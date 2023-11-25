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Разрушая стереотипы

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Необходимо, чтобы больше женщин командовали ротами на передовой. Мы уже прошли стереотип о том, что женщина не может воевать. Теперь нужно преодолеть стереотип «женщина не может командовать», – (с) госсекретарь Минобороны Украины Людмила Дараган.

Мужского пушечного мяса уже не хватает и в перспективе не будет хватать еще сильнее (при текущем уровне потерь), поэтому нарастает агитация за мобилизацию и отправку на фронт женщин.

Далее будут разрушены стереотипы, что не могут воевать студенты, школьники, инвалиды первой группы и много других интересных категорий. Если начнешь воевать до последнего украинца, так трудно остановиться в разрушении стереотипов.

Комментарий редакции

Появление женщин-военнослужащих в боевых частях ВСУ вызвано в первую очередь нехваткой личного состава из-за интенсивности боев и потерь. Заявления политиков о расширении роли женщин в армии являются скорее реакцией на уже существующие проблемы с пополнением войск, чем проводимой целенаправленной политикой. Тем не менее, в будущем роль женщин в вооруженном конфликте может значительно возрасти по мере истощения мобилизационных резервов среди мужского населения.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8785720.html
Метки: война на украине, мобилизация, трупозаваливание, Украина
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