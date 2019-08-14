Как развить интуицию

Для аборигенов Африки или Амазонии голос в телефонной трубке или изображение на экране выглядят как чудо. Чтобы понять и полноценно использовать интуицию, достаточно принять один простой принцип: человек имеет не только телесную, но и полевую (волновую) составляющую.

Интуиция есть способность знать о чем-либо напрямую, без посредства текстов, наблюдения, сообщений. Каждый из нас переживал подобное, и это зачастую воспринимается, как необъяснимая мистика. На самом деле ощущение «мистичности» связано с непониманием самого механизма работы интуиции.

Разрушая стереотипы, раскроем вам один секрет: природой так устроено, что интуиция, наша внутренняя мудрость, лучше развита вовсе не у женщин . Интуиция – это не о предсказании неизбежного, интуиция говорит о настоящем и о том, какое будущее максимально вероятно. Если ничего не менять в настоящем.



Не только человек, но вся наша реальность. Эту полевую координату называют по-разному: душа, семантическое поле, энергетика, морфогенетическое поле, дух и т.д. Для поля и волн нет ограничений пространства, для тел же они вполне ощутимы.



Если в случае с объектами физическими необходим контакт, то на поля и волны важно уметь настраиваться. Они заполняют пространство, но не перемешиваются, это как разные частоты радио и мобильной связи.

Мы всегда окружены информацией. И восприятие необходимой информации чем-то подобно работе радиоприемника: приемник воспринимает все волны, только надо знать, какую именно волну ты хочешь поймать (цель), и знать, как крутить ручку (техника).

Основное, что мешает человеку полноценно пользоваться всеми этими полями, – его собственная вера в то, что это невозможно. Это главный блок, мешающий осознанному использованию интуиции. Если мы принимаем идею поля, то реальностью становится то, что вся необходимая нам информация уже присутствует здесь и теперь, мы ею окружены, и ее невозможно скрыть. Разве что «зашумить» или повлиять на способность восприятия.

Доступ к нужной информации

Интуиция обеспечивает нас информацией в соответствии с нашими интересами и стремлениями. Наши желания и цели – это как настройка ручки приемника, именно они и обеспечивают получение нужных «сообщений». Чем определеннее мы в своих целях и желаниях – тем точнее работает наша интуиция. Соответственно, проблемы с целями и желаниями сказываются и на качестве интуиции: слишком много информации, и притом неоднозначной. Но это проблема не самой интуиции, а нашей «определенности»: чего именно я хочу?

Вот небольшой список основных разрушителей интуиции.



Противоречивые цели (и хочу, и не хочу), сомнения в целях. Это все равно, как если бы вы переключались через каждую секунду между двумя-тремя радиоканалами. Информация-то идет, но только усиливает общую неопределенность.

Неконкретные, неопределенные цели . Нет запроса – нет и ответа, в таком случае интуиция обычно вообще не работает — нечего обслуживать.

Сильное желание . Цель становится сверхзначимой, усиливаются стресс и напряжение – происходит «зашумление» информации. «Неподходящая» информация игнорируется, а желаемая усиливается. Это и есть зависимость, когда мы центрированы не на себе, а на чем-то внешнем (на другом человеке, на результатах, отношениях, предметах и т.д.). Соответственно, нет свободы, нет и вариантов.

Страх . Тоже сильное желание, только со знаком минус: то, чего не хочу. Опять же, интуиция искажается: усиливается информация, говорящая об угрозах, и игнорируется «мирная» информация. Тут уже без психологической коррекции не обойтись. Страх имеет корни в драматическом недопережитом прошлом.



Общий рецепт один: самоопределяйтесь. Расслабьтесь, подумайте о своих интересах и точно сформулируйте: чего я хочу? Внутренняя определенность делает внешнюю ситуацию гораздо более понятной и просчитываемой.

Язык интуиции

Интуиция есть проявление присущей нам от рождения, как и всем живым существам, способности воспринимать. У человека есть два базовые способности: воспринимать и действовать (воля). Интуиция обеспечивает «знание» происходящего, а воля – желаемые изменения. Маленькие дети, не знающие языка, как и животные, просто чувствуют.



Но в процессе воспитания ребенка приучают следовать скорее нормам и правилам общества, семьи, чем доверять своим чувствам. Постепенно формируется привычка вытеснять свои чувства и следовать нормам, авторитетам, текстам, рекламе, ТВ. Тут выбор простой: либо Маугли, либо социальный человек, с доступом ко всем возможностям системы, культуры. Но цена этого – подавление интуиции.

Для того чтобы быть «нормальным» человеком, необходимо регулярно делать «противоестественные» вещи: пожимать руку тому, кому не доверяешь, улыбаться, когда тебе не весело, быть приветливым с тем, кого не уважаешь и т.д. Поэтому развитие интуиции – это возвращение внимания и доверия к себе. Интуиция говорит с нами крайне редко в словах, почти всегда – неконкретными ощущениями, чувствами и образами.



Тому, кто хочет получать максимум от своей врожденной интуитивной способности, важно уметь обнаруживать эти сигналы. Это чем-то похоже на охотника: быть внимательным ко всему, отлавливать малейшие звуки, запахи, уметь наблюдать, видеть следы.

Джордж Сорос в книге «Сорос о Соросе» рассказывает о том, как долго и безуспешно пытался избавиться от боли в спине. Потом обнаружил, что боль всегда усиливалась во время переговоров, после которых он принимал не лучшие решения. Начав «прислушиваться» к боли, Сорос стал уменьшать ее интенсивность и сохранять свои деньги.

