились с вполне разумным предложением Залужного держать создававшиеся зимой 2022–2023 годов 3–4 резервных армейских корпуса на линии Днепра (в районах Одесса/Николаев/Херсон, Запорожье/Днепропетровск и Киев). Если бы в придачу в полученной Украиной технике, эти корпуса получили всё, что уже успела получить Польша, если бы вместо самоубийственных наступлений ВСУ сидели в жёсткой обороне, причём отводимые на восстановление, получившие боевой опыт части, оставались бы в тылу, создавая новые линии обороны и выполняя роль оперативных фронтовых резервов (позволяя сохранять в неприкосновенности стратегический резерв), а на фронт просто гнали бы мобилизованных, но и их расходовали бы разумно, не пытались бы удерживать города и позиции дольше, чем это было тактически выгодно.

Очевидно, что такой подход, возможно, создал бы некоторое неудобство украинской власти, которой было бы труднее рапортовать о непрерывных «победах» и «наступлениях», но он бы полностью соответствовал задекларированной США войне на истощение. Почему же Вашингтон не пошёл этим путём?

А он пошёл, только с другими союзниками и на других позициях.

Как было сказано, США списали Украину задолго до переворота. Вкладываться в неё они не собирались, понимая, что в заданных ими условиях, кормить украинский режим за свой счёт им придётся вечно, аппетиты же его будут только расти. Но если Украину не удалось продавить в НАТО и ЕС, то в НАТО и ЕС уже есть Польша — надёжный союзник США, тем более верный, что поссорилась со всеми своими соседями, и боится, что без американского покровительства может доиграться до шестого раздела.

Не будем выяснять, насколько эти опасения оправданы, главное, что в своей политике Польша ими руководствуется, поэтому видит в США безальтернативного партнёра, любое пожелание которого имеет для польского правительства силу закона. Хочет Европа или не хочет, а Польшу спасать (в том числе и от финансово-экономической катастрофы) ей придётся: Польша — часть Европы.

Что делают США? Они создали на Украине ситуацию, когда власть, совершившая массу военных преступлений и преступлений против человечности будет вести войну до последнего украинца, хотя бы для того, чтобы продлить свою агонию, а если повезёт, то и заработать себе убежище на Западе. Первоначальные поставки западной техники вызвали у украинцев кураж, они поверили, что победят, а победа всё спишет. Теперь же сдаваться поздно (властям поздно, но и большинству офицеров, начиная от батальонного и даже ротного звена тоже поздно, да и многие солдаты уже замараны), приходится стоять до конца.

За счёт украинского самоубийства США получают два бонуса:

· время на вооружение польской армии и рост её численности;

· сдача России разрушенной и обезлюженной территории, падающей тяжким бременем на бюджет.

К тому времени, как Украина окончательно сломается, США планируют успеть развернуть в восточных регионах Польше не менее, чем 200-тысячную группировку. Речь идёт о развёртывании трёх польских дивизий (каждая, с частями усиления, численностью с армейский корпус — до 30 тыс. чел.), одной германской усиленной бригады (считай той же дивизии), а также 2 американских дивизий. Плюс в восточных регионах Польши и раньше было немало войск.

Из этого числа две новые польские дивизии завершают развёртывание, одна американская частично развёрнута, прибытие передовых частей второй дивизии ожидается в 2024 году, тогда же должно начать и развёртывание третьей польской дивизии. Немцы пока упираются, но их дожмут.

Не знаю, насколько упорными бойцами окажутся поляки, но по техническому оснащению Войско польское уже сейчас превосходит ВСУ на порядок. Кроме того, США пока не планируют бросать Польшу в войну (хоть и не исключают развития событий по военному сценарию).

Основных вариантов два. В рамках первого, давно отработанного и даже согласованного с Киевом, поляки входят в Галицию и на Волынь с «миротворческой миссией». Возможна и попытка выйти на границу 1921–1939 годов. Поляки становятся между наступающей российской армией и ВСУ, проводится демаркационная линия и начинаются переговоры, которые ничем не заканчиваются. Возникает корейский вариант, когда нет ни войны, ни мира. При этом Западная Украина в состав Польши сразу не включается. Она провозглашается свободной украинской территорией, на ней продолжает действовать киевское правительство, проводятся парламентские и президентские выборы и т. д. ВСУ за спиной у польских войск получают передышку, пополняются, получают технику, а украинские спецслужбы ведут против России террористическую войну.

При этом экономически территория оказывается под польским контролем, злотый начинает ходить в качестве второй валюты, быстро вытесняя из оборота гривну, в своём контроле над данной территорией Польша ограничена только интересами США, но никак не марионеточной украинской властью.

США не исключают, что Россия может попытаться решить вопрос силой, но для этого-то вооружается и увеличивается численно польская армия, для этого и развёртываются в Польше НАТОвские дивизии. В конце концов, для этой же цели планируется сохранить и переоснастить остатки ВСУ. Будучи членом ЕС и НАТО, Польша, оккупировав Галицию и Волынь, должна создать рубеж, на котором США собираются вести с Россией войну на истощение. Хоть холодную, хоть горячую, но в любом случае прокси — без своего прямого вовлечения, но с более активным вовлечением ЕС и европейских стран НАТО.

Второй вариант предусмотрен на случай, если поляки испугаются или не успеют вовремя оккупировать Галицию и Волынь. Тогда остатки украинских правительственных структур и ВСУ уходят в Польшу, российская армия выходит на бывшую западную границу СССР, а за ней развёртывается польская армия. Если Россия назначит в Киеве какое-нибудь марионеточное правительство и подпишет с ним мир, Запад это правительство и этот мир не признает, а его собственное марионеточное украинское «правительство в изгнании» начнёт войну с киевским правительством, которую Запад будет трактовать как подавление мятежа.

Если, что разумнее, Россия просто проведёт референдумы и присоединит к себе всю Украину по областям, Запад это присоединение тоже не признает, но открытого военного конфликта, даже силами украинского «правительства в изгнании», не будет — будет террористическая война украинских спецслужб из-за польской границы, целью которой будет спровоцировать польско-российский конфликт, чтобы можно было сказать: «Мы же предупреждали, что Украиной всё не ограничится. Не захотел ЕС защищать Украину — вот уже Польше приходится отстаивать свою независимость».

При этом США держат в уме, что положение России (в том числе военно-стратегическое) будет осложнено уничтожением (в ходе войны Киева «до последнего украинца») украинской инфраструктуры и значительной части населения, что должно ослабить возможности армейского тыла и создать дополнительные сложности при снабжении и обеспечении войск.

Как видите, для продолжения борьбы против России Украина США не нужна. Она выработала свой ресурс уже к 10-м годам XXI века и представляет временный интерес лишь пока самоубивается об Россию в американских интересах. Современная Украина напоминает огрызок яблока, который уже бросили в урну, но он до неё ещё не долетел. Просто историческое и политическое время движется несколько медленнее, чем время физическое, поэтому сейчас мы наблюдаем полёт огрызка как бы в замедленной съёмке. Поэтому некоторым кажется, что он висит в воздухе и будет висеть там вечно. А он на деле практически уже в урне.

Но нам от этого не легче. На американской тарелке уже лежит польское яблоко. Поляки наивно думают, что они ценнее украинцев для США.

Публикация: Украина.ру