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Экран – учителю. Психология. Обучение и развитие личности (1972)

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Передача из цикла "Психология" посвящена вопросам взаимодействия процессов воспитания и развития личности. Ведущий – академик Академии педагогических наук СССР Алексей Леонтьев.

Главная редакция научно-популярных и образовательных программ 1972

Режиссер – М.Попова

Оператор – Юрий Мартынов

Ведущий – Алексей Леонтьев

Комментарий редакции

Основные тезисы фильма:

1. Психическое развитие ребенка – это сложный, многосторонний процесс, включающий в себя развитие интеллекта, эмоций, личности, системы отношений с миром и людьми.

2. Обучение играет важную, но не единственную роль в психическом развитии ребенка. Оно должно вписываться в общий ход этого развития и учитывать возрастные особенности.

3. В разные периоды развития на первый план выходят разные сферы – интеллектуальная, эмоциональная, коммуникативная. Школа должна это учитывать.

4. Образ жизни ребенка в школе меняется не так сильно, как его психическое развитие. Это может приводить к "перерастанию школы", потере интереса или, наоборот, излишней "детскости". 

5. Необходимо глубже понимать связь обучения и воспитания. Знания будут по-настоящему воспитывать, если будут опираться на жизненный опыт ребенка.

6. Важно сохранять и развивать творческое начало в ребенке, не подменяя его только знаниями и правильными объективными представлениями.

Вывод: психическое развитие ребенка – комплексный процесс, обучение и воспитание должны учитывать его возрастные особенности и опираться на личный опыт ребенка. Школа призвана развивать творческие способности детей наряду с формированием знаний.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UgIFdvNpGAo
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