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Корейский Гамбит

15:11. 4 мая 2018 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

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Эдуард Лимонов про объединение двух Корей и разрушение стереотипов.

 

 Ким Чен Ын якобы пообещал избавиться от площадки, где КНДР проводила испытания своих ядерных устройств ещё до встречи с Трампом в конце мая. Вот поэтому в заголовок вынесен «гамбит».

Если не закроет испытательную площадку, то будет не гамбит. Впрочем, есть сведения, что площадка уже разрушилась в результате землетрясения.

Накануне русско-японской войны, один из моих предков Александр Иванович Звегинцов возглавил экспедицию в Корею. Дело было в 1898 году.

Экспедиция была инициирована Генеральным Штабом России с целью сбора разведывательных сведений о характере местности и составлении военно-топографических карт территории. Экспедицию замаскировали под научно-экономическую, но по сути это была разведывательная экспедиция.

Александр Иванович с задачей Генштаба справился, привёз карты и фотографии. Это была чуть ли не первая российская экспедиция в Корею.

Так что я с Кореей связан. И давно. И, как видите, не только бутылкой змеёвки, привезённой товарищем из КНДР (она у меня в шкафу с другими напитками) — там в бутыли стоит стоймя черноголовая гадюка. Водка такая с жёлтой этикеткой символизирует убойную крепость корейского народа. 60 градусов, плюс гадюка.

Что я думаю о встрече Ким Чен Ына и его южнокорейского коллеги — президента, который пишется ИН, но тоже, наверное, ЫН? О встрече в Пханмунджоме?

Вопреки всем мнениям экспертов и наших и не наших, я не вижу в этой встрече «руку Вашингтона». Я верю в то, что наконец нашлись два упрямых и пылко-националистически настроенных корейца, которые решили, что пора Родину иметь одну.

А то где-то после экспедиции моего предка, Корею после проигранной нами войны, захватила Япония, Корея маялась под японским игом, а потом Корей стало две. И две Кореи закреплены были в деревне Пханмунджом 24 июля 1953 года, было подписано соглашение о прекращении военных действий.

Ким Чен ЫН, — сам себе хозяин, отпрыск солнечной династии Великих Кимов, ему легче. Он повернёт страну железной рукой, КНДР и не пикнет.

Южно-корейский президент, хоть и числится в вассалах Вашингтона, — он же буддист, следовательно глубокий человек, он знает, что почва, корейские скалы и реки, корейский шиповник упрямо цепляющийся за корейские скалы — важнее и Вашингтона, и корейских супермаркетов, и концерна «Хёнде», Корея — вечная категория.

 

Посему они сошлись и ведут дело к объединению, не особо вдумываясь в то, например, какой режим они хотят для объединённой Кореи. Придумают что-нибудь.

Я верю, что хотят объединить Корею эти двое.

Им будет дьявольски трудно.

В Корейской войне погибли три миллиона мирных жителей, полтора миллиона в армии Северной Кореи и около одного миллиона в армии Южной Кореи. Русские скептические журналисты считают, что встреча на границе между двумя Кореями — дело рук Трампа, Запад считает, что Трамп не позволит Кореям объединиться, а я считаю, что тот факт, что объединения не произошло доселе, ещё не есть доказательство того, что объединение невозможно.

Всё-таки пепел этих пяти с половиной миллионов жертв стучит в сердца этих двух корейцев, расхаживающих в Пханмунчжоме спустя 65 лет после разделения.

Толстый и тонкий — молодой и немолодой они там друг друга на границе всячески обхаживали, рукопожимались, тыкали дружески друг друга в плечи., ходили взад-вперёд через границу вдвоём, — два метра туда, пару метров в другую сторону.

Ким Чен ЫН, ну да, полноват слегка, но ярок, какая запоминающаяся прическа (!) и какая лёгкая, вполне европейски выглядящая жена, похоже умнее Меланьи Трамп, и жены Макрона.

Западные журналисты даже в какой-то мере позволили себе очароваться Ыном и находят теперь его неплохим парнем. Мир-то живёт стереотипами и первые, кто стереотипы создаёт по заказу правительств и распространяет — это как раз журналисты. И они же, по моим наблюдениям, счастливы бывают разрушить стереотипы, если им разрешают.

А им редко разрешают, кичащаяся собой четвёртая якобы власть, на самом деле ведь не власть же, а отдел распространения стереотипов. Вот сейчас редчайший случай, когда журналистам позволено раскрошить стереотипы.

Итак, Ын — хороший парень.

Иван Александрович Звегинцов, полковник российской армии, впоследствии погибший вместе с аэропланом «Илья Муромец-3» в 2015-м, что называется, открыл для России Корею.
Я — его потомок смутно помню, когда в 1953- м Корей стало две. Тогда за Корею в яростную битву вступили не только сами корейцы, но и США, и СССР, и Китай. Надеюсь что вот-вот, ещё при моей жизни опять станет одна Корея.

Надеюсь, мы не будем в этот раз им мешать.

Иван Александрович вывез из Кореи в 1898-м дикий шиповник, с тех пор известный у ботаников мира как как «роза Звегинцова», — Roza Sweginzowii.

В случае Кореи я пацифист, как видите. Хватит им, настрадались корейцы.

 

Источник: svpressa.ru

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