Как понять интуицию

Наша интуиция дает информацию в виде картинок, чаще неконкретных, ощущений в теле, эмоций и чувств, реже – в звуках, запахах, вкусовых ощущениях или в словах. Естественно, возникает вопрос – как все эти сигналы расшифровать?

Лучший способ исказить смысл уже полученных сигналов – начать интерпретировать, додумывать. Интуиция и мышление – разные процессы. Синонимы интуиции – видение, созерцание. Важно уметь задать вопрос и ждать «получения» ответа. Это об осознании, но не о мышлении.

Интерпретация – это попытка «приписать» значение полученным сигналам, угадать, логически прийти к выводу. Это если бы вы вели машину по GPS и при разбитом экране и отсутствии голосового сообщения пытались догадаться: здесь, наверное, поворот, а это, кажется, заправка, или нет, скорее всего, – магазин. Работа интуиции чем-то похожа на чудо: если есть правильный вопрос – будет адекватный ответ.

Недоверие к своей способности постигать приводит к спешке и попытке объяснить. А при объяснении мы уже начинаем опираться не на воспринимаемую реальность, а на наши знания, стереотипы, убеждения, пытаясь соотнести полученную информацию с той или иной ячейкой памяти. И это почти всегда будет нести в себе неточность.

Например, кто-то верит, что есть люди-вампиры, которые питаются энергией других людей. И тогда, если ему регулярно становится плохо при общении с конкретным человеком, он может проинтерпретировать: «Вот настоящий вампир, который питается моей энергией». И решит избегать общения, использовать стратегии противодействия и т.п.



Хотя причина может быть в том, что у «пострадавшего от вампиризма» актуализируется бессознательный страх (собеседник напоминает ему кого-то из прошлого) или, наоборот, бессознательное доверие, когда, «вкладываясь» в общение и не получая ожидаемого, человек банально «перегорает». Собеседник тут ни при чем – это сам человек делает что-то не то.



Хорошо тренирует способность осознавать медитация – сосредоточение на выбранной теме и осознание всех ее аспектов.

И еще важно помнить, что интуиция – это не о предсказании неизбежного, интуиция говорит о настоящем (мотивы и активность) и о том, какое будущее максимально вероятно. Если ничего не менять в настоящем. Соответственно, меняя что-то в настоящем (свое отношение, стратегии, цели, прорабатывая желания и страхи и т.п.), мы создаем новые тенденции и новый сценарий будущего. Звезды не тянут нас за собой – звезды освещают дорогу.

Интуиция и опыт

Интуиция не может быть заменой опыту и самим опытом не определяется. Хороший, системный, осмысленный опыт (профессионализм) позволяет точнее направлять интуицию и в более точных терминах описывать то, что мы считываем. Это, опять же, как в GPS: прибор будет рисовать дорогу и без загруженных карт, и поэтому маршруту можно будет вернуться. Но без карт (прошлый опыт) сложно увидеть ситуацию в целом и новые интересные направления-возможности.

Интуиция – это восприимчивость, а системный опыт – это знание «рельефа». В паре – идеальный результат. Интуиция будет максимально изощренной, если мы «прикладываем» ее к тем сферам, где у нас хороший системный опыт. Без опыта интуиция тоже будет работать, но очень общими категориями: чувствую, но назвать не могу.

Мастер по ремонту техники быстро и легко диагностирует технику, так как знает ее устройство. Если у вас хорошая интуиция, это вряд ли это поможет вам отремонтировать автомобиль (если вы не специалист), но почувствовать, что пора ехать к мастеру, – поможет.

«Плохой», неполноценный опыт обычно драматически сказывается на работе интуиции – он чем-то подобен устаревшим картам в GPS: искажают получаемую информацию (см. предыдущий пример о вампирах). Чтобы «интуичить» тему отношений, важно хорошо понимать, как отношения устроены, как формируются, развиваются и прекращаются.

Чтобы «интуичить» в маркетинге, важно хорошо понимать, как устроены компания и рынок, как они взаимодействуют.

Чтобы «интуичить» в теме здоровья, важно понимать, как устроен организм и как он функционирует.

Интуиция – это только один из психических процессов. Для адекватного функционирования в жизни должно быть хорошо и с волей, и с мышлением, и с чувствами.

Помехи

Еще раз о том, что нарушает интуицию и вызывает к ней недоверие.



Неопределенность или двусмысленность целей.



Лекарство: определяйся.



Стереотипы, неточные или неполные знания.



Лекарство: исследуй и познавай предметные области.



Желания и страхи.



Лекарство: познавай и исцеляй себя.

Точный компас

Хорошо работающая, «чистая» интуиция – это гарантия адекватности и устойчивости человека в стрессовых и кризисных условиях, ситуациях высокой степени неопределенности. Даже не очень понимая суть происходящего вокруг или вообще ее не понимая, благодаря интуиции мы можем принимать точные решения, реализовывать свои амбиции и обходить опасные ситуации.

Достаточно использовать несколько критериев для интуитивного считывания информации:



Я: это делает меня сильнее или слабее (это делает меня цельнее или разрушает)?

Окружение: как это влияет на мое окружение (разрушает, сохраняет, развивает)?

Судьба: мои решения порождают проблемы в будущем или создают новые возможности?



Если у вас есть хорошая внутренняя центровка (ощущение себя и своих границ, точное понимание своих целей и интересов), этих вопросов вполне достаточно для управления интуицией в ситуациях любой сложности и неопределенности.



Интуиция – наш внутренний GPS – функционирует для того, чтобы мы имели возможность максимально точно, эффективно и экологично реализовывать свои намерения и цели, амбиции и желания, справляться с испытаниями, выпадающими на нашу долю. И этот навигатор работает постоянно, важно научиться им пользоваться.

Олег Хомяк