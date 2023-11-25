Комментарий редакции

Беседа с экс-премьер-министром Украины Николаем Азаровым, о событиях осени 2013 года. Об участии иностранных государств и русофобии на Евромайдане.Ведущий – Максим Романычев

В этом интервью Николай Азаров затрагивает следующие основные тезисы:

1. Евромайдан в 2013-2014 годах разделил и радикализировал украинское общество. Его последствия мы наблюдаем и сегодня.

2. За 10 лет после распада СССР на Украине произошли радикальные негативные изменения – обнищание населения, падение промышленного производства.

3. В начале 2000-х годов экономика Украины начала восстанавливаться, росли зарплаты и пенсии. Однако Евромайдан и смена власти в 2014 году прервали этот процесс.

4. Евромайдан возглавляли радикальные националистические силы, которые открыто демонстрировали русофобию. Этому способствовали США, используя нацистскую идеологию для мобилизации людей.

5. Соглашение об ассоциации с ЕС не учитывало интересы украинской экономики и промышленности. Правительство Азарова выступало за поэтапное сближение с ЕС с сохранением суверенитета Украины.

Вывод: по мнению Николая Азарова, Евромайдан стал результатом целенаправленных действий США по дестабилизации ситуации на Украине. При этом использовалась радикальная националистическая идеология, несмотря на то, что экономика страны в предыдущие годы демонстрировала восстановление. Последствия этих событий до сих пор негативно сказываются на украинском обществе.