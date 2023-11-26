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Разрушения и жертвы в Секторе Газа

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Разрушения и жертвы в Секторе Газа с 7 октября по 23 ноября 2023 года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8788189.html
Метки: военные преступления, Израиль, Палестина, сектор газа, хамас, ЦАХАЛ
